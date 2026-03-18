混血肥仔否認出軌 時間線再引關注 前員工揭3大真相 爆分居前已對丁丁示好

YouTuber「混血肥仔」曾達恩去年被爆偷食女主持丁丁後，昨晚突然在YouTube發出「交代一切」澄清影片，否認出軌指控。不過，隨即有多名知情人士爆料反擊，揭露混血肥仔早於2024年5月已對丁丁示好，更被爆單拖湊仔時飲到斷片，令兩名女兒在陌生環境中驚恐到嘔吐，引發網民熱議。