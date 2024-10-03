深圳烏鴉踩入香港半裸玩後空翻隨時犯法？！原來係百萬網紅真樣唔似張耀揚

內地有不少模仿各個知名藝人的山寨網紅，吸金量驚人，有一位網名叫「深圳烏鴉」的網紅就模仿張耀揚於電影《古惑仔3之隻手遮天》中經典角色「烏鴉」的造型，在近日來到香港，於旺角、銅鑼灣、灣仔等鬧市地方半裸騷肌拍片，令不少內地網民讚好，不過香港網民就唔多Buy，直指他是「龍心、劉馬車啲friend」！

