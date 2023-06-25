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港台周一起推AI女主播Aida報天氣環節 網民直指：太膠

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日前RTHK香港電台在Facebook公佈將由港台訓練出來的AI女主播Aida，在周一（06/26）起於天氣簡報環節為大家報天氣，短片中介紹「佢永遠唔會食螺絲！不論晴天、陰天定雨天，Aida都會一一話你知」，網民對此項技術留言傾向負面，不但指將會令更多人失業，又大批主播睇落「太膠」！

Ai女主播 由港台訓練出來的AI女主播Aida，在周一06/26）起於天氣簡報環節為大家報天氣
由港台訓練出來的AI女主播Aida，在周一（06/26）起於天氣簡報環節為大家報天氣（圖片來源：[email protected]

港台周一起推AI女主播報天氣

近年AI技術發速突飛猛進，多地電視台都趕上熱潮推出虛擬主播，連本地的香港電台都透過社交網站宣布將推出AI主播Aida，由周一（26日）起逢星期一至五主持天氣簡報環節。今年起香港隨着ChatGPT、AI擬人、虛擬世界等技術愈漸成熟，要建立一個人物模組再用它處理各種事情，已不再只存在於電影當中，利用AI合成聲音、影像，甚至模仿歌手唱歌都只是「㩒個制就搞掂」。

Ai女主播
（圖片來源：[email protected]
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網民直踩「太膠」 又指會影響失業率

對於這個AI「天氣主播」，網民似乎並不太買賬，有人就直言：「以後好多人失業」，更有人表示「新任天氣主播」Aida太過瘦，寫道：「可以找一個較健康沒有營養不良的主播嗎？」，也有人說它「太膠」，亦有網民大讚：「仲先進過私營電視台。」

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（圖片來源：[email protected]
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港台AI女主播Aida語調有待改善

畫面上雖然勉強能接受，但在示範畫面中，呢位Aida的語調上依然只是「讀」出天氣報告，而不是像真人一樣「講」出天氣報告，甚至有類似蘋果「Siri」或者是「Google小姐」的生硬感，看來港台技術部仍需努力培訓呢位Aida。

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