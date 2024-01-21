渣馬2024｜9位藝人成績一覽 周潤發半馬時間未達標爆發嫂會扣錢
周潤發半馬順利完成賽事 表示未達自己期望
周潤發（發哥）作為半馬賽事的「吉祥物」之一，挑戰自己的極限。雖然他用2小時26分08秒完成半馬，覺得未達到自己的期望，慢了4分鐘，但這個成績仍然不俗。事後接受傳媒訪問提到明年會否參加全馬，他搞笑說：「如果半馬跑到兩個鐘頭，全馬咪跑返兩個鐘頭囉，如果我跑唔到兩個鐘頭咪唔跑。我會練嘅，90零歲就應該跑到，你等等。」
成績唔達標發哥爆發嫂扣錢
至於今天成績唔達標，發哥坦言：「豬腸粉。（發嫂冇出糧？）返去扣返四百，一分鐘一百，唔達標今日，食返碗碗仔翅。」
保錡打破上年紀錄 感謝已故前主播柳俊江令佢對跑步的啟發
在10K賽事中男藝人中也有驚人的表現。保錡則在最近拍攝的節目中展現出色的體能，以48分鐘46秒完成10K，並打破了自己去年的紀錄。他接受傳媒訪問時表示感謝已故前主播柳俊江對他對跑步的啟發。梁釗峰在前一天完成泰國山地賽後，以驚人的52分22秒完成10K賽事。
「前亞視一姐」薛影儀10K堅持完成 用咗1小時59分
另外，「前亞視一姐」薛影儀起初宣布報名參加渣馬10K時，曾遭受網民的調侃，他們嘲笑她說「10K唔係10步喎」，懷疑她無法完成賽程。然而，令人意外的是，薛影儀成功地完成了整整10公里的賽程，雖然用了1小時59分19秒的時間，比其他女藝人多出了整整一小時，但她堅持參與並成功完賽，這足以讓那些看不起她的網民大吃一驚！
《愛·回家》許家傑首次參賽 林淑敏爆全因好天氣先順利完成
另外《愛·回家》的CP組合許家傑（送水輝）及林淑敏（大小姐）也有參與賽事，許家傑則參與半馬組別，他是第一次參加，則以1小時46分35秒完成賽事，並在IG分享寫道：「成個過程好過癮 不停咁穿越人群 臨到終點又會好多人同你打氣 可以喺彌敦道 再入西隧 經過Sogo 真係好有香港特色」
另外林淑敏就報了10K賽事，以1小時08分07秒分完成，她亦寫道：「今日好天氣，好心情，可以順利完成，係鼓勵我繼續去跑步嘅動力！」
陳安立手掌中寫下已故前主播柳俊江對他的激勵話語
與他相比，ViuTV的陳安立在半馬項目中表現更為出色，以1小時49分38秒完賽。他在手中寫下已故前主播柳俊江對他的激勵話語「跑呀！阿立！」，每當疲累時捉緊這個信念，堅持完成賽事。
TVB東張女神何沛珈以優異的58分16秒完成賽事
女藝人的亮眼表現引人注目。洪永城太太梁諾妍（Inez）懷孕期間參加10K賽事，以1小時10分04秒的成績完賽，僅稍遜於「籃球女神」譚旻萱（Mandy）的1小時08分29秒。同樣在10K項目中，TVB的「東張女神」何沛珈以優異的58分16秒完成賽事，成為新一代女飛人的代表。
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