港大護士逼爆三點式跳舞騷世一身材 「彈彈吓」畫面超動感！
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夏日炎炎真係去水上樂園的好時機，唔少靚女kol都會趁機會去玩吓兼打卡，順便派埋福利益各位網民。目前就讀於港大護理學系的曾嘉慧（Cara）就率先派震撼級福利，大方分享逼爆的三點式靚相同片，引來唔少網民激讚！「胸狠」出鏡嘅Cara原來仲係校花校草2022嘅參賽者，引起網民熱議！
Cara逼爆跳舞騷世一身材
Cara日前於社交平台分享咗1段於水上樂園的影片，片中Cara以白色三點式出鏡，中門大開嘅設計由膊頭開到落心口，大騷超深事業線視覺效果爆燈！Cara震撼級的福利引來網民激讚夠曬養眼：「好正，勁吸引」、「睇到我都好想去水上樂園玩」、「呢啲先係我要睇嘅囡囡」、「畫面揈得好勁……」留言激讚Cara的世一福利！
Cara原來係校花校草2022參賽者
現年18歲的Cara其實早就於幕前同大家見面，因為Cara早於2022年就已經參加咗由「試當真」主辦的「校花校草 The Next Era 2022」，當時Cara以別名小豆參加選拔，雖然最後只係止步20強，不過Cara甜美的外貌亦成功令唔少網民留下深刻的印象！
即睇更多Cara靚相！
撰文：東方新地圖片來源：IG@tkwcara、[email protected]、校花校草 The Next Era 2022