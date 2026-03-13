混血肥仔業力引爆遭割席！芊蕙子首公開丁丁對話截圖 一句霸氣回應震驚網民

混血肥仔曾達恩醜聞持續發酵，繼早前被爆偷食旗下藝人丁彦均後，近日再有英國法庭文件流出，顯示一名叫TSANG TOMMY的人因毆打罪被判罪成。與此同時，芊蕙子親自上傳與丁丁的私人對話截圖，內容涉及金錢威脅及道德爭議，令事件再掀波瀾。