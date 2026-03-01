混血肥仔首度澄清四大指控｜「交代一切」公開法官判詞 網民狠批語言藝術
混血肥仔首度開腔澄清四大指控
混血肥仔在影片開首表示，過去一年網上出現大量關於他個人及家庭的討論和指控，因事情一直處於法律程序中，加上不想影響工作夥伴和家人，所以選擇不公開回應。他強調拍攝這條影片並非想爭論自己是好人還是壞人，只是希望講清楚整件事的時間線，避免身邊愛他的人繼續受傷害。曾達恩逐一回應四大指控，包括出軌、放棄子女撫養權、貪錢及家暴等問題，並承諾會公開可以披露的法律文件。
分居協議存在爭議 承認處理不當：「既然同意分居就不算出軌」
關於出軌指控，混血肥仔解釋他與對方（前妻）在2024年確實簽署了分居協議書，協議第六點寫明「雙方各自分居日起，各自生活」，並有WhatsApp紀錄證明對方知道並確認協議存在。他透露自2024年2月開始討論離婚問題，到6月底7月初口頭同意分居協議內容，認為婚姻已經圓滿結束。不過承認雙方對協議有不同解讀，對方可能認為就算口頭協議離婚，在分居期間「了解其他對象」仍算出軌，但他則認為「既然同意分居就不算出軌」。他坦言自己處理這件事做得不好。
混血肥仔批評「知情人士」刻意歪曲 撫養權獲英國法庭判一人一半
針對外界指他想放棄兩名子女的說法，混血肥仔強調由頭到尾都「不會也不想」放棄他們，不明白為何英國圈子的人不斷流傳他要回流甚至放棄子女。他表示最大掙扎是究竟給小朋友「完整家庭」重要，還是「情緒穩定」的屋企環境重要，但無論答案如何都不等同於放棄。混血肥仔指出英國法院經過長時間審視雙方提交的照顧紀錄、出入境紀錄及相關資料後，最終作出Share Care安排，即一人一半撫養權。他相信法庭基於專業和完整資料作出判斷，比外人和所謂「知情人士」的觀察來得專業。
否認家暴指控 公開法官判詞內容：曾先生是一個品格良好的人
關於最嚴重的家暴指控，混血肥仔展示2026年1月5日刑事案法官手寫判詞，強調當中沒有提及他有Domestic Abuse。他詳細交代2025年1月24日晚上的衝突經過，承認雙方激烈口角後都衝動地用手指戳對方肩膀位置並互相推撞，但重申絕對沒有拳打腳踢，強調衝突是雙方面的。混血肥仔在警局誠實承認用手指戳對方造成輕微紅腫，法官判詞亦寫明「曾先生是一個品格良好的人，較不可能犯下該項罪行」。他向前妻（影片中稱對方為「葉女士」）再次道歉，但反駁外界指他「打女人」、拳打腳踢甚至打到入醫院的嚴重指控。
網民狠批語言藝術包裝 質疑邏輯混亂
混血肥仔的澄清影片引來網民激烈反彈，有人直斥他「講到自己好委屈好慘，個個屈你害你咁」，批評他明明是先出軌才有後面所有事情發生。網民質疑他的分居邏輯，「分居就係分居，離婚就係離婚，買樓簽臨約就當自己業主」，認為他當人白痴。另有網民質疑他用手指「篤」對方篤到紅腫是否識得一陽指，要求他公開完整法官手寫判詞而非只是口述。曾經支持他的網民表示失望，「當日覺得你個人心地善良，係我太天真」，更有人表示因為有他聲音演出已經頂不順，希望AI可以有助ViuTV刪改前年拍攝選秀節目，方便剪走「不想見到的人」。
深度分析真正用意：「 Don’t Push My Button 」
亦有分析指出，看似平靜的讀稿影片中，混血肥仔精心挑選了一年迪士尼 《反轉腦朋友》中阿怒（Anger）的T 恤，上面一句標語「Don’t Push My Button」似乎有意向涉事人表達「勿觸動其怒火」的潛在訊息，至於讀白中被三度提及「英國圈子的人」與混血肥仔還有何瓜葛，聲明中並未有再提及。
混血肥仔3月17日「交代一切」影片全文：
大家好。在過去的一年，網上出現了很多關於我個人、家庭以及過往事情的討論和指控。因為事情一直處於法律程序之中，加上不想影響工作的夥伴和家庭身邊的人，所以我一直選擇不公開回應。
