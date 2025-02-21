混血肥仔孖丁丁行超市片段曝光 神吻合芊惠子聲明爆出軌時機

混血肥仔（曾達恩）日前被指偷食旗下女主持丁丁（丁彥均），連日來更成為網民的熱議對象。而混血肥仔嘅太太芊惠子昨日凌晨就再於社交平台在聲明反擊，更指出混血肥仔於去年10月婚內出軌。有網民就翻出BBO於去年10月時所上傳的德國之旅影片，片段中2人又行超市，又玩自駕遊，非常曖昧！