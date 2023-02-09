十大中文金曲

十大中文金曲｜港台IG轉錯限時動態成笑話　自嘲係「十大廢老中文金曲」

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去年香港電台同TVB曾合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，但盛傳兩台大鬧不和，只此一屆就完，今年港台飛起TVB，獨自舉辦《十大中文金曲頒獎音樂會》。港台嘅頒獎禮未開始，已因多位大熱歌手無份入圍，搞到滿城風雨，要港台高層出嚟解話！點知今日（9日）港台頒獎禮又爆一件趣事，話說港台官方IG限時動態，竟錯誤轉發一則「十大廢老中文金曲」嘅帖文，搞到港台又俾網民恥笑…

港台 錯轉廢佬 十大 回應 十大中文金曲 大合照時欣宜企最中間C位。
記者會依然星光暗淡。（圖片來源：[email protected]
港台 錯轉廢佬 十大 回應 十大中文金曲 一眾歌手一齊嗌出「光輝廣播九十五載，開創金曲新時代」口號。
一眾歌手一齊嗌出「光輝廣播九十五載，開創金曲新時代」口號。（圖片來源：[email protected]

十大中文金曲｜港台官方IG轉發錯奚落帖文 慘成自嘲淪笑話

  1. 電台主辦嘅《十大中文金曲》未開始就屢次被插，網民先質疑點解多位大熱歌手如林家謙、陳蕾、謝安琪、方皓玟、Serrini、岑寧兒、許廷鏗等都無得入圍，但前輩譚詠麟、劉德華均有入圍，搞到港台高層係記者會要特別解話，料知一波未平一波又起…

有網友疑不滿港台嘅處理手法，IG story分享咗有關頒獎禮譚詠麟、劉德華入圍嘅帖文，仲留言：「十大廢老中文金曲，連加拿大至HIT中文歌曲排行榜都無咁廢！」點知此story竟獲港台RTHK官方IG轉載至限時動態，變相「自己踩自己」，自然引起網民譁然：「港台小編食咗誠實豆沙包！」！但可能係港台小編撳錯掣，好快就刪咗帖。

港台 錯轉廢佬 港台IG動態不停宣傳十大中文金曲記者會。
港台IG動態不停宣傳十大中文金曲記者會。（圖片來源：[email protected]
十大中文金曲 港台 錯轉廢佬 港台IG連篇「十大廢老中文金曲」都轉載！
港台IG連「十大廢老中文金曲」都轉載！（圖片來源：[email protected]

十大中文金曲｜網民普遍感失望 留言圍插頒獎禮無公信力

網民眼見港台《十大中文金曲》候選名單星光暗淡，多位大熱歌手榜上無名，無得支持自己偶像，就喺討論區度留言狂插港台：「搞黎為乜? 冇公信力」、「估唔到之前叫有啲公信力嘅音樂頒獎禮，而家竟然會變成咁，到底而家邊個頒獎禮能夠代表香港樂壇呢？」、「而家係1993年定2023年？」、「以前假假地都算係四台之中最有公信力，最冇商業考慮既頒獎禮！」、「以前十大中文金曲都算正路，呢兩年好多歌手冇派歌去RTHK ，唔只之前傳禁播嗰啲，睇條毛？」睇網民嘅留言，似乎網民普遍對《十大》感失望喎！

十大中文金曲 港台 錯轉廢佬 網民好多意見！
網民好多意見！（圖片來源：討論區截圖）
十大中文金曲 港台 錯轉廢佬 網民話以前港台頒獎禮好高質！
網民話以前港台頒獎禮好高質！（圖片來源：討論區截圖）
十大中文金曲 港台 錯轉廢佬 網民笑指港台入選名單時光倒流。
網民笑指港台入選名單時光倒流。（圖片來源：討論區截圖）
十大中文金曲 港台 錯轉廢佬 網民指對頒獎禮興趣不大。
網民指對頒獎禮興趣不大。（圖片來源：討論區截圖）

十大中文金曲｜COLLAR慘「被消失」 無得入圍新人獎

網民對新人獎嘅候選名單抱怨最大！事關大量當紅歌手都榜上無名，無辦法擠身入圍名單，例如COLLAR，網民質疑港台「圍威喂」。原來根據選舉準則，歌手要角逐新人獎就必須於選舉期內，首次推出個人主唱華語或粵語歌曲，同需經在香港首次發行嘅唱片發布，或經唱片公司授權網站供樂迷合法下載；最重要係歌曲於選舉期內，要曾登上「中文歌曲龍虎榜」；並經由唱片公司提名，均自動成為候選新人。

睇返紀錄，COLLAR去年曾有《Call My Name！》及《OFF/ON》打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位，兩首歌也有入圍角逐「十大中文金曲獎」；可能其公司無幫COLLAR報名，令佢地無法角逐新人獎的原因。

港台 錯轉廢佬 十大中文金曲 十大 回應 十大 mirror誓再現紅館 COLLAR無份爭新人獎喎！
COLLAR無份爭新人獎喎！（圖片來源：《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖）

十大中文金曲｜大把歌手齊齊被消失譚詠麟劉德華有份同後生爭獎　

登入港台嘅投票網站，見到有6個獎項可以投票：「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」。

但有眼利網民發現被傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上，連橫掃多個嘅頒獎禮威風八面的林家謙、近日開騷人氣急升嘅陳柏宇、陳蕾、岑寧兒都齊齊消失，無法角逐「優秀流行歌手大獎」，反而「四大天王」嘅郭富城、劉德華，仲有年過七十嘅譚詠麟都有份入圍，重量級前輩齊齊同後生爭獎咁話！

港台 錯轉廢佬 十大中文金曲 十大 回應 十大 mirror誓再現紅館 傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上！
傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上！（圖片來源：《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖）
港台 錯轉廢佬 十大中文金曲 十大 回應 十大 mirror誓再現紅館 唔知網民對入圍名單收唔收貨？
唔知網民對入圍名單收唔收貨？（圖片來源：《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖）
港台 錯轉廢佬 十大中文金曲 十大 回應 十大 mirror誓再現紅館 柏豪都有份！
柏豪都有份！（圖片來源：《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖）
港台 錯轉廢佬 十大中文金曲 十大 回應 十大 mirror誓再現紅館 驚見郭富城！
驚見郭富城！（圖片來源：《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖）
港台 錯轉廢佬 十大中文金曲 十大 回應 十大 mirror誓再現紅館 份量級前輩齊齊同後生爭獎咁話！
重量級前輩齊齊同後生爭獎咁話！（圖片來源：《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《十大中文金曲頒獎音樂會》投票網站截圖、討論區截圖

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