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港台健身教練Icy音樂節「胸狠」出擊 震撼身材比堅尼都包唔住！

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因拍攝港台節目而人氣急升的健身教練Icy（吳國幸），除了在節目上教大家做運動外，仲不時會在社交平台大派福利相。身形fit爆的Icy從來都唔會吝嗇好身材，火速成為網民心目中的新一代女神！適逢日前（1-2日）係WATERBOMB音樂節的香港站，唔少人都特意打扮清涼去欣賞表演同打卡，而Icy今次亦「胸狠」上陣，比堅尼更幾乎包唔住超澎湃的身材……

Icy吳國幸「胸狠」出擊音樂節

Icy吳國幸日前在社交平台大派福利，仲以2套唔同的比堅尼示人，大騷震撼到幾乎包唔住的超強身材，福利相更獲網民大讚：「樣同身材都100分！」、「睇見都已經覺得好清涼」、「件泳衣好似好細件 就快包唔住咁」、「你仲好睇過個音樂節」、「今次台下搶fo啲喎！」

港台 健身教練 Icy吳國幸日前震撼出擊音樂節。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy吳國幸日前震撼出擊音樂節。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy吳國幸仲以2套唔同的比堅尼上陣。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy吳國幸仲以2套唔同的比堅尼上陣。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy吳國幸大派唔少福利相！（圖片來源：IG@1iicy）
Icy吳國幸大派唔少福利相！（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy吳國幸360度大方派福利。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy吳國幸360度大方派福利。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy吳國幸仲「騎膊馬」開心睇表演！（圖片來源：IG@1iicy）
Icy吳國幸仲「騎膊馬」開心睇表演！（圖片來源：IG@1iicy）

港台健身教練Icy吳國幸分享勵志故事 高峰期170磅用3招練出最強Body

曾擔任港台客席主持的健身教練Icy（吳國幸）近日接受港台訪問，並在社交網以長文分享了自己的勵志故事，原來她當年在澳洲日日都飲一公升牛奶，最高峰時期曾重到170磅，但在回港後面對「香港準則」以及健康問題，令她走上健身教練之路，最終靠3招成功練出現在的「最強Body」！

港台 健身教練 早前Icy曾穿著堅尼戰衣參加潑水音樂節，其身上的古銅色比堅尼以多條吊帶困住其逼爆上圍，側面更見南半球，非常性感！（圖片來源：IG@1iicy）
早前Icy曾穿著堅尼戰衣參加潑水音樂節，其身上的古銅色比堅尼以多條吊帶困住其逼爆上圍，側面更見南半球，非常性感！（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy仲表示：「靚靚泳衣又舒服全程冇跌彈性勁好」（圖片來源：IG@1iicy）
Icy仲表示：「靚靚泳衣又舒服全程冇跌彈性勁好」（圖片來源：IG@1iicy）

Icy吳國幸分享：前前後後減咗四年

Icy日前在IG發出長文，並分享了2張同樣在沙灘上著泳衣拍攝的對比照，反差之大睇到網民「嘩」一聲！而長文內容就講到她由澳洲回港後，用了長達4年的時間，才成功搣走肥肉：

來一個長文

其實前前後後我都減咗四年
到現在 不是很瘦但係健康
而且都係我想要嘅比例

事源當年澳洲回港體重急升
本身110磅嘅我變到170磅（當時一日飲一公升牛奶癲咗）
當然我覺得無咩問題
我對身形無咩要求 生活開心ok
一日未返香港著衫都係細碼

港台 健身教練 就係呢張對比圖睇到網民嘩嘩聲，有網民更質疑右邊其實係P圖！（圖片來源：IG@1iicy）
就係呢張對比圖睇到網民嘩嘩聲，有網民更質疑右邊其實係P圖！（圖片來源：IG@1iicy）

曾試盡各種減肥法 次次反彈後仲攰

Icy父親是香港人，母親是越南人，她在香港長大，19歲時去澳州生活，返到香港後，Icy發現大家對肥瘦的準則好唔同，但她指這並非她決定Keep Fit的主因：

好 返香港
一落地就開始有聲音有眼光
呢D都唔係我想減肥嘅成因
真係坐低起身見頭暈
我同自己講減埋肥順便跟下香港準則
就向哥哥請教 從此踏入健身教練之路

喺健身前當然咩減肥藥 絕食 斷食
生酮 生果減肥法 蔬菜減肥法 咩都試過 次次反彈後仲攰 嚴重無精神

港台 健身教練 這輯泳裝照，是Icy最多人Like的相片。（圖片來源：IG@1iicy）
這輯泳裝照，是Icy最多人Like的相片。（圖片來源：IG@1iicy）

