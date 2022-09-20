渣哥有意退股「渣哥」？ 原來毛記葵涌佔49%股份 回購失敗或集體辭職
渣哥有意回購毛記葵涌所持股份
1994年的港姐譚小環及丈夫蔡強榮（渣哥）於2014創辦「渣哥一九九六懷舊小食店」及「大渣哥茶記」，今日（20/9）突然在官方Facebook發聲明，透露原來2018年毛記葵涌曾以當時的實際資產及負債入股，共持有49%股份，但聲明上表示：「早於年多兩年前，公司之主要股東毛記葵涌已經沒有任何代表參與渣哥及大渣哥之管理及營運。亦於今年二月初，渣哥已經代表渣哥管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股（只計算實際資產及負債 ）之同樣條件之下，以現時實際市值購回毛記葵涌持有之49%股份。」
而今次的活回購行動的其中一個原因，有傳是因為毛記葵涌委任am730前副社長馮振超為營運總監，此事引發眾多媒體及社交平台議論，為免導致對公司產生不必要的揣測，在情非得已之下，以正視聽。
對方開出天價難接受 形容對方「鵲巢鳩佔」
雖然渣哥有意回收，但可惜事與願違，事情擾攘半年，直至對方卻開出渣哥認為的「天價」作為回收價錢，而這「天價」亦令「整個渣哥團隊都感到非常震驚」，而對方開出的「天價」則是「以倍數計嘅價錢(而當日賣出係只計實際資產及負債)。」
渣哥將今次對方的行為有如「鵲巢鳩佔」，揚言事情若拖延落去，就算心有不捨，無可奈何之下，渣哥團隊可能會集體辭職離開：「事情若然繼續拖延落去，最終，渣哥團隊可能會集體辭職離開渣哥大渣哥，縱使萬般不捨及面對鵲巢鳩佔嘅殘酷現實，但在別無他法之下，集體辭職亦都可能係作為一間小店，能夠向財雄勢大嘅上市集團作出抗議控訴嘅唯一方法。」並在文末標注「#沒有渣哥的渣哥仲係唔係渣哥」。
網民對事件反應兩極
事件發酵後，大批網民湧入渣哥官方Facebook留言，部分支持渣哥，更建議渣哥拉隊走開過另一間！不過仍有部分網民指出渣哥有不合理的地方，留言表示：「求人賣野但對方唔肯就放上網唱」、「渣哥，你有咩道理叫人用5年前個價去賣返股份比你?」