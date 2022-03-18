港台體育主持Icy吳國幸再獻新猷 緊身衫逼爆做運動引熱議 IG相更惹火
Icy吳國幸著緊身衫教做家居運動
Icy（吳國幸）近日在節目《港台體壇123》中，主持了一連十集的《抗疫家居篇》，分別用多種小工具，教授觀眾各種簡單版和加強版的居家運動，教大家留家抗疫不忘運動。當然Icy吳國幸做運動都唔少得著緊身運動衫上陣，令網友大叫好分心，不能專心做運動﹗
MC張天賦、Mirror成員都follow
職業為私人運動教練的Icy（吳國幸），是一名港越混血兒，原本IG追蹤人數為約2.4萬，上港台節目《港台體壇123》爆紅後，Icy人氣急升，現在IG追蹤人數已有近5.4萬，連近來新聞多多的MC張天賦都係佢粉絲，不過在Icy爆紅後，MC卻「彈弓手」unfollow她，除了MC，圈中男藝人還有曾比特、Mirror成員等都有follow佢，真係人氣好勁！
Icy出新圖回應網民
Icy的節目播出後受到高度關注，當事人也有留意到，並在IG發布新圖回應大家：
先感謝媒體報道新聞🙏🏻
連日收到好多唔同既msg
部份可能會miss左
如有任何課程查詢，減肥問題
都可以direct/ email 詢問
無論你係咪followers / 我既學生
只要你有心問，我盡量一一解答/分享
現時小妹沒有隸屬任何公司
日後會拍多d唔同類型嘅影片同大家分享
大家有冇各方面嘅題材感興趣呢？
獲Jeremy、Frankie合體慶生
在Icy的IG中見到MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）及ERROR成員肥仔（梁業）都有Follow她，其中2015年時Icy仲同Jeremy有過合照，並寫著「Happy Birthday」，即在Jeremy入行前二人已相識並為他慶祝生日。去年6月，Jeremy更聯同Frankie及Tank（梁德忠）等友人一齊為Icy慶生。
Icy運動及泳衣圖輯：
Zaza 三料亞姐季軍
與Icy一起示範運動的另一位港台體育主持的Zaza（范莎莎），是2019年亞洲小姐香港區決賽的季軍兼「最上鏡小姐」得主，在總決賽上她又獲頒發「最具潛力主持獎」，而當屆冠軍為早前曾入圍ViuTV《全民造星4》99強的羅思雅（CaCa）。在參選亞姐前，Zaza曾三度參選港姐，惜未能入圍。
修讀旅遊管理
現年24歲的Zaza曾在英國及荷蘭留學，修讀旅遊管理，懂得多達6種語言。她曾透露簽入亞視近3年以來工作量不算多，每月只有4位數港元底薪，只能靠自己接洽其他工作及做韓文家教來維持生計，因此她正在考慮到2022年尾合約期滿後，是否再和亞視續約。
即睇《港台體壇123》片段（15:10開始為《全民運動3.3》部分）：
仲有《港台體壇123》 – 抗疫居家篇 《第十集》：
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