十大中文金曲｜歌手自組聯盟「反封殺」港台 唔派歌唔亮相 連無綫都被杯葛

隨香港電台宣佈撇甩無綫，五月初獨自舉辦《十大中文金曲》後，一直備受爭議，早前多個獎項網上投票被指欠公信力，連記者會都星光暗淡，華納旗下歌手全員缺席，早前方皓玟也明言唔介意被港台封殺，《十大中文金曲》未開始舉辦已經問題多多！