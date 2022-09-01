深宵閃避球｜鄭伊健升呢做教練 8位小花集結變邊青
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被封為香港史上最揸流攤運動電影《深宵閃避球》已定於10月6日上映，其中主角鄭伊健並非第一次拍運動電影，不過上次他在《全力扣殺》中仲係飾演羽毛球選手，今次已經升呢做閃避球教練劉Sir，負責同周家怡飾演的社工楊姑一齊訓練8位邊青出賽！
《深宵閃避球》鄭伊健 變身有型劉Sir
英皇電影《深宵閃避球》由新晉導演應智贇執導，楊倩玲、羅志良及邵劍秋監製，演員陣容包括有鄭伊健、周家怡、錢嘉樂、李靖筠（Gladys）、陳海寧（Dee姐）、雲浩影（雲姨）、鍾雪瑩、黃淑蔓、宋嘉儀、李玗蓁、王頤等，故事講述8位邊青少女在教練劉Sir和社工楊姑的幫助下，組成一隊叫「粉青」的閃避球球隊，靠着打閃避球將人生帶回正軌。
4朵小花陳海寧、李靖筠、雲浩影、鍾雪瑩最吸睛
在電影中鄭伊健變身型爆的閃避球教練劉Sir，不過預告片所見似乎以搞笑劇情居多，而8位青春小花亦十分搶鏡，其中以「Dee姐」陳海寧飾演的林莉、Gladys李靖筠飾演的紀文，以及首次拍電影的「雲姨」雲浩影表現最為亮眼，而染了一頭藍綠色短髮的鍾雪瑩，亦吸睛度十足。
獲港隊特訓一個多月
4位小花早前接受傳媒訪問，亦曾講到在開拍電影前，已有港隊和專業隊伍為她們特訓了一個多月，主要練習傳波、力度控制、腳法等基本功，訓練到大家都好有默契。幾位女隊員更不約而同視教練鄭伊健為男神，李靖筠更搞笑指：「望佢一眼都賺咗！」
即睇《深宵閃避球》前導預告：
有男神鄭伊健加持！
撰文：東方新地圖片來源：《深宵閃避球》預告截圖、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]資料或影片來源：[email protected] 英皇電影
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