十大中文金曲︱重溫7大尷尬位 十優歌手僅4位歌手出席 老歌表演似足春晚
尷尬位 1︱ 十優歌手得4位歌手到場
今年《十大中文金曲》喺舉辦之前已經傳出唔少歌手帶頭杯葛，令原本應該星光熠熠嘅頒獎典禮失色不少。由頒第一個「優秀流行歌手大獎」就出曬事，原本有十位歌手得到「優秀流行歌手大獎」，但最後就只有Gin Lee 李幸倪、馮允謙、泳兒同王灝兒等4位歌手到場領獎，人氣王姜濤同Jer柳應廷則未有到場領獎。
尷尬位 2︱老歌串燒超尷尬 網民：以為睇流行經典50年
唔知係唔係因為唔夠藝人出席今次頒獎典禮，第一個表演嘉賓就令人大跌眼鏡，由「靚聲天后」陳潔麗一連唱出明月千里寄相思、月亮代表我的心和每天愛你多一些等多首老歌。唔少網民都話唔知演唱者係邊個之餘，仲話覺得似睇緊內地春晚表演同《流行經典50年》。
尷尬位 3︱大部分歌手缺席
今日頒獎典禮聽得最多嘅一句一定就係：「今日有事在身無法到場領獎，但我地會轉交獎項俾佢」，差唔多每個獎項都一定有一位歌手無法到現場領獎，布志綸、洪嘉豪等人都事前錄好得獎感言現場播。
尷尬位 4︱李志剛講錯嘢又唔做功課
主持之一的李志剛喺頒發第二首「十大中文金曲獎」時，介紹馮允謙上台時懶神秘，介紹馮允謙話佢有個孖生細佬，點知之後驚講錯，即刻戴頭盔話：「會唔會係孖生阿哥嚟」，被網民狠批「講錯嘢又唔做功課」！
尷尬位 5︱多位新人表現失準
今年一班新人為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲，並聯同多位樂壇新晉演繹歌曲。不過多位新人嘅表現都失準，唱歌走音、甩歌詞樣樣有，睇到觀眾們都非常尷尬！
尷尬位 6︱頒獎嘉賓橫跨多個行列 醫生都有份頒獎
今年雖然出席歌手少得可憐，但頒獎嘉賓就非常多元化，運動員、醫生、護士都有份頒獎。其中王姑娘非常搶Fo，當被問到平時有冇聽開港台嘅時候，王姑娘竟然帶骨回應話收唔到。此外，喺宣佈Ian陳卓賢憑《留一天與你喘息》奪得「十大中文金曲獎」時候，王姑娘話自己都好鐘意呢首歌，自爆自己係Hellosss！
尷尬位 7︱兩位男女主持口水多過茶 狂搞爛Gag
今年由李志剛、黃天頤擔大旗做主持，不過兩人為咗揼波鐘，不停大搞爛gag、口水多過茶。李志剛仲要係咁欺負新人，其中仲搵Cloud 雲浩影的名字搞gag，叫對方做「雲冇影」。
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