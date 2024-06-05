港台健身教練Icy音樂節「胸狠」出擊 震撼身材比堅尼都包唔住！

因拍攝港台節目而人氣急升的健身教練Icy（吳國幸），除了在節目上教大家做運動外，仲不時會在社交平台大派福利相。身形fit爆的Icy從來都唔會吝嗇好身材，火速成為網民心目中的新一代女神！適逢日前（1-2日）係WATERBOMB音樂節的香港站，唔少人都特意打扮清涼去欣賞表演同打卡，而Icy今次亦「胸狠」上陣，比堅尼更幾乎包唔住超澎湃的身材……

