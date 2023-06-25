港台周一起推AI女主播Aida報天氣環節 網民直指：太膠

日前RTHK香港電台在Facebook公佈將由港台訓練出來的AI女主播Aida，在周一（06/26）起於天氣簡報環節為大家報天氣，短片中介紹「佢永遠唔會食螺絲！不論晴天、陰天定雨天，Aida都會一一話你知」，網民對此項技術留言傾向負面，不但指將會令更多人失業，又大批主播睇落「太膠」！