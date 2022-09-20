渣哥有意退股「渣哥」？ 原來毛記葵涌佔49%股份 回購失敗或集體辭職

食肆「渣哥一九九六懷舊小食店」及「大渣哥茶記」是由譚小環及丈夫蔡強榮（渣哥）於2014年所創辦，但今日（20/9）「大渣哥茶記」Facebook竟然表示，毛記葵涌原來佔49%股份，渣哥有意回購但難以成事，更揚言有機會體辭職離開「渣哥」「大渣哥」！