深圳烏鴉踩入香港半裸玩後空翻隨時犯法？！原來係百萬網紅真樣唔似張耀揚
深圳烏鴉 鬧市除衫隨時犯法？！
片中只見「深圳烏鴉」先是穿著黑西裝襯黑西褲垷身，之後又換上淺色恤衫，重點是他在表演前都會解扣除衫，將恤衫向後拋下，大騷他上半身結實的胸肌和腹肌，並做出各種後空翻、蜈蚣彈、跳繩、玩雙截棍等動作。
此舉令不少香港網民質疑「深圳烏鴉」是否已犯法：「香港應該是可以告他公眾裸露」、「佢掉咗垃圾喎，罰款未」、「通知食環署，阻街、亂拋垃圾，罰到你哭」、「掉件衫落地，罰佢3000元亂拋垃圾喇」、「執返起件衫先啦」、「又亂拋垃圾 ，再犯罰重啲，$6000」等。
有人更在小紅書中@香港警察的官方帳號，希望警方能拘捕「深圳烏鴉」。原來根據《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款及監禁6個月。另外，在公眾地方亂拋垃圾定額罰款$1500。
港網民嬲爆鬧：侮辱了我偶像張耀揚
亦有不少網民質疑他在侮辱「烏鴉」張耀揚，嬲爆指：「耀揚烏鴉係型在舉手投足，唔係周街做小丑」、「侮辱了我偶像張耀揚」、「九唔搭八咁，唔合乎烏鴉嘅人物設定」、「張耀揚拍嘅角色係型，無玩雜耍」、「而家先抄到廿X幾年前嘅嘢」、「2024仲玩烏鴉，會唔會out咗少少」。
有網民更直指他是「白卡烏鴉」、「以為佢係龍心」、「龍心2世」、「可以同龍心做朋友，應該好夾」、「龍心、劉馬車啲friend」、「馬車今次有對手」、「濕笠笠又坐地又掉衫，好污糟」等。不過在影片中所見，在「深圳烏鴉」玩雙截棍和後空翻時，亦有途人為他的舉動而停下腳步，駐足欣賞他的表演。
內地網民力撐：動作難度挺高
不過內地網民就力撐「深圳烏鴉」憑實力表演：「就憑這個身材，就值得點讚」、「點讚，身體一流，也敢於表現」、「人家不偷不搶，實打實的肌肉，那幾個動作說實在難度挺高，為啥這麼多人噴」、「也不錯，算是在網紅比較健康的品類」、「香港仔不捧你，回深圳吧。我們大陸佬捧你」等。
原來係百萬網紅熱愛跳繩
「深圳烏鴉」原來是一位深圳網紅，其抖音帳戶擁有超過100萬粉絲，人氣不可少覷。熱愛跳繩的他，經常四出在不同地區拍攝跳繩和做運動的短片，其中最多人睇的一段短片，以「強腰健腎」的運動方法作招徠，足有30萬讚好，而在自我介紹中，他更寫道：「只要從骨子裡熱愛，在哪練都無所畏懼。」
不過睇翻「深圳烏鴉」以前的影片，原來他之前拍片密度不算高，是從今年5月才開始作「烏鴉」打扮，之後他在拍片時就一直keep住這款造型，並以「深圳烏鴉」之名自居，每次分享影片時，更會Hashtag埋張耀揚。
張耀揚：從烏鴉到時尚大叔
張耀揚飾演的角色「烏鴉」至今仍讓許多影迷津津樂道。如今已61歲的他，滿頭白髮、白鬚，愈老愈有「佬味」，成為不少男人心目中的榜樣。早前更被網民嚴選30大香港「年過50美魔男星」，排名高過鄭伊健、劉德華、黎明等人。
肌肉Keep到半百仲有！
除了長髮之外，張耀揚一身的好肌肉，去到今時今日仍然努力Keep住，不時都被影到一把年紀仲會恆常做Gym，持之以恆的心令到張耀揚都值得有呢一身好肌肉。亦因為肌肉的線條令張耀揚增加一份男性雄風，簡直係「行走的賀爾蒙」！