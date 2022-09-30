港女野人｜何泳芍陳若思廖慧儀胡美貽將升呢「野人」走訪香港秘景
港女野人｜4位港姐要面對製作組重重考驗
誓要逼出「港女野人」潛藏鋼鐵意志的製作組，一嚟即對四位港姐主持進行連番山系常識大測試，其中 Amber 雖聲稱自己有豐富行山經驗，並向製作組展示山系「打卡相」，不過去到實戰前夕的測試關卡，卻盡顯「九唔搭八」一面，除了答非所問，更帶埋啲「唔等使」 裝備，令其餘三女相當傻眼兼憂慮。為了讓觀眾在節目開播前對四位未來「女野人」有更 深入認識，製作組今日發布了四位靚相及詳細個人資料，防止大家睇節目時滿腦黑人問號。
港女野人｜1. 陳若思 Amber （別名:陳煦凝）
參選年份：《2020 香港小姐競選》十強
封號：忽然爆 Seed 老鼠屎
原因：望落得啖笑的 Amber，意外地擁有驚人意志!自小是「肥妹仔」的她激減 30 磅 參選港姐，為免重踏「肥妹」之路，至今仍堅持每日至少做 30 分鐘運動。
特徵/專長：21 吋黃蜂腰、鐵人級意志+決心
座右銘：唔怕比人付出更多努力
港女野人｜2.何泳芍 Honey
參選年份：《2018 香港小姐競選》五強
封號：真‧野人港姐
原因：擁有超強運動常識，在團隊擔當照顧及排難者角色。自幼獲父母悉心栽培獨立 性及硬淨度的 Honey，九歲暑假被安排前往海南島接受特訓，並於 22 歲時在菲律賓考 獲潛水教練牌。超強力量型直達「體力之鬼」級數，入水能潛、出水能 Hike，四女之中行山經驗最豐富，堪稱「真‧野人」。
特徵/專長：擅長自由潛的她，可於 41 米水深中閉氣長達五分鐘之久。
座右銘：唔好畀恐懼阻礙自己
港女野人｜3.廖慧儀 Jessica
參選年份：《2020 香港小姐競選》十強
封號：處變不驚女力士
原因：樣子 Gfable 的 Jessica，私下是不折不扣的女漢子。體魄拍得住 Honey 的 Jessica， 是團隊中第二苦力擔當，喜愛粒聲唔出兼默默付出，無論發生咩大事都能時刻保持冷 靜，是團隊中的定海神針。
特徵/專長：孔武有力、瑜伽導師
座右銘：呢個世上冇難行嘅山，係睇你意志力夠唔夠堅定
港女野人｜4.胡美貽 Nicole
參選年份：《2017 香港小姐競選》十一強
封號：義氣咪神、「元祖級咪神」
原因：雖然講嘢寸寸貢，又有不知哪裏來的自信，但 Nicole 私下其實相當窩心講義氣， 更不時化身「小天使」為團隊成員打氣，是團結節目台前幕後重要一員。
特徵/專長：熱愛所有刺激運動，包括笨豬跳、雪上飄移及射擊，最怕就係悶!
座右銘：我唔會畀人生停留喺依家呢一步
《港女野人》的四位女主持：何泳芍、廖慧儀、胡美貽及陳若思同是港姐出身，當中有人是「野人級」露營愛好者，有人則是露營「初哥」。
四位港姐將會經歷一連串露營及野外活動，拋開賢淑、優雅、文靜等固有形象，用行動證明女生亦是不怕艱苦，能夠獨立面對各種挑戰，也能看到她們在露營中的領悟與成長。
四位「港女野人」在感受大自然的同時，亦會保護環境，帶出「山林無痕」的訊息，希望觀眾從中學習，細心感受大自然之餘，亦要懂得愛惜資源。
常見問題
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