今天我拍這條短片，其實不是想和任何人爭論我是一個好人還是壞人。我只是覺得，如果我再不講清楚整件事情的時間線，我身邊有很多愛我的人會受到傷害，包括長輩、小朋友、朋友。所以我也希望，從今天開始，討論我家事的情況可以到此為止。
網上不斷有人指我從來都是講大話。我今天將整件事情的時間線，以及我可以公開的法律文件交代給大家，包括我手上的分居協議書、法院判詞等等。一次過講清楚我有什麼是真的有做過，有什麼是從來都沒有做過的。
混血肥仔回應「出軌」與分居協議
由去年情人節開始，「混血肥仔出軌」的講法開始出現。當時我曾經逼於無奈，在現實世界沒辦法和平商議和和平協商的情況之下發過一篇聲明。當中一個對我最大的誤解，就是「分居協議書」。
第一個指控是說，我所講的分居協議書是假的。但事實上，在2024年，我和對方是的確簽了分居協議書。這份協議是雙方簽名的文件，同時也有 WhatsApp 紀錄證明對方知道並確認這份協議的存在，而且大家會執行相關的條款。協議裡面的第六點也寫明：雙方各自分居日起，各自生活。
但我當初為什麼不拿出來呢？
- 第一，和公司夥伴商量後，覺得無謂的紛爭對所有人都沒有好處，不如冷靜一陣子，在現實解決好所有問題後再拿出來解釋。
- 第二，這份分居協議書，我們雙方在後期有不同的解讀。這一點，我是做得不好的。
自從上一份工作開始，工作越來越忙，我們的爭吵也越來越多。到了2024年2月，我們開始討論離婚的問題。當然當中部分有 WhatsApp 紀錄，也有面對面的爭論。到了6月底、7月初，大家口頭上同意討論分居協議書的內容，大致認為這一刻大家的婚姻已經圓滿結束。之後幾個月，大家一直有仔細討論細節，當然也都有連續性的 WhatsApp 紀錄。
為什麼我會說雙方有不同的解讀呢？對方可能認為，就算我們大家已經口頭協議離婚，在分居期間了解其他對象都算我出軌。我則會認為，大家都已經同意分居了，我不算出軌。但無論如何，我覺得我處理這件事是處理得不好的。
混血肥仔提及關於子女撫養權
第二個指控是說我一直扮好爸爸，一直想放棄兩個小朋友。我要重申，由頭到尾我都不會、也不想放棄他們。我不明白為什麼有不少英國圈子的人不斷流傳我要回流，甚至放棄他們。這件事我除了用時間去證明，我沒有其他辦法去證明自己。
由最初討論離婚，對我來說最大的掙扎，究竟是給小朋友一個「完整家庭」重要，還是給小朋友一個「情緒穩定」的屋企環境重要呢？ 無論答案是什麼，我相信這兩個答案都不等同於「放棄」。
一年多過去，關於小朋友的安排，英國法院已經作出了決定。在審視雙方提交的照顧紀錄、出入境紀錄（包括安全問題）以及相關資料之後，最終作出了 Share Care 的安排，即是一人一半撫養權，大家一人一半照顧時間。這個決定並不是一次性作出的，是經過長時間審視文件、證據以及過往照顧小朋友的情況之後所作出的安排。我相信英國加司法庭在作出這些安排時，是基於專業和完整資料所作出的判斷。我總相信，這比外人和所謂「知情人士」的觀察來得專業。
就算我不是大家心目中的好爸爸，但是兩年來的炒作和說話，對我和小朋友的生活有什麼好處？大人這樣做，真的對小朋友好嗎？
混血肥仔否認對前妻作出「貪錢」指控
第三個指控是說我誣衊對方貪錢。首先，我從來都沒有說過對方貪錢。我們認識接近十年，她絕對不是一個貪錢的人。
但當日我說對方需要我在期限之前轉名物業給她，是為了回應坊間的問題，究竟她說「兌現承諾」是什麼意思。事實上，當時雙方透過中間人溝通時，的確有提過「轉移物業」的條件。當時是2025年2月17日，相關新聞已經開始出現，我也曾經嘗試私下解決事情，希望事情不要在網上擴大。但當時尋求法律意見之後，律師指出，由於她不再承認分居協議書的存在，這段 WhatsApp 對話同時有恐嚇成分，所以不建議我在這一刻作任何的物業轉讓，因為法庭最後都有機會推翻決定。律師並建議我將所有的東西放上法庭解決。到現在這一刻，我們之間只剩下財務問題未解決，未來我會繼續尊重英國法庭的決定。