謙稱未係好索好正

Icy最後以在港台節目中的訪問片段，分享她的3招Keep Fit心得，就係「食夠、訓練夠、休息夠」，來令身體有一定水平的基礎代謝，並說：

自問未係好索好正
至少今日嘅我better than ytd
我失敗咗足足四年都爬番起身
有健身嘅你未開始健身嘅你
係咪要有一個目標呢？

好多謝港台嘅邀請
今次訪問帶番好多回憶畀我
勿忘初衷
#共勉之

港台 健身教練 Icy強調想Keep Fit飲食就要營養均衡，不能偏食，又透露自己每日都要瞓足7至8小時。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy強調想Keep Fit飲食就要營養均衡，不能偏食，又透露自己每日都要瞓足7至8小時。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy早前上港台節目接受訪問，分享其勵志的Keep Fit故事。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy早前上港台節目接受訪問，分享其勵志的Keep Fit故事。（圖片來源：IG@1iicy）

網民勁讚原來係「潛力股」

不過Icy一句「自問未係好索好正」就引來不少網民反駁：「咁都未係好索好正，係咪想逼死人？」、「真係好勁」、「咁都未到好索，親愛的想逼死誰呀」、「係好索好正，但最緊要真係好健康」、「果然係『潛力股』」等等。

有網民分析指Icy「瘦身不瘦胸」就是因為當年日日飲奶，Icy亦搞笑回應：「飲到我隻腳38變咗41，腳板都無縮呀！」

港台 健身教練 有網民更大讚Icy瘦身不瘦胸。（圖片來源：IG@1iicy）
有網民更大讚Icy瘦身不瘦胸。（圖片來源：IG@1iicy）

性感健身教練Icy吳國幸 IG粉絲突破6萬大關

Icy自去年主持港台運動節目《港台體壇123》而彈起，吸引大批粉絲齊齊湧入Icy的IG，人數由最初只得2萬多Follwers，到如今已衝破6萬大關，多了足足兩倍！

港台 健身教練 Icy去年曾主持港台運動節目《港台體壇123》教大家居家做運動抗疫而彈起。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy去年曾主持港台運動節目《港台體壇123》教大家居家做運動抗疫而彈起。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy現時已有超過6.2萬名IG Followers。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy現時已有超過6.2萬名IG Followers。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy是體適能教練，做運動Look的靚相自然最多最齊。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy是體適能教練，做運動Look的靚相自然最多最齊。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 帶狗狗去食飯的Icy，真的是信心滿滿。（圖片來源：IG@1iicy）
帶狗狗去食飯的Icy，真的是信心滿滿。（圖片來源：IG@1iicy）

節日打扮花心思

Icy的IG美圖真的是每一輯都有主題，最多人Like的自然是最少布的比堅尼泳衣系列，估不到另一輯多人Like的則是新年旗袍Look！

港台 健身教練 網民同問，Icy新年旗袍Look這條纖腰是如何練成的。（圖片來源：IG@1iicy）
網民同問，Icy新年旗袍Look這條纖腰是如何練成的。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 新年見到Icy，利是都派多兩封。（圖片來源：IG@1iicy）
新年見到Icy，利是都派多兩封。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 着到全黑色賀年，一樣喜氣洋洋。（圖片來源：IG@1iicy）
着到全黑色賀年，一樣喜氣洋洋。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 犯規除了偷食，還包括Icy這副身材。（圖片來源：IG@1iicy）
犯規除了偷食，還包括Icy這副身材。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 Icy食聖誕大餐，食極也可以保持這樣好身材。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy食聖誕大餐，食極也可以保持這樣好身材。（圖片來源：IG@1iicy）
港台 健身教練 仲有睡衣派對加炮製曲奇，真的充滿節日氣氛。（圖片來源：IG@1iicy）
仲有睡衣派對加炮製曲奇，真的充滿節日氣氛。（圖片來源：IG@1iicy）

撰文：東方新地圖片來源：IG@1iicy

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