港大護士逼爆三點式跳舞騷世一身材 「彈彈吓」畫面超動感！

夏日炎炎真係去水上樂園的好時機，唔少靚女kol都會趁機會去玩吓兼打卡，順便派埋福利益各位網民。目前就讀於港大護理學系的曾嘉慧（Cara）就率先派震撼級福利，大方分享逼爆的三點式靚相同片，引來唔少網民激讚！「胸狠」出鏡嘅Cara原來仲係校花校草2022嘅參賽者，引起網民熱議！

