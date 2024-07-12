港大護士 cara

港大護士逼爆三點式跳舞騷世一身材 「彈彈吓」畫面超動感！

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夏日炎炎真係去水上樂園的好時機，唔少靚女kol都會趁機會去玩吓兼打卡，順便派埋福利益各位網民。目前就讀於港大護理學系的曾嘉慧（Cara）就率先派震撼級福利，大方分享逼爆的三點式靚相同片，引來唔少網民激讚！「胸狠」出鏡嘅Cara原來仲係校花校草2022嘅參賽者，引起網民熱議！

Cara逼爆跳舞騷世一身材

Cara日前於社交平台分享咗1段於水上樂園的影片，片中Cara以白色三點式出鏡，中門大開嘅設計由膊頭開到落心口，大騷超深事業線視覺效果爆燈！Cara震撼級的福利引來網民激讚夠曬養眼：「好正，勁吸引」、「睇到我都好想去水上樂園玩」、「呢啲先係我要睇嘅囡囡」、「畫面揈得好勁……」留言激讚Cara的世一福利！

港大護士 cara Cara日前在社交平台大晒去水上樂園玩嘅新片！（圖片來源：IG@sswagger.hk）
Cara日前在社交平台大晒去水上樂園玩嘅新片！（圖片來源：[email protected]
港大護士 cara Cara超震撼的身材相當吸睛！（圖片來源：IG@sswagger.hk）
Cara超震撼的身材相當吸睛！（圖片來源：[email protected]
港大護士 cara Cara的福利想睇都網民齊齊留言激讚！（圖片來源：IG@sswagger.hk）
Cara的福利想睇都網民齊齊留言激讚！（圖片來源：[email protected]
港大護士 cara （圖片來源：IG@sswagger.hk）
（圖片來源：[email protected]

Cara原來係校花校草2022參賽者

現年18歲的Cara其實早就於幕前同大家見面，因為Cara早於2022年就已經參加咗由「試當真」主辦的「校花校草 The Next Era 2022」，當時Cara以別名小豆參加選拔，雖然最後只係止步20強，不過Cara甜美的外貌亦成功令唔少網民留下深刻的印象！

港大護士 cara Cara早於2022年以小豆的暱稱參加由「試當真」主辦的「校花校草 The Next Era 2022」。（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）
Cara早於2022年以小豆的暱稱參加由「試當真」主辦的「校花校草 The Next Era 2022」。（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）
港大護士 cara Cara目前就讀於港大的護理學系。（圖片來源：IG@sswagger.hk）
Cara目前就讀於港大的護理學系。（圖片來源：[email protected]
港大護士 cara （圖片來源：IG@tkwcara）
（圖片來源：IG@tkwcara）

即睇更多Cara靚相！

港大護士 cara （圖片來源：IG@tkwcara）
（圖片來源：IG@tkwcara）
港大護士 cara （圖片來源：IG@tkwcara）
（圖片來源：IG@tkwcara）
港大護士 cara （圖片來源：IG@tkwcara）
（圖片來源：IG@tkwcara）
港大護士 cara （圖片來源：IG@tkwcara）
（圖片來源：IG@tkwcara）
港大護士 cara （圖片來源：IG@tkwcara）
（圖片來源：IG@tkwcara）

撰文：東方新地圖片來源：IG@tkwcara、[email protected]、校花校草 The Next Era 2022

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