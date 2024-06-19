《反黑英雄》首播槍戰肉搏率先睇 凍齡女神首演江湖大嫂
《反黑英雄》帶來全新視覺饗宴
隨著電影《九龍城寨之圍城》再度掀起港式暴力美學熱潮，《反黑英雄》亦帶有同樣的設計意念，不少動作場面除選在充滿港味的橫街窄巷及鬧市拍攝；追逐、槍戰、對打及爆破等場面設計亦是極盡所能挑戰劇集質感及電視尺度，包括警匪正面交鋒、埋身肉搏、槍來彈往等高能量的搏鬥情節，以及黑幫之間出奇不意的惡鬥招數！在TVB官方日前釋出兩條預告片中，便先後見到有反枱、混戰、水刑等，足證劇集官能刺激浪接浪。除了正邪對立，《反黑英雄》中黑道之間亦潛藏不少牙齒印及血海深仇，黑吃黑的陰險對決同樣精彩。
兩條預告片均是強調劇集黑白對立的中心思想，並分別以「惡勢力蔓延」及「英雄挺身而出」為題，將劇中「黑白」陣容一次過大晒冷！壞人系列有飾演「西九王」無良的黃子恆，圓框眼鏡配以鬼魅奸笑相當兇狠兼搶焦，至於袁偉豪Ben飾演的陳祖耀同樣夠勇夠狠，即使在街頭被十多人追斬，仍能僅以一把開山刀以寡敵眾。Ben今次是繼《刑偵日記》的冷血「綠眼殺手」韋睿傑後、再度挑戰奸角，更會全面「升呢」演出，動作連場之餘更是殺人、打劫、販毒壞事做盡，但背後卻暗藏非一般奸角的作惡目的，角色立體極具突破。另值得Highlight的還有「奸角新血」丘梓謙，演開乖乖仔的他在預告片中拿着彈弓刀目露兇光，充滿驚喜。
姚子羚首度挑戰江湖大嫂
至於正義陣容，主力則是陳山聰飾演的軒神、張頴康飾演的蘇國威、朱晨麗飾演反黑組督察彭穎琪等；當中山聰及朱晨麗更是施盡渾身解數挑戰動作場面新高度！預告片中，山聰與Ben其中一場正邪交鋒，Ben開車高速行駛，山聰為了追捕Ben整個人凌空掛在車上，最後更被揈甩慘變「滾地葫蘆」。至於朱晨麗則同樣晒冷型格硬朗面，除有揸槍型格鏡頭，其中一幕將猛男過肩摔撻爆玻璃的場口更是技驚四座。至於張振朗飾演的阿賢，由於由警隊轉至黑幫陣容，忠奸度成謎，但觀乎官方發布劇照，他與山聰及子恆角色均有對立場面。至於女主角姚子羚，雖然首輪預告未有現身，但據知今次首度挑戰江湖大嫂的她，將會帶來非一般的動作場面及感情線，引爆期待值。