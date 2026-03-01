混血肥仔疑涉家暴案 BBO火速割席 網民揭一重大線索質疑造假

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網紅混血肥仔曾達恩近日醜聞連環爆發，繼去年被踢爆偷食旗下藝人丁彥均後，今日再有英國法庭文件流出，顯示一名叫TSANG TOMMY的人因毆打罪被判罪成。事件持續發酵下，混血肥仔主理的YouTube頻道BBO突然發出聲明，宣布與他正式分道揚鑣，而前妻芊蕙子亦罕有開腔反擊網民質疑，場面相當激烈。

英國法庭文件流出 混血肥仔疑涉家暴案

今日網上突然流傳一張英國法庭公開資料圖片，文件顯示一名叫TSANG TOMMY的人於2025年12月31日，被裁定「Assault by beating」毆打罪成。由於混血肥仔本名曾達恩，英文名正是Tommy Tsang，網民紛紛猜測這名TSANG TOMMY就是混血肥仔本人。有網民更直指混血肥仔家暴芊蕙子被判罪成，消息一出即引起軒然大波。法庭文件的真實性雖然未獲官方證實，但已在網上瘋傳，成為熱議焦點。

BBO頻道火速割蓆 正式結束合作關係

面對醜聞持續發酵，混血肥仔主理的YouTube頻道BBO今日發出正式聲明，宣布與曾達恩的合作關係已正式結束。聲明表示「BBO與曾達恩（混血肥仔、Tommy Tsang）之合作關係已正式結束，他將不再參與本頻道任何節目製作及相關工作。BBO頻道將在未來一段時間作有限度更新，直至完成相關的人事安排。感謝各位觀眾一直以來的支持與理解。」

網民質疑假割席 揭發混血肥仔真實身分

然而網民並不買帳，紛紛質疑BBO的聲明只是「假割席」。有網民直接踢爆：「條仆街混血肥仔就係BBO老闆兼創辦人，唔好俾佢扮切割呃到，BBO = 混血肥仔曾達恩，混血肥仔曾達恩 = BBO，望周知。」更有網民發現丁彦均開設新Instagram帳戶b2.breakthebox準備復出，質疑背後有人撐腰。連KOL Uncle Bob都親自留言：「唔會啦。我哋可以very safely assume佢做同講每一句嘢都係大話嚟。」

混血肥仔醜聞回顧 偷食風波未平息

混血肥仔的醜聞可追溯至去年初，當時被網民踢爆偷食旗下藝人丁彥均，隨後芊蕙子即發聲明指混血肥仔於2024年10月婚內出軌。當時二人均不承認指控，混血肥仔只承認與芊蕙子正辦理離婚手續，但一直未有正面回應偷食傳聞。事件曝光後，混血肥仔的公眾形象大受打擊，不少合作夥伴亦開始與他保持距離。如今再爆出疑似家暴案件，令他的聲譽進一步受損。

混血肥仔 bbo 混血肥仔疑涉家暴案被BBO火速割蓆 （圖片來源：IG@tsangtakyun）
混血肥仔疑涉家暴案被BBO火速割蓆 （圖片來源：IG@tsangtakyun）
混血肥仔 bbo UNCLE BOB再發聲！（圖片來源：Threads截圖）
UNCLE BOB再發聲！（圖片來源：Threads截圖）
混血肥仔 bbo （圖片來源：Threads截圖）
（圖片來源：Threads截圖）
混血肥仔 bbo 混血肥仔的醜聞可追溯至去年初，當時被網民踢爆偷食旗下藝人丁彥均，隨後芊蕙子即發聲明指混血肥仔於2024年10月婚內出軌。（圖片來源：IG@tsangtakyun）
混血肥仔的醜聞可追溯至去年初，當時被網民踢爆偷食旗下藝人丁彥均，隨後芊蕙子即發聲明指混血肥仔於2024年10月婚內出軌。（圖片來源：IG@tsangtakyun）
混血肥仔 bbo 丁丁改名「丁涀」轉運重新出發（圖片來源：IG@tingyinnnnn）
丁丁改名「丁涀」轉運重新出發（圖片來源：IG@tingyinnnnn）
混血肥仔 bbo 丁丁搵HKU女神做新拍檔，日前推出宣傳片，表示會在新頻道「b2.breakthebox」逢星期二出片（圖片來源：IG@tingyinnnnn）
丁丁搵HKU女神做新拍檔，日前推出宣傳片，表示會在新頻道「b2.breakthebox」逢星期二出片（圖片來源：IG@tingyinnnnn）
混血肥仔 bbo 英國法庭記錄截圖顯示疑似混血肥仔曾達恩因襲擊罪被定罪（圖片來源：網上圖片）
英國法庭記錄截圖顯示疑似混血肥仔曾達恩因襲擊罪被定罪（圖片來源：網上圖片）
混血肥仔 bbo Uncle Bob在社交平台詳細爆料混血肥仔真面目（圖片來源：Threads截圖）
Uncle Bob在社交平台詳細爆料混血肥仔真面目（圖片來源：Threads截圖）
混血肥仔 bbo Uncle Bob在社交平台詳細爆料混血肥仔真面目（圖片來源：Threads截圖）
Uncle Bob在社交平台詳細爆料混血肥仔真面目（圖片來源：Threads截圖）
混血肥仔 bbo BBO的前員工都有發文割席（圖片來源：IG@isiskeung）
BBO的前員工都有發文割席（圖片來源：IG@isiskeung）
混血肥仔 bbo 芊蕙子在社交平台發長文感謝各界支持，坦言仍承受巨大壓力（圖片來源：IG@azalealubyyip）
芊蕙子在社交平台發長文感謝各界支持，坦言仍承受巨大壓力（圖片來源：IG@azalealubyyip）
混血肥仔 bbo 混血肥仔在英國享受寫意生活，完全看不出悔意（圖片來源：IG@tsangtakyun）
混血肥仔在英國享受寫意生活，完全看不出悔意（圖片來源：IG@tsangtakyun）

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圖片來源：IG@tsangtakyun、Threads截圖、IG@tingyinnnnn、網上圖片、IG@isiskeung、IG@azalealubyyip資料或影片來源：原文刊於新假期

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