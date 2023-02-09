十大中文金曲｜港台IG轉錯限時動態成笑話 自嘲係「十大廢老中文金曲」
十大中文金曲｜港台官方IG轉發錯奚落帖文 慘成自嘲淪笑話
- 電台主辦嘅《十大中文金曲》未開始就屢次被插，網民先質疑點解多位大熱歌手如林家謙、陳蕾、謝安琪、方皓玟、Serrini、岑寧兒、許廷鏗等都無得入圍，但前輩譚詠麟、劉德華均有入圍，搞到港台高層係記者會要特別解話，料知一波未平一波又起…
有網友疑不滿港台嘅處理手法，IG story分享咗有關頒獎禮譚詠麟、劉德華入圍嘅帖文，仲留言：「十大廢老中文金曲，連加拿大至HIT中文歌曲排行榜都無咁廢！」點知此story竟獲港台RTHK官方IG轉載至限時動態，變相「自己踩自己」，自然引起網民譁然：「港台小編食咗誠實豆沙包！」！但可能係港台小編撳錯掣，好快就刪咗帖。
十大中文金曲｜網民普遍感失望 留言圍插頒獎禮無公信力
網民眼見港台《十大中文金曲》候選名單星光暗淡，多位大熱歌手榜上無名，無得支持自己偶像，就喺討論區度留言狂插港台：「搞黎為乜? 冇公信力」、「估唔到之前叫有啲公信力嘅音樂頒獎禮，而家竟然會變成咁，到底而家邊個頒獎禮能夠代表香港樂壇呢？」、「而家係1993年定2023年？」、「以前假假地都算係四台之中最有公信力，最冇商業考慮既頒獎禮！」、「以前十大中文金曲都算正路，呢兩年好多歌手冇派歌去RTHK ，唔只之前傳禁播嗰啲，睇條毛？」睇網民嘅留言，似乎網民普遍對《十大》感失望喎！
十大中文金曲｜COLLAR慘「被消失」 無得入圍新人獎
網民對新人獎嘅候選名單抱怨最大！事關大量當紅歌手都榜上無名，無辦法擠身入圍名單，例如COLLAR，網民質疑港台「圍威喂」。原來根據選舉準則，歌手要角逐新人獎就必須於選舉期內，首次推出個人主唱華語或粵語歌曲，同需經在香港首次發行嘅唱片發布，或經唱片公司授權網站供樂迷合法下載；最重要係歌曲於選舉期內，要曾登上「中文歌曲龍虎榜」；並經由唱片公司提名，均自動成為候選新人。
睇返紀錄，COLLAR去年曾有《Call My Name！》及《OFF/ON》打入「中文歌曲龍虎榜」的第3及第2位，兩首歌也有入圍角逐「十大中文金曲獎」；可能其公司無幫COLLAR報名，令佢地無法角逐新人獎的原因。
十大中文金曲｜大把歌手齊齊被消失譚詠麟劉德華有份同後生爭獎
登入港台嘅投票網站，見到有6個獎項可以投票：「十大中文金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」、「優秀流行華語歌曲獎」、「最有前途男新人獎」、「最有前途女新人獎」及「全球華人至尊金曲獎」。
但有眼利網民發現被傳遭港台「封殺」嘅謝安琪、許廷鏗、Serrini、方皓玟同樣消失投票名單上，連橫掃多個嘅頒獎禮威風八面的林家謙、近日開騷人氣急升嘅陳柏宇、陳蕾、岑寧兒都齊齊消失，無法角逐「優秀流行歌手大獎」，反而「四大天王」嘅郭富城、劉德華，仲有年過七十嘅譚詠麟都有份入圍，重量級前輩齊齊同後生爭獎咁話！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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