十大中文金曲｜港台IG轉錯限時動態成笑話　自嘲係「十大廢老中文金曲」

去年香港電台同TVB曾合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，但盛傳兩台大鬧不和，只此一屆就完，今年港台飛起TVB，獨自舉辦《十大中文金曲頒獎音樂會》。港台嘅頒獎禮未開始，已因多位大熱歌手無份入圍，搞到滿城風雨，要港台高層出嚟解話！點知今日（9日）港台頒獎禮又爆一件趣事，話說港台官方IG限時動態，竟錯誤轉發一則「十大廢老中文金曲」嘅帖文，搞到港台又俾網民恥笑…