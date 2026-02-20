東張西望｜吳幸美直擊深水埗特賣場激戰 20歲老闆娘月租15萬搶地盤！

TVB《東張西望》今集報導深水埗這個香港最貼地的舊區，近年掀起一場激烈的平價戰，三間大型特賣場在長沙灣道一帶短兵相接，以「平過淘寶」為目標瘋狂搶客。然而這場零售革命的背後，卻是傳統老店的黯然退場，連屹立35年的鴨寮街古董排檔也敵不過時代洪流，上月正式執笠。檔主向主持吳幸美慨嘆「生意難做」，網民更直言「賤物鬥窮人」，一場商業競爭竟演變成社區生態的大洗牌。

3間特賣場激戰深水埗 月租15萬搶地盤

深水埗長沙灣道一帶，3間大型特賣場在不足100米範圍內正面交鋒，場面堪稱壯觀。最早進駐的特賣場於2011年開業，近年不斷擴充版圖，將旁邊結業的店鋪逐一收歸旗下，更開拓至第二層，足證其在市場上站穩陣腳。該店無論日夜都逼滿顧客，周末人潮更是水洩不通，幾蚊錢的貨品隨處可見，被視為掀起深水埗平價戰的始祖。成功模式自然引來模仿者，第二間特賣場在距離不足50米處開業，與老牌特賣場正面對決。該店更進取的是，半年內在深水埗區加開2間分店，其中一間僅700平方呎的分店，月租高達15萬元，平均尺租超過200元，遠高於區內一般店鋪的30至100元尺租。店主表示希望將價格做到跟淘寶一樣甚至更低，目前每間店每天營業額達6位數字。

20歲少女老闆娘 首次創業已上軌道

第三間特賣場的出現更令人意外，幕後big boss竟是一名20多歲的少女，而且是首次創業。該店同樣設有兩層，雖然貨品種類較少，人流也相對疏落，但營業額每月持續上升，表現比預期理想。網民對此大感驚訝，「20歲咁有錢，真係玩晒」，不過也認同「睇得出佢都叻嘅」。

鴨寮街老店慘被淘汰 35年古董檔執笠

特賣場的崛起對傳統商戶造成致命打擊，鴨寮街首當其衝。這條深水埗傳統消費熱點如今充斥吉鋪，不少店舖都貼上招租廣告。一間經營10年的工具雜貨店老闆大嘆生意難做，認為特賣場「越來越厲害」，主要因為價錢便宜，連續開了幾間特賣場後很難與之匹敵，目前只能盡量以接近甚至相同的價格競爭。更令人唏噓的是，一間經營35年的古董排檔也敵不過消費模式改變，生意一落千丈後於上月正式結業。老闆認為特賣場「以本傷人，趕盡殺絕」，無奈接受被時代淘汰的命運。這個結業消息在網上引起討論，有網民感慨「又一個香港集體回憶消失」。

網民反應兩極化 有人撐平價有人嘆無情

對於深水埗的平價戰，網民反應相當兩極化。有網民認為「搵食架餐就一定唔會喺度買，黎買嗰啲多數都係屋企自用」，也有網民對比內地網購商，「前排買左支電批，淘就平百幾重要送多set批嘴，香港咩都無送，淘完壞機又有得免費香港退貨，門市真係無得鬥」，認為本地特賣場仍有改善空間。另有網民直言「賤物鬥窮人」，對這種削價競爭表示不滿。

特賣場內貨品種類繁多，價格超低吸引大批顧客。（圖片來源：TVB）
有網民錯重點留言指好想被幸美人訪問！（圖片來源：TVB）
深水埗3間特賣場在長沙灣道一帶激烈競爭，顧客絡繹不絕。（圖片來源：TVB）
特賣場落戶深水埗因為該區基層市民較多。（圖片來源：TVB）
特賣場幕後的bigboss，竟然只是一個20多歲的少女，並且是第一次創業。（圖片來源：TVB）
20歲少女創業開設特賣場，成為區內話題人物。（圖片來源：TVB）
鴨寮街出現多間吉鋪，傳統商戶面臨嚴峻挑戰。（圖片來源：TVB）
有經營了35年售賣古董的排檔，近年也敵不過消費模式的改變，生意一落千丈，老闆認為特賣場以本傷人，趕盡殺絕，結果這個古董排檔於上個月正式結業。（圖片來源：TVB）

