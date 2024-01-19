渣馬2024︱盤點今屆藝人跑手 周潤發跑半馬、全馬藝人之冠已報名卻無緣再跑
渣打馬拉松全馬藝人：
49歲徐榮再跑全馬
向來喜歡跑步、做運動的TVB藝人徐榮，去年就以4小時34分鐘23秒完成全馬賽事，成為藝人全馬第4名！
柳俊江已報名卻無緣再跑
本月初突然離世的柳俊江（柳爺）生前一直活躍跑步界，在其社交平台都能看見他練跑、參加馬拉松、健身等運動照。上屆柳俊江以3小時30分5秒完成全馬賽事，成為全馬藝人之冠，雖然他已一早報名參加今屆馬拉松，但可惜今屆已無緣再見到他的跑姿……
渣打馬拉松半馬藝人：
31歲蘇麗珊升呢跑半馬
蘇麗珊去年以1小時26分28秒完成10公里賽，今年就升級轉跑半馬。蘇麗珊去年曾經因為中完新冠肺炎後，一度疑似患上心律不正的後遺症，雖然成績未如理想，但依然堅持跑完10公里，獲大批圈中好友和粉絲們留言鼓勵。
38歲林奕匡挑戰半馬
近年在不同跑步賽事中都能夠見到林奕匡的身影，去年以1小時11分鐘19秒完成10公里的他，今年同樣升級轉跑半馬。
68歲周潤發升呢挑戰半馬
周潤發（發哥）喜歡運動、跑步就全世界都知道，近年積極練跑的發哥，去年出戰10公里賽事，以1小時3分鐘58秒完成。去年在比賽過後受訪時，發哥曾表示「10K已經好盡」，揚言應該不會升級跑半碼或全馬，不過據知發哥今年將會升級轉戰半馬賽事，認真夠晒厲害！
36歲陳安立備戰密操練
ViuTV藝人陳安立是跑步比賽常客，曾經7次參加渣打馬拉松的他，去年以47分58秒完成10公里賽事。近日陳安立為賽事密密操練，每逢週末都到跑馬鞍山海傍、梅子林路等地備戰，將與發哥等人齊齊升級轉戰半馬。
44歲伍家謙今年唔做配速員報名跑半馬
資深體育記者兼旅遊達人伍家謙去年擔任半馬二組的2小時配速員，全程舉着2:00的牌，最後以2小時38秒完成賽事。今年伍家謙將會參加半馬賽事，並目標在1小時35分至40分跑完。
渣打馬拉松10公里藝人：
35歲梁諾妍大住肚全馬變10公里
洪永城太太梁諾妍向來為圈中數一數二的跑步高手，去年宣佈懷上第二胎的她，在懷孕後都堅持跑步。去年以3小時57分06秒完成全馬賽事的她，今年亦有報名參加10公里比賽，未知懷孕7個月的她會否照樣落場參加比賽。
32歲ERROR保錡連續2年挑戰10公里
ERROR成員保錡近年頻頻參與不同大小跑步活動，早前就遠赴台灣出戰台北馬拉松，去年亦以55分鐘12秒完成渣打馬拉松10公里賽事。愈操愈fit的保錡，今年就決定再戰10公里賽事。
38歲C AllStar陳健安再戰10公里
C AllStar成員陳健安（On仔）同為圈內跑步愛好者，早前更遠赴埃塞俄比亞參與慈善跑步，挑戰10公里。去年以52分鐘08秒完成10公里賽事的他，今年亦會再戰10公里賽事。
38歲C AllStar梁釗峰繼續挑戰10公里
同為C AllStar成員的梁釗峰去年比On仔早1分鐘，以51分鐘08秒完成10公里賽事，今年與On仔一樣，再戰10公里賽事。
39歲「阿儀」薛影儀首次參賽
前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）看似同運動大欖都扯唔埋，但去年就突然宣佈抽籤成功，將會與好友黃榕一起參與今年的10公里比賽。
42歲黃榕伙拍阿儀跑10公里
近年同阿儀成為好友的黃榕亦宣佈會一齊出戰十公里比賽。黃榕以𡃁模身份入行，不過近年經常於社交平台大曬健身照！
23歲Mandy譚旻萱首次挑戰10公里
向來形象健康的譚旻萱（Mandy），早前參加《亞洲電影大獎》時表示將會參與渣打馬拉松10公里賽事，今次將會是她首次參加馬拉松。原本患有哮喘的Mandy表示本身很討厭跑步，但在疫情時開始喜歡上跑步，今次希望會在1小時15分鐘內完成賽事。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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