混血肥仔否認出軌 時間線再引關注 前員工揭3大真相 爆分居前已對丁丁示好
混血肥仔澄清分居後才了解對象否認出軌
混血肥仔在澄清片中詳細交代與太太芊蕙子（Luby）的婚姻時間線，指「去到2024年2月，我哋開始討論離婚嘅問題。當然當中部分係有WhatsApp記錄，都有面對面嘅爭論。去到6月尾7月頭，大家口頭上同意討論分居協議書嘅內容，大致認為喺呢一刻大家嘅婚姻已經完結。」他強調自己是在分居後才開始了解其他對象，與芊蕙子對事件有不同解讀，認為自己「唔算出軌」。混血肥仔更重申由頭到尾都沒有想過放棄兩個小朋友，反駁有人指控他一直扮好爸爸想放棄子女的說法。
前員工爆混血肥仔2024年5月已對丁丁示好
BBO前員工「isiskeung」看到混血肥仔的澄清片段後，在IG發文反擊，指從他口中聽到「愛小朋友」非常諷刺。更重要的是，她大爆早於2024年5月BBO團隊到德國工作期間，已經親眼見到混血肥仔對丁丁示好的行為：「火車上如初戀情侶般畫手 即使你同大家一齊行緊去餐廳 去到一半都特登自己行一大段路返酒店幫丁丁推行李一直以來，從未見你如此對待其他女artist」。她更透露拍攝最後，混血肥仔不停叫丁丁搬出來住，甚至說：「你同男朋友分手，搬出來，我送傢俬俾你。」
前員工揭露混血肥仔長期冷暴力真相
「isiskeung」進一步爆料混血肥仔對家人的真實態度，指他「由一年半前開始到而家你一直逼人去牆角 長期經濟封鎖、冷暴力、抹黑兩個女喊住要搵你的時候你又係邊？在越南 仲話兩個小朋友唔係你所想生的」。她更澄清關於混血肥仔口中的互篤事件，指事發當晚Luby不是由「篤」可以造成，暗示另有內情。最後她呼籲混血肥仔「不如正正經經做返個負責任、誠實的人」。
Bob叔爆料混血肥仔單拖湊仔飲到斷片
不過，混血肥仔的澄清隨即遭到多方反擊。YouTuber「Bob叔」在社交平台轉發友人發文，大爆混血肥仔在2024年10月的一次聚會中，單拖帶兩個小朋友參加朋友的house warming派對，結果自己「飲到斷撚哂片」。發文指「兩個小朋友點？小朋友不停係你身邊叫Daddy 你就繼續撩人十五二十小朋友係陌生環境 驚恐緊張到嘔 你呢？都一樣係上面個廁所到嘔 最後兩個小朋友係我送返去你哋屋企你自己就係人哋到瞓天光」。Bob叔更嬲爆表示：「所以聽到佢話要保護家人同埋做好自己，我真係笑X咗出嚟 你有幾錫兩個女，我哋英國呢邊個個有眼睇呀，仲有個’篤’字多。」
網民熱議混血肥仔澄清反效果
混血肥仔的澄清影片非但未能平息風波，反而引來更多爆料和質疑聲音。網民紛紛留言表示「越解釋越黑」、「時間線對唔上」、「2024年5月已經對丁丁示好，點解話分居後先了解？」。有網民更諷刺留言的like數比影片本體更高，反映公眾對其澄清的不信任。事件持續發酵，相信還會有更多內幕被揭露。