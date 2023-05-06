十大中文金曲︱重溫7大尷尬位 十優歌手僅4位歌手出席 老歌表演似足春晚

《廣播九十五周年十大中文金曲》今晚於紅館舉行。頒獎典禮舉行之前已經爆出多單趣事，其中有次更錯誤轉發一則「十大廢老中文金曲」嘅帖文，搞到港台俾網民恥笑。今晚嘅直播過程趣事多羅羅，就等我哋一齊回顧今年頒獎典禮7大尷尬位！