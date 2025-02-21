混血肥仔孖丁丁行超市片段曝光 神吻合芊惠子聲明爆出軌時機
廣告
混血肥仔（曾達恩）日前被指偷食旗下女主持丁丁（丁彥均），連日來更成為網民的熱議對象。而混血肥仔嘅太太芊惠子昨日凌晨就再於社交平台在聲明反擊，更指出混血肥仔於去年10月婚內出軌。有網民就翻出BBO於去年10月時所上傳的德國之旅影片，片段中2人又行超市，又玩自駕遊，非常曖昧！
「德國之旅」混肥孖丁丁行超市加自駕遊
芊惠子在日前所發出的聲明當中，指出在2024年10月12日懷疑混血肥仔婚內出軌，而BBO就在10月發布丁丁孖混血肥仔到德國旅遊的影片。片中可見丁丁同混血肥仔一齊行超市之餘，仲玩埋自駕遊飛車。
從網民翻出嘅片段中，混血肥仔孖丁丁自駕遊時更問對方自己開車型唔型，雖然丁丁笑住轉移話題表示對方揸車揸得好，但混血肥仔同丁丁嘅互動被唔少人指十分曖昧！
丁丁騷身材博入德國最開放club勁搶fo
丁丁同混血肥仔在德國期間更一起走入德國最開放的club，2人為進入世界上最難入嘅club「Berghain」施展渾身解數，丁丁以小背心加短褲上陣狂對鏡頭放電，影片更引來唔少網民觀看。
不過在近日爆出混血肥仔疑似偷食丁丁一事後，2人勇闖「Berghain」嘅影片就突然變成會員限定，如想觀看就必須「課金」加入會員！
BBO｜丁丁黃金畫面網民狂重播
夜店「Berghain」嘅難入程度就連Elon Musk都挑戰失敗，因此丁丁同混血肥仔都即刻再去揀返套「戰衣」！丁丁換上「戰衣」之後仲對住鏡頭扮露體狂打開外套，原來佢揀咗以透視連身背心上陣，大騷事業線嘅黃金畫面更成為埋重播次數最多嘅部分！
唔少網民更留言激讚：「依條片應該會成為開台最高view數片」、「想睇多啲丁丁嘅戰衣」、「5:22 我定格咗好耐」、「5:22 會成為最高重溫時段…」
一起睇片：
撰文：東方新地圖片來源：BBO資料或影片來源：原文刊於新假期