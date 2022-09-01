深宵閃避球｜鄭伊健升呢做教練 8位小花集結變邊青

被封為香港史上最揸流攤運動電影《深宵閃避球》已定於10月6日上映，其中主角鄭伊健並非第一次拍運動電影，不過上次他在《全力扣殺》中仲係飾演羽毛球選手，今次已經升呢做閃避球教練劉Sir，負責同周家怡飾演的社工楊姑一齊訓練8位邊青出賽！