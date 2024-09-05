港女野人奇異記｜4女豪派比堅尼放題福利 瀑布底狂騷震撼身材

新一輯《港女野人奇異記》繼續由陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）出鏡，在日前（4日）播出的新1集中，4位主持要根據製作組所畀嘅指示，搵出免費天然溫泉的所在地。4位主持喺搵到溫泉後更齊齊豪派比堅尼福利，仲喺瀑布底狂騷震撼身材！

