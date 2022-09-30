港女野人｜何泳芍陳若思廖慧儀胡美貽將升呢「野人」走訪香港秘景

C君自獲委任為 J2 創意總監後，連月來推出多個不同類型的創新綜藝節目，於10月3日將推出一連二十集全新行山真人騷《港女野人》，亦被喻為J2版嘅「美女郊遊遊」，由四名港姐出身的 J2ers 何泳芍（Honey）、陳若思（Amber 別名:陳煦凝）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole） 將挑戰港九新界不同難度系數山野、走訪香港「秘密靚景」、大玩水上極限及野外活動!