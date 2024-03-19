港台瑜伽導師Niki泰國大解放 連環派「胸狠」福利火辣指數超標！

瑜珈導師Niki去年憑香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》中，因極豐滿的身材教瑜珈一炮而紅，隨即人氣急升！Niki最近更飛去泰國旅行，仲喺社交平台連環大派超噴火福利，睇到一眾網民嘩嘩聲……