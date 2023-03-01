十大中文金曲｜歌手自組聯盟「反封殺」港台 唔派歌唔亮相 連無綫都被杯葛
《十大中文金曲》曾經係樂壇的權威認同，如今落得歌手都「唔吼」的田地，認真心酸！最近有消息指，部分被港台封殺的歌手已經結盟，齊齊唔派歌往港台播放，實行「反封殺」行動，當中連天后謝安琪都有份…
謝安琪林家謙齊齊唔玩《十大》
早前有傳港台封殺部分歌手，當紅歌手如林家謙、方皓玟紛紛消失在《十大》候選名單之上，全城狂插多個獎項網上投票無公信力！港台對此解釋，《十大》根據選舉機制而定，並無針對之意。消息指一班歌手知悉解釋後，堅決唔收貨，更因應港台的「遊戲規則」有變，出招「反封殺」對付港台，齊齊拒絕派歌往港台！當中盛傳的歌手參與名單包括：天后謝安琪、林家謙、方皓玟、許廷鏗、RubberBand等。
「反封殺」聯盟以獨立歌手為主不屑討好《十大中文金曲》
近年樂壇頒獎禮已不如當年般盛世，幾乎每個頒獎禮都有自己規矩，自有不同的計分方法，甚至有自家力捧的歌手名單！以往《勁歌》、《十大中文金曲》皆是樂壇盛事，就算歌手明知頒獎禮食白果，都會俾面出席。只要能夠參與其中，都會感到自豪咁話！但隨「一台獨大」的時代終結，新媒體平台紛紛興起，部分歌手更不屑俾面港台與無綫，認為在其他平台同樣能儲人氣！
現在盛傳的「反封殺」港台歌手名單，皆以獨立歌手為主，尤其是天后謝安琪，近年她自組工作室，除自行製作歌曲，仲推出自家品牌服飾，認真厲害！
「反封殺」聯盟林家謙和RubberBand 齊齊唔派歌往港台
林家謙亦與港台「交惡」，去年推出的6首歌，全部都無派給港台；天后謝安琪自《離不開》奪得冠軍歌後，再沒向派新歌予港台；獨立歌手方皓玟、許廷鏗及RubberBand同樣由去年開始，就自行「反封殺」港台，沒有派過任何新歌給港台！但其實「反封殺」聯盟唔單針對港台，連對無綫都有份。
「反封殺」聯盟唔只針對港台 連無綫都不獲派歌
近年無綫「大台」地位屢受威脅，音樂節目方面的話語權不復當年，連去年與港台合辦的《香港金曲頒獎典禮》都近半數歌手缺席，該節目最高收視亦只錄得19點，地位危乎乎！
有傳因為Kay、林家謙、許廷鏗、方皓玟及RubberBand等獨立歌手，受歡迎程度雖高，但至今仍遭無綫及港台不合理「封殺」，尤其近年無綫力捧「聲夢幫」，消息指因而冷待歌手，「反封殺」聯盟的歌手因而感意氣闌珊，沒有再派歌給無綫，跟無綫關係如同陌路人，老死不相往來，反而傾向多個新崛起的音樂平台！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言