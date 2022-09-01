深宵閃避球

深宵閃避球｜鄭伊健升呢做教練 8位小花集結變邊青

最新娛聞
東方新地

廣告

被封為香港史上最揸流攤運動電影《深宵閃避球》已定於10月6日上映，其中主角鄭伊健並非第一次拍運動電影，不過上次他在《全力扣殺》中仲係飾演羽毛球選手，今次已經升呢做閃避球教練劉Sir，負責同周家怡飾演的社工楊姑一齊訓練8位邊青出賽！

《深宵閃避球》鄭伊健 變身有型劉Sir

英皇電影《深宵閃避球》由新晉導演應智贇執導，楊倩玲、羅志良及邵劍秋監製，演員陣容包括有鄭伊健、周家怡、錢嘉樂、李靖筠（Gladys）、陳海寧（Dee姐）、雲浩影（雲姨）、鍾雪瑩、黃淑蔓、宋嘉儀、李玗蓁、王頤等，故事講述8位邊青少女在教練劉Sir和社工楊姑的幫助下，組成一隊叫「粉青」的閃避球球隊，靠着打閃避球將人生帶回正軌。

深宵閃避球 伊健一出場就係Chok爆嘅西裝造型，不過實力方面似乎係揸流攤。
伊健一出場就係Chok爆嘅西裝造型，不過實力方面似乎係揸流攤。（圖片來源：《深宵閃避球》預告截圖）
深宵閃避球 Dee姐慘食波餅。
Dee姐慘食波餅。（圖片來源：《深宵閃避球》預告截圖）
深宵閃避球 呢個係8位少女嘅邊青造型，有部分算係騎呢，有部分只係普通。
呢個係8位少女嘅邊青造型，有部分算係騎呢，有部分只係普通。（圖片來源：《深宵閃避球》預告截圖）

4朵小花陳海寧、李靖筠、雲浩影、鍾雪瑩最吸睛

在電影中鄭伊健變身型爆的閃避球教練劉Sir，不過預告片所見似乎以搞笑劇情居多，而8位青春小花亦十分搶鏡，其中以「Dee姐」陳海寧飾演的林莉、Gladys李靖筠飾演的紀文，以及首次拍電影的「雲姨」雲浩影表現最為亮眼，而染了一頭藍綠色短髮的鍾雪瑩，亦吸睛度十足。

深宵閃避球 Dee姐想一啖食咗劉Sir去，十分搞笑。
Dee姐想一啖食咗劉Sir去，十分搞笑。（圖片來源：[email protected]
深宵閃避球 Gladys李靖筠早前在《IT狗》飾演東邪受到不少觀眾喜愛。
Gladys李靖筠早前在《IT狗》飾演東邪受到不少觀眾喜愛。（圖片來源：[email protected]
深宵閃避球 鍾雪瑩片中染了一頭藍綠色短髮，形象最突出。
鍾雪瑩片中染了一頭藍綠色短髮，形象最突出。（圖片來源：[email protected]

獲港隊特訓一個多月

4位小花早前接受傳媒訪問，亦曾講到在開拍電影前，已有港隊和專業隊伍為她們特訓了一個多月，主要練習傳波、力度控制、腳法等基本功，訓練到大家都好有默契。幾位女隊員更不約而同視教練鄭伊健為男神，李靖筠更搞笑指：「望佢一眼都賺咗！」

深宵閃避球 8位邊青少女加埋社工周家怡都變晒劉Sir鄭伊健的小Fans。
8位邊青少女加埋社工周家怡都變晒劉Sir鄭伊健的小Fans。（圖片來源：[email protected]
深宵閃避球 8位邊青前排左起為：Dee姐、黃淑蔓、宋嘉儀，後排左起為：王頤、李玗蓁、鍾雪瑩、李靖筠。
8位邊青前排左起為：Dee姐、黃淑蔓、宋嘉儀，後排左起為：王頤、李玗蓁、鍾雪瑩、李靖筠。（圖片來源：[email protected]
深宵閃避球 眾女在電影開拍前已開始一同進行特訓，感覺充滿默契。
眾女在電影開拍前已開始一同進行特訓，感覺充滿默契。（圖片來源：[email protected]

即睇《深宵閃避球》前導預告：

有男神鄭伊健加持！

撰文：東方新地圖片來源：《深宵閃避球》預告截圖、[email protected][email protected][email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected] 英皇電影

讀者留言

熱門文章

 