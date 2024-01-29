23歲港台瑜伽教練Niki無懼寒冷天氣著Bra Top行山 出po大呻衣著被網民攻擊

現年23歲的瑜伽教練Niki（郭雅琪）因早前上港台體育節目《港台體壇123》教觀眾在家做瑜珈運動，畫面相當吸睛，而引起網民關注，近日天氣驟凍，不過Niki依舊著上性感的瑜伽Bra Top，帶住兩隻愛犬去行山，仲狂影唔少靚相！