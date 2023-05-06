十大中文金曲︱一文看清完整得獎名單 MC張天賦、鄭欣宜勇奪歌王歌后！

2023年《廣播九十五周年十大中文金曲》今晚揭盅，隨著張敬軒缺席今年頒獎典禮，最優秀流行男歌手變成姜濤與馮允謙之爭，而最優秀女歌手方面則是鄭欣宜及李幸倪的呼聲最高。大家的心水贏家又係邊位呢？我們將會全程為大家直擊，一文看清《十大中文金曲》完整得獎名單！