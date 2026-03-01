混血肥仔疑涉家暴案 BBO火速割席 網民揭一重大線索質疑造假

網紅混血肥仔曾達恩近日醜聞連環爆發，繼去年被踢爆偷食旗下藝人丁彥均後，今日再有英國法庭文件流出，顯示一名叫TSANG TOMMY的人因毆打罪被判罪成。事件持續發酵下，混血肥仔主理的YouTube頻道BBO突然發出聲明，宣布與他正式分道揚鑣，而前妻芊蕙子亦罕有開腔反擊網民質疑，場面相當激烈。