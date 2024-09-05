港女野人奇異記｜4女豪派比堅尼放題福利 瀑布底狂騷震撼身材
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新一輯《港女野人奇異記》繼續由陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）出鏡，在日前（4日）播出的新1集中，4位主持要根據製作組所畀嘅指示，搵出免費天然溫泉的所在地。4位主持喺搵到溫泉後更齊齊豪派比堅尼福利，仲喺瀑布底狂騷震撼身材！
港女野人奇異記｜4主持搵路靠直覺
廖慧儀和陳若思在尋路過程中遇到了不少困難，廖慧儀依靠之前得到的資料嘗試尋找正確的路徑，而陳若思則在原地徘徊，不斷問：「我哋喺邊呀？」她甚至想問廖慧儀，但被工作人員制止。陳若思最後決定跟隨廖慧儀，並好奇地問：「Honey喺邊？點解咁快走咗嘅？」而何泳芍和胡美貽則是利用自己的分析能力和直覺，分別尋找路徑。胡美貽在發現自己和廖慧儀的路線不同後，迅速改變策略，最終她和何泳芍都成功找到了目的地。
港女野人奇異記｜廖慧儀超緊比堅尼最搶fo
當何泳芍第一個抵達溫泉時，她興奮地丟下攝影師，換上泳衣享受溫泉。隨後抵達嘅成員亦逐一換上比堅尼齊齊歎溫泉，大派福利畀觀眾！雖然4位主持嘅身材都十分出眾，不過廖慧儀嘅超緊身開窿比堅尼就最搶fo，澎湃嘅上圍除咗差啲包唔住之外，更被比堅尼勒到實一實！
撰文：東方新地圖片來源：TVB