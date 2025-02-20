古天樂10個月前神預言混血肥仔離婚 網民：古生似係一早知道

YouTube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」（曾達恩）被爆出背移英太太芊蕙偷食旗下藝人丁丁（丁彥均），惹來大批網民熱議。日前就有網民翻出曾經上過「BBO」的古生古天樂一早已經神預言話會幫混血肥仔搞離婚手續…