關於「家暴」指控：用手指戳對方肩膀位置並互相推撞
第四個指控是說我家暴。在英國法律裡面，家暴通常稱為 Domestic Abuse，這是一個很嚴重的指控。
這份是2026年1月5日刑事案法官當日手寫的判詞，當中沒有提及我有 Domestic Abuse。如果我有嚴重暴力，對於家暴問題處理得這麼嚴謹的英國法庭，是不可能判我一人一半撫養權的。
究竟衝突當晚發生了什麼事？2025年1月24日晚上，大家激烈口角之後，大家都衝動地用手指戳對方的肩膀位置，並且互相推撞。但我重申，我絕對沒有拳打腳踢。這個衝突是雙方面的。在警局，我有被詢問想不想提告對方，但我當時只說保留權利。在警局，我被告知控告 Excorbitant Beating。在英國法律裡面，Beating 泛指推人、扯手、拍打、拉扯衣服、丟東西丟中人、抓人，只要有 physical force 就可以成立。
我現在讀出判詞的部分內容，這份是1月19日我經律師收到法官的手寫判詞：
「事發後，現場警方即時拍攝，照片中顯示對方有輕微紅腫的情況。當時在警局，我決定誠實承認這個傷勢是我用手指戳對方造成。同時因為這個原因，判詞裡面也清楚寫明：『我們注意到曾先生是一個品格良好的人，因此從這一點看來，他較不可能犯下該項罪行，也較不可能向法庭作出不誠實的陳述。』」
但由於我已經在警局認罪，法庭需要作出裁決，因此法庭裁定控罪成立。在這裡，我要鄭重向葉女士再次道歉。無論事情經過是怎樣，當晚的衝突其實都不應該發生。我也不想再提，但有人說到我是「打女人」、拳打腳踢，甚至打到入醫院，這是非常嚴重的指控。我也見不到有任何知情人士打算出來講一兩句說話，避免指控太過嚴重。
為什麼不少英國圈子的人說看到照片後會覺得我打女人呢？ 事發後，警方即時到場拍的照片和短片已經呈上法庭。事後大家推撞身上的瘀傷慢慢散發，但是警方最後是沒有接收到我們雙方事發後再拍身上瘀傷的照片。同時，我的瘀傷照片從來都沒有給家人以外的人看過，因為由很早階段我都不相信英國圈子的這些朋友，我不認同一班不斷主動叫我回港生活、叫我放棄撫養權的人是什麼善良的人。
可能你們不相信，但我從來不 Post 他們的東西，不是因為我沒有和他們生活，是因為由一開始，我不想他們長大之後會發現他們是父母的「形象工程」。
結語
事情發展到這個地步，我已經如實講完所有經過。最後的私隱，我相信已經是我們雙方的瘀傷照片，我希望大家不要再強逼我們出照做比較，留一些空間和尊重給我和屋企人。
至於案件有什麼處罰？法庭最後的判決是：我需要罰款，不需要有社會服務令，不需要坐監，沒有任何人生自由的限制。希望大家尊重法庭的裁決。同時，不同的法庭都提醒我們，不要在網上重複婚姻破裂的原因和經過，認為這樣才是成熟成年人的做法。
最後，為什麼我要現在才出聲講呢？
- 首先，感情問題我有處理得不好的地方。
- 第二，由2025年整年，我的家人和對方的朋友中間還有很多的爭吵，好不容易才到2026年2月底，除了財務安排，所有的其他法律問題已經解決。小朋友完全適應和我的生活，我不想再被影響。
- 第三，2026年3月，有人在網上開始帶起話題說我家暴，一個又一個的人出來助攻，一個1月5日已經完成的判決，竟然可以在幾日之內變成娛樂新聞，但有話語權的人沒打算出來終止流言蜚語。
- 第四，我必須要放下我的工作，我才可以出聲，這是對工作夥伴最負責任的做法。
我拍這條短片不是想和任何人爭論，只是想誠實地講給大家聽在我身上發生的事。網上世界或許已經不容許人沈默，一個紛爭會蓋過另一個紛爭。在娛樂圈十年，我明白一個道理：你千萬不要在網上世界尋找公義，因為每一個人都可以是法官，你總會聽到你不想聽的說話。最重要是，在現實世界裡面，你怎樣做好你自己。
多謝大家。