港女野人奇異記｜ 廖慧儀疑以1物悼念輕生前男友 哽咽表示「已經放低咗」
港女野人奇異記｜ 廖慧儀疑哽咽悼念輕生前男友
廖慧儀在日前（3日）播出的《港女野人奇異記》中，與其他幾位主持齊齊到新西蘭挑戰當地原主民毛利人的聖山。當她們來到一個石堆陣時，導遊Jesse解釋石堆其實類似一座紀念碑，而毛利人更會在石頭上放低一塊石頭，以表示悼念或放下心中縈繞自己的人。
廖慧儀隨後接受攝製隊訪問時，就感性表示「唔知係唔係畀毛利人嘅文化影響，啱啱搵咗一舊好似雲嘅石，似天上啲雲咁。」更語帶哽咽稱︰「其實想同對方講我都放低咗……」令唔少人都猜測是否悼念已逝世的前男友。
港女野人｜廖慧儀懶理負評 26歲成功復出上位勁多嘢撈！
28歲的廖慧儀曾參選《2020年度香港小姐競選》，最後入圍10強，獲TVB賞識並簽約成為旗下藝人。不過亦因為涉及醜聞，在出道沒多久就被無綫「雪藏」，最近獲解凍復出幕前，又再遭到網民狙擊。即睇《港女野人》4位港姐主持介紹
廖慧儀懶理外間太多反對聲音 成功復出繼續上位！
人稱「狂野空姐」的2020年落選港姐廖慧儀，同年跟《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny）傳緋聞，及後舊愛Sam疑因情困輕生，受千夫所指的她形象一夜插水，搞到一度被無綫雪藏。相隔11個月，去到2022年6月，積極洗底的廖慧儀陸續獲解凍，更成為無綫娛樂新聞台主播！
廖慧儀人氣急升 擔正新節目
解凍後廖慧儀人氣急急升，更獲公司賞識加入娛樂新聞台成為主播。而廖慧儀更轉攻J2，成為年輕活力的主持一部份。而她有份擔正的真人show《港女野人》亦備受觀眾喜愛，節目中仲會與一眾靚女大玩近年流行的戶外運動，當然唔少得大騷好身形嘅部分，成功洗底！
網民鬧爆：隔一排乜事都無咁復出咗
不過對於廖慧儀的復出，網民睇嚟就唔太滿意。更有網民於連登開Post指：「呢條XX比綠帽人戴，搞到人輕生，隔一排乜事都無咁復出咗」。網民都紛紛認同，認為廖慧儀並沒有因為先前的醜聞作出道歉以及澄清，只是想事件淡化就算。
廖慧儀轉型「瑜伽KOL」教長者瑜伽洗底
有網民指出，認為「瑜伽」是一個絕佳的洗底方法，廖慧儀就是在被雪藏的期間，努力轉型「瑜伽KOL」，不時於社交網貼高難度瑜伽動作照外，2021年7月更於上環開設教室，一星期7日由朝早7點到晚上9點都有堂，每堂150元至280元不等，可謂密食當三番。除此以外，廖慧儀更以瑜伽導師身份隨TVB義工，跟汪明荃和馮素波探訪護老院，並即席向長者們示範簡單瑜伽動作，積極洗底。