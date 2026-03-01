混血肥仔首度澄清四大指控｜「交代一切」公開法官判詞 網民狠批語言藝術

網紅混血肥仔（曾達恩）在香港時間3月17日晚上日突然發布長約十分鐘題為「交代一切」的澄清影片，首次正面回應過去一年來關於出軌、家暴、撫養權等多項指控。他在影片中逐一交代事件時間線，並展示分居協議書及法庭判詞等法律文件，強調自己並非外界所指的「打女人」，更澄清從未想放棄兩名子女。然而網民對其解釋並不買帳，質疑他用「語言藝術」包裝事實，更批評其邏輯混亂，亦有分析指出，在表面平靜的讀稿影片中，精心挑選了 《反轉腦朋友》中阿怒（Anger）的T 恤，似乎有意表達勿觸動其怒火的潛在訊息。