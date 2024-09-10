港女野人挑戰末日火山 精力充沛奔跑笑言「行多個山都得」

續上集精彩，四位活力滿滿的港女野人何泳芍（Honey）、胡美貽（Nicole）、廖慧儀（Jessica）和陳若思（Amber）再次出發，這次她們的挑戰是行走「末日火山」。從起點到目的地大約12公里，山路逐漸變得崎嶇且狹窄，只能容納一人通過，且路面多處不平。經過一番努力，她們終於到達了約1800米的高度，眼前的景色讓她們驚嘆不已，紛紛讚嘆：「好靚呀！」、「好似一幅畫咁，好唔真實！」在欣賞了壯觀的火山口和周圍飄浮的雲朵後，她們開始慢慢下山，但天氣突變，下山路途變得更加險峻。

