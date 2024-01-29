23歲港台瑜伽教練Niki無懼寒冷天氣著Bra Top行山 出po大呻衣著被網民攻擊
港台瑜伽教練Niki 著Bra Top行山大呻超級攰
Niki日前在IG曬出了多張同兩隻愛犬一齊去行山的靚相，其中一張相中她穿著一件低胸的瑜伽Sports Bra上陣，逼爆上圍相當搶Fo，另外幾張相她就著上外套，抵禦寒冷天氣，但仍可以見到深長事業線。
網民表示只看到Niki事業線
Niki在配文中表示：「今個月終於帶佢哋出去行山，一早出去studio影相，跟住即刻去行山，我真係超級攰…」又話歡迎大家約她影相，引來網民紛紛留言大讚她「影得好靚呀」、「愈嚟愈識玩」、「點解你咁完美」、「只看到事業線」等。
Niki不滿：請問係唔係大波做瑜珈就唔可以著好睇嘅yoga衫？
不過Niki在Threads中就出po大呻因為性感的衣著而遭到網民攻擊，更澄清自己的工作係教瑜伽，並非無做嘢一直出去玩：
「hi 大家 唔知點解呢個世界咁多oX9
我必不在意佢地講咩
只不過原來呢個世界真係有啲奇奇怪怪嘅人
21世紀啲思想都咁奇怪
請問係唔係大波做瑜珈就唔可以著好睇嘅yoga衫？
請問世界咁多人都po點解一定要攻擊我？
其實我只不過好正常咁做自己鍾意嘅嘢著自己鍾意嘅衫，唔好覺得人地po去玩就一定係一直出去玩，我做好多嘢都無po啫，我教班教到夜晚11:00都有。
我知社會壓力大，我唔介意拿我出氣😂
網民力撐Niki：自己嘅人生緊係自己決定
不少網民都留言力撐Niki：「你自己舒服同開心咪得，自己嘅人生緊係自己決定」、「佢哋只係匿名咁用自己負能量一面去將你拉到落佢哋同一個水平」、「就算真係一直出去玩都唔關其他人事，啲人係唔抵得人好」等。
Niki除了一一回覆網民的支持外，又感慨表示：「近排開始用呢個app，發現呢到討論嘅人真係有腦好多😂同有營養啲！」
Niki早前搭地鐵慘遭大叔非禮
Niki早前在社交平台上自爆撘地鐵期間慘遭大叔非禮：「OnX，剛剛坐喺到好專心睇手機，有個戴口罩嘅大叔，佢起身跟住就敢隨手摸X我大腿…真係onX。第一次喺隔離掂到我，我以為佢唔小心…跟住就咁…啊啊啊啊啊我完全反應唔到，因為佢衝落車。好嬲。」嚇到唔識反應嘅Niki更拍片重演如何被摸，光睇片段都覺得好過分！事後Niki再出限時動態，表示「好唔開心」。
Niki逼爆上圍晒婚照疑失守
Niki身材出眾，憑香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》一段教瑜珈影片成功吸引一眾網民眼球。早前她在IG再出擊，竟然晒出多張婚照，大騷深長事業線！Niki留言指：「我要結婚啦！」一度嚇壞網民，其後即時補上一句：「講笑，工作工作。」不過，亦有眼利網民指「睇到乳貼」，疑似失守。Niki即回覆解釋指：「啊 無貼wo」。
瑜伽教練Niki超火辣身材引起網民關注
瑜伽教練郭雅琪（Niki）在節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節中，為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，如海豚式、下犬式、拱橋、側身平板、頭倒立等。除了專業的示範，更貼身指導新主持人慢慢完成高難度動作。
瑜伽教練Niki 成RTHK「流量密碼」
不過吸引網民眼球的，除了瑜伽動作外，網民亦將焦點放在美女瑜伽教練的健康性感身材上。當日Niki教練身穿緊身低胸白色吊帶Sport Bra，在做示範動作期間，完美地展現玲瓏又健康性感的身材。不少網民都大讚瑜伽教練的動作非常專業，令人總是目不轉睛地一看再看，紛紛留言表示「睇完條片想學瑜伽了」、「條片我睇左幾個鐘」。同時又讚港台「識啲嘢喎」，懂得如何搶到「流量密碼」，值得一讚！Niki亦有在個人IG分享當日拍攝的花絮照，有粉絲留言表示「終於有理由睇rthk」。
有片重溫！
睇埋Niki其他靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！