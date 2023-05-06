十大中文金曲

十大中文金曲︱重溫7大尷尬位 十優歌手僅4位歌手出席 老歌表演似足春晚

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《廣播九十五周年十大中文金曲》今晚於紅館舉行。頒獎典禮舉行之前已經爆出多單趣事，其中有次更錯誤轉發一則「十大廢老中文金曲」嘅帖文，搞到港台俾網民恥笑。今晚嘅直播過程趣事多羅羅，就等我哋一齊回顧今年頒獎典禮7大尷尬位！

尷尬位 1︱ 十優歌手得4位歌手到場

今年《十大中文金曲》喺舉辦之前已經傳出唔少歌手帶頭杯葛，令原本應該星光熠熠嘅頒獎典禮失色不少。由頒第一個「優秀流行歌手大獎」就出曬事，原本有十位歌手得到「優秀流行歌手大獎」，但最後就只有Gin Lee 李幸倪、馮允謙、泳兒同王灝兒等4位歌手到場領獎，人氣王姜濤同Jer柳應廷則未有到場領獎。

十大中文金曲 雖然有十位歌手獲得「優秀流行歌手大獎」，但只有4位到場授獎。
雖然有十位歌手獲得「優秀流行歌手大獎」，但只有4位到場授獎。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）

尷尬位 2︱老歌串燒超尷尬 網民：以為睇流行經典50年

唔知係唔係因為唔夠藝人出席今次頒獎典禮，第一個表演嘉賓就令人大跌眼鏡，由「靚聲天后」陳潔麗一連唱出明月千里寄相思、月亮代表我的心和每天愛你多一些等多首老歌。唔少網民都話唔知演唱者係邊個之餘，仲話覺得似睇緊內地春晚表演同《流行經典50年》。

十大中文金曲 「靚聲天后」陳潔麗一連唱出6首老歌
「靚聲天后」陳潔麗一連唱出6首老歌（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
十大中文金曲 網民都話以為自己睇緊睇緊內地春晚表演同《流行經典50年》
網民都話以為自己睇緊睇緊內地春晚表演同《流行經典50年》（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
十大中文金曲 唔少網民都話唔知道邊個係陳潔麗
唔少網民都話唔知道邊個係陳潔麗（圖片來源：東方新地）

尷尬位 3︱大部分歌手缺席

今日頒獎典禮聽得最多嘅一句一定就係：「今日有事在身無法到場領獎，但我地會轉交獎項俾佢」，差唔多每個獎項都一定有一位歌手無法到現場領獎，布志綸、洪嘉豪等人都事前錄好得獎感言現場播。

十大中文金曲 獲得「十大中文金曲獎」同「最佳進步獎」的洪家豪缺席頒獎典禮，事前錄好得獎感言現場播放。
獲得「十大中文金曲獎」同「最佳進步獎」的洪家豪缺席頒獎典禮，事前錄好得獎感言現場播放。（圖片來源：東方新地）

尷尬位 4︱李志剛講錯嘢又唔做功課

主持之一的李志剛喺頒發第二首「十大中文金曲獎」時，介紹馮允謙上台時懶神秘，介紹馮允謙話佢有個孖生細佬，點知之後驚講錯，即刻戴頭盔話：「會唔會係孖生阿哥嚟」，被網民狠批「講錯嘢又唔做功課」！

十大中文金曲 李志剛喺介紹馮允謙嘅時候介紹唔做足功課，介紹對方有個孖生細佬，明明冇講錯，但又要戴頭盔話「會唔會係孖生阿哥嚟」。
李志剛喺介紹馮允謙嘅時候介紹唔做足功課，介紹對方有個孖生細佬，明明冇講錯，但又要戴頭盔話「會唔會係孖生阿哥嚟」。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）

尷尬位 5︱多位新人表現失準

今年一班新人為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲，並聯同多位樂壇新晉演繹歌曲。不過多位新人嘅表現都失準，唱歌走音、甩歌詞樣樣有，睇到觀眾們都非常尷尬！

十大中文金曲 張天穎翻唱梅艷芳的《壞女孩》
張天穎翻唱梅艷芳的《壞女孩》（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
十大中文金曲 不少新人的表現都麻麻。
不少新人的表現都麻麻。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）

尷尬位 6︱頒獎嘉賓橫跨多個行列 醫生都有份頒獎

今年雖然出席歌手少得可憐，但頒獎嘉賓就非常多元化，運動員、醫生、護士都有份頒獎。其中王姑娘非常搶Fo，當被問到平時有冇聽開港台嘅時候，王姑娘竟然帶骨回應話收唔到。此外，喺宣佈Ian陳卓賢憑《留一天與你喘息》奪得「十大中文金曲獎」時候，王姑娘話自己都好鐘意呢首歌，自爆自己係Hellosss！

十大中文金曲 醫生護士都有份頒獎
醫生護士都有份頒獎（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
十大中文金曲 連運動員都有份頒獎！
連運動員都有份頒獎！（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）

尷尬位 7︱兩位男女主持口水多過茶 狂搞爛Gag

今年由李志剛、黃天頤擔大旗做主持，不過兩人為咗揼波鐘，不停大搞爛gag、口水多過茶。李志剛仲要係咁欺負新人，其中仲搵Cloud 雲浩影的名字搞gag，叫對方做「雲冇影」。

十大中文金曲 兩位主持被指口水多過茶，瘋狂搞爛gag！
兩位主持被指口水多過茶，瘋狂搞爛gag！（圖片來源：東方新地）

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撰文：東方新地圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖

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