港台體育主持Icy吳國幸再獻新猷 緊身衫逼爆做運動引熱議 IG相更惹火

早前兩位港台體育主持Icy（吳國幸）和Zaza（范莎莎），因為在港台節目上，著上超緊身運動衣示範居家運動，展現出逼爆的火辣身材，引發不少網民熱議，其中作為體適能教練的Icy，人氣強勁，IG粉絲眾多，圈中不少男藝人都有follow佢！近日Icy再獻新猷，為《港台體壇123》拍攝新環節《抗疫家居篇》，再次震撼眼球！