港台瑜伽導師Niki泰國大解放 連環派「胸狠」福利火辣指數超標！
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瑜珈導師Niki去年憑香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》中，因極豐滿的身材教瑜珈一炮而紅，隨即人氣急升！Niki最近更飛去泰國旅行，仲喺社交平台連環大派超噴火福利，睇到一眾網民嘩嘩聲……
Niki泰國大解放畫面極養眼
Niki近日頻頻喺社交平台開心share去泰國的靚相，仲以泳裝同低胸衫上陣示人，而且張張相都谷到盡，大騷極深長的事業線，畫面可謂十分養眼！Niki的索爆靚相更獲網民激讚：「大到呢……我話隻豬」、「泰國風景咁養眼㗎咩？」、「羨慕攝影師」、「隻豬好幸福……」
Niki連環福利火辣程度爆燈
Niki除了在限時動態分享在泰國的靚相外，早前更在社交平台連環派噴火級福利，仲幾乎張張都以小背心出鏡，性感指數爆燈！而Niki大派福利亦引來網民齊齊表示：「建議日日派福利」、「呢個高炒犯晒規喎」、「件背心好似就嚟兜唔住咁」，對Niki的新相讚不絕口！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@niki_yaqi、RTHK節目截圖