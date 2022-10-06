港女野人｜28歲胡美貽哭訴入行5年不獲家人支持 原來係隱形千金勁富貴
《港女野人》胡美貽 5萬元威士忌被沒收
《港女野人》近日正逢周一至五晚10點半於J2播出，日前一集講到四位港女野人要接受「輕裝露營」挑戰，在攀山達人達Sir要求下，在上山前要丟掉逾20公斤行裝，其中胡美貽（Nicole）被發現竟然帶著一支價值5萬元的Macallan威士忌，還有Parma Ham和一個用來放Parma Ham的托盤。
雖然胡美貽揸住支酒揚言：「呢個死都唔可以畀人！」但最後仍遭到工作人員沒收。胡美貽事後嬲豬兼無奈說：「其實支酒都好珍貴嘅，我覺得可以一齊Share，係紀念性嘅嘢咯。」
胡美貽入行不獲家人支持 委屈爆喊
行到上山後，四女與達Sir在山頂對著靚靚夜景談心，胡美貽含淚表示家人其實不是很諒解她的工作：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」
做義氣女孭Honey落山
曾患暴食症的Honey則覺得身處大自然讓她較自在：「我喺大自然冇喺城市中咁驚，因為冇人望到我，我鍾意做乜就做乜。」又邊說邊哽咽指自己只是對人歡笑：「我係比較敏感嘅人，成日要控制住自己，因為大家都覺得我好似好開朗，但其實最辛苦係自己一個嘅時候，行山係幫助到我行出個病。」
之後一集四女在城門水塘上演了一齣《拯救Honey記》，期間Honey在城門水塘行山期間迷路兼不慎拗柴，作為「義氣擔當」的Nicole及「第二苦力擔當」Jessica輪流孭住Honey落山，但最後發現一切原來只係工作人員夾埋Honey做戲。
胡美貽 落選港姐拍《3日2夜》彈起
現年28歲的胡美貽擁有35D逼爆上圍，自拍攝節目《3日2夜》開始，已深受觀眾愛戴，被網民封為「元祖級咪神」。原來她是娛樂圈隱形千金，家境富裕，爸爸在美國營商，而媽媽則是醫生，2017年，她參選香港小姐，打入11強，落選後入讀TVB第29期藝員訓練班，翌年正式簽入TVB，至今已入行5年。
《白色強人2》單戀陳豪受讚賞
胡美貽早前在《白色強人2》飾演急症室護士琪琪，與陳豪飾演的Vincent有多場對手戲，兩人在急症室結緣，由於Vincent性格熱情、和善、幽默搞笑，令琪琪芳心暗許，向對方送上親手整的愛心曲奇。不過「神女有心，襄王無夢」，Vincent解釋是她腦中的多巴胺在作怪，導致有喜歡他的感覺。不少網民讚賞胡美貽自然地演繹出對陳豪關心的暗喜和羞澀反應，令人都跟她一起興奮起來，猶如回到初戀的感覺。
大學畢業用100萬創業 買30畝地成「榴槤女王」
胡美貽2015年於大學修讀商業經濟學系學士畢業後，便獲父親資助100萬創業，在美國三藩市開設飲品店，以及擔任武漢麻辣滷味零售店的三藩市灣區總代理。2018年，胡美貽成為四間榴槤甜品鋪的老闆，2019年該餐廳更獲列入米芝蓮推介。她近年又與朋友於馬來西亞以700多萬買下一幅30畝榴槤地，成為「榴槤皇后」。
富二代入行5年由低做起
胡美貽加入電視圈後，由低做起，參演不少劇集如《愛回家之開心速遞》、《金宵大廈》、《十八年後的終極告白》、《解決師》和《愛美麗狂想曲》等，更在《法證先鋒IV》內演屍體。劇中角色並沒有任何對白，在演出上相當有難道，她曾接受傳媒訪問表示第一次扮屍體，只有穿上底衫打底褲上陣，最辛苦便是睡在很冷的手術台上，對她來說是個新挑戰。除了演戲之外，她亦在於不同節目綜藝節目當主持，當中憑著驕人的身材，成功在節目《3日2夜》中讓觀眾留下記憶。
因方力申受傷縫16針險破相 單身但對小方落閘
胡美貽曾於20年大方承認「封盤」，於鬧市中拖著「富二代」Reeve出巡，Reeve更不時做柴可夫，車出車入。惜二人於去年分手，回復單身的胡美貽就寄情於工作中。
今年4月中胡美貽和方力申拍J2台節目時意外受傷險破相，據知當時方力申因一時貪玩，拿着「鬼口水」向胡美貽展開一輪追逐戰，而胡美貽因在閃避時撞到頭，意外受傷，不支暈倒。事後她的額頭傷口長達數吋，被送院治理，縫足16針。
胡美貽接受傳媒訪問時指額頭的傷口已拆線兼開始癒合，埋口埋得幾她，她表示自己沒有怪責方力申，更大讚對方是一個「負責任」的男人，包起她五位數字醫療開支，但單身的胡美貽即落閘表示兩人波有發展空間，只是朋友關係。
即睇胡美貽靚相：
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