港女野人

港女野人挑戰末日火山 精力充沛奔跑笑言「行多個山都得」

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續上集精彩，四位活力滿滿的港女野人何泳芍（Honey）、胡美貽（Nicole）、廖慧儀（Jessica）和陳若思（Amber）再次出發，這次她們的挑戰是行走「末日火山」。從起點到目的地大約12公里，山路逐漸變得崎嶇且狹窄，只能容納一人通過，且路面多處不平。經過一番努力，她們終於到達了約1800米的高度，眼前的景色讓她們驚嘆不已，紛紛讚嘆：「好靚呀！」、「好似一幅畫咁，好唔真實！」在欣賞了壯觀的火山口和周圍飄浮的雲朵後，她們開始慢慢下山，但天氣突變，下山路途變得更加險峻。

港女野人下山途中遇險笑對困難

下山的路程充滿挑戰，路面斜坡陡峭，碎石滿地。在這種情況下，Honey不慎滑倒，幸好Amber及時提醒並開玩笑說：「有工作人員喺下麵頂住」。此外，Jessica雖然想停下來等待大家，但擔心停下會感到寒冷。然而，當她看到前方美麗的湖泊時，便將寒冷拋諸腦後。Nicole則被湖泊的美景感動到流淚，她感慨地說：「我覺得我係回歸大自然，所以呢樣嘢我係好開心，因為感覺係我嘅後花園，可能城市太多太亂太複雜，同埋你見到嘅嘢係會超越你嘅期望，我覺得係好好。」

完成挑戰後港女野人不減熱情

在製片Roxie的鼓勵下，她們得知已經完成了最困難的部分。之後的路程將會經過藍湖（Blue Lake）和森林等自然景觀。這消息讓她們更加興奮，甚至在下山時化身為「衝動小隊」，邊跑邊歡呼。在這段旅程中，Amber還高興地為大家唱起《有隻雀仔跌落水》。當Nicole提醒需要加快速度時，Amber立刻帶頭奔跑，大家的笑聲和歡呼聲在山間迴響。即使Jessica的行山杖意外斷裂，她也未受影響，繼續與大家一起歡笑前行。最終，經過11.6小時的努力，她們完成了總長19.4公裡的行山徑，展現了港女野人的堅韌和活力。

港女野人 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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