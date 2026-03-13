混血肥仔業力引爆遭割席！芊蕙子首公開丁丁對話截圖 一句霸氣回應震驚網民
英國法庭文件流出 混血肥仔疑涉家暴
今日網上突然流傳一張英國法庭公開資料圖片，顯示一名叫TSANG TOMMY的人於2025年12月31日被裁定「Assault by beating」毆打罪成。由於混血肥仔本名曾達恩，英文名為Tommy Tsang，網民紛紛猜測這份法庭文件與他有關。有網民在社交平台發文表示，混血肥仔涉嫌家暴芊蕙子並被判罪成，消息一出即引起軒然大波。
BBO頻道火速割席 正式結束合作關係
面對連環醜聞，混血肥仔主理的YouTube頻道BBO今日發出聲明，宣布與曾達恩的合作關係正式結束。聲明表示：「BBO與曾達恩（混血肥仔、Tommy Tsang）之合作關係已正式結束，他將不再參與本頻道任何節目製作及相關工作。BBO頻道將在未來一段時間作有限度更新，直至完成相關的人事安排。感謝各位觀眾一直以來的支持與理解。」
芊蕙子丁丁對話曝光 涉金錢威脅爭議
更令人震驚的是，芊蕙子與丁丁的私人對話截圖在網上流傳。對話中，丁丁向芊蕙子表示：「我都知道發生呢啲唔開心嘅事，一定會想搵個人去怪責下，因為冇人想承認婚姻失敗係因為自己嘅錯。」丁丁更質疑芊蕙子的動機：「你係想件事爆呀，定係唔想件事爆？你想件事爆有人譴責我哋，但又擔心爆咗之後冇咗個收入來源？」這番話被解讀為暗示芊蕙子可能因經濟考慮而對公開出軌事件有所顧慮。
芊蕙子強硬回應 拒絕金錢威脅
面對丁丁的質疑，芊蕙子在對話中強硬回應：「由當初直到現在，我唔接受任何金錢威脅去包庇任何不道德嘅行為。呢個係我對於作為母親嘅倔強同承擔！我努力生活工作，去搵自己嘅出路唔洗討論！」芊蕙子的回應顯示她堅決不會因金錢利益而妥協，並強調作為母親的責任感。她亦提到丁丁早前以精神不佳為由休息，但現在卻宣布全面復出，暗示對方的說辭前後不一。
芊蕙子罕有開腔反擊網民質疑 澄清工作貢獻
此外，亦有網民為混血肥仔辯護，質疑芊蕙子沒有養家貢獻時，芊蕙子罕有地長篇回應反擊。她強調：「個判決係經由控辯雙方交叉盤問，而得出嘅結果。當日我選擇嘅做法係訴諸法庭還公義同公道，而我唔覺得將所有『傷勢』公諸於世，對我身心靈有任何好處。」芊蕙子更詳細列出自己的工作貢獻，表示：「咁多年，我一直有默默嘅工作，由啱channel到BBO，用我既知識經驗去幫人上第一個創業版封面同無數既media coverage，幾個平台嘅online & offline event + side business，每個月次交出漂亮嘅sales數字。」她反問為何沒有開口講自己功勞的人，就代表沒有養家。
對話曝光惹眾怒 網民力撐芊蕙子有骨氣
對話截圖曝光後，不少網民將矛頭指向丁丁，在社交平台留言狠批其言論。有網民直言：「人哋婚姻失敗關唔關你事啊？仲好意思講出口。」亦有人怒斥：「仲要提收入來源，咁都講得出，真係離譜。」亦有網民質疑其態度欠缺同理心，留言指「呢啲說話聽落真係好涼薄」。不少人同時為芊蕙子感到心疼，認為「作為阿媽仲要頂住咁多壓力，respect」，更有人留言指「做人最緊要對得住自己同小朋友，呢點真係冇得輸」。