港台周一起推AI女主播Aida報天氣環節 網民直指：太膠
港台周一起推AI女主播報天氣
近年AI技術發速突飛猛進，多地電視台都趕上熱潮推出虛擬主播，連本地的香港電台都透過社交網站宣布將推出AI主播Aida，由周一（26日）起逢星期一至五主持天氣簡報環節。今年起香港隨着ChatGPT、AI擬人、虛擬世界等技術愈漸成熟，要建立一個人物模組再用它處理各種事情，已不再只存在於電影當中，利用AI合成聲音、影像，甚至模仿歌手唱歌都只是「㩒個制就搞掂」。
網民直踩「太膠」 又指會影響失業率
對於這個AI「天氣主播」，網民似乎並不太買賬，有人就直言：「以後好多人失業」，更有人表示「新任天氣主播」Aida太過瘦，寫道：「可以找一個較健康沒有營養不良的主播嗎？」，也有人說它「太膠」，亦有網民大讚：「仲先進過私營電視台。」
港台AI女主播Aida語調有待改善
畫面上雖然勉強能接受，但在示範畫面中，呢位Aida的語調上依然只是「讀」出天氣報告，而不是像真人一樣「講」出天氣報告，甚至有類似蘋果「Siri」或者是「Google小姐」的生硬感，看來港台技術部仍需努力培訓呢位Aida。
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