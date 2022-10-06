港女野人｜28歲胡美貽哭訴入行5年不獲家人支持 原來係隱形千金勁富貴

被喻為J2版「美女郊遊遊」的新節目《港女野人》，由四名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）挑戰上山下海，其中入行僅4年的胡美貽出身富貴，連上山都要帶住支價值5萬元的威士忌，打算同工作人員開心Share！