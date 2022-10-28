港女野人｜Honey港女行山扮拗柴 同伴揹落山後發現真相 結局係咁⋯⋯
港女串通行山教練扮整親 同行女生信以為真「揹落山」：點解呃我感情？
TVB 全新行山真人騷《港女野人》，由 4 名港姐出身擔任主持，在第 3 集何泳芍（Honey）原本跟大隊上山，但行行下突然失蹤，令其他3名女生非常擔心。其中一人突然收到Honey電話，自稱受傷「行唔到」無法回歸大隊。同行隊友在呼喚下成功確認Honey的位置，看到受傷的Honey在地下無法動彈都非常擔心，加上她本身有舊患，令情況更加惡劣。Honey更自責得哭了起來，一眾隊友都相繼安慰她，最後拍攝組決定停止拍攝，由廖慧儀小心翼翼地扶下山。
同行人士一鼓作氣揹傷者下山
同行的Nicole看到何泳芍受傷後馬上安慰及給予她支持，扶她離開山路，走到難行的路時更把她抱下來，Nicole 去到後段更直接揹她下山，行了一相當長的路。雖然吃力但依然盡力照顧她，非常貼心。而Hoeny在過程中表示感動得想落淚，不想被發現自己是裝痛怕傷害了大家感情。
節目組終揭發是惡作劇考驗 眾人淚灑當場：點解要欺騙我？
在到達安全地方後，製作組即坦白何泳芍的受傷是節目組的安排，是一場對主持人的考驗。Nicole生氣得哭了出來，更質問「點解要呃我感情？我唔怕付出但唔好欺騙我感情！」何泳芍隨即道歉，其他主持人都被嚇得不知所措淚灑當場。最後一眾主持人打圓場，指「山都有危險性」、「唔好睇小行山」！
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行山教練稱「係一種訓練」 網民：好玩唔玩教壞細路
而行山教練在節目中「戴定頭盔」，解釋指專業訓練中也是訓練面對受傷人士的應對方法，是正常的做法不過有收看節目的觀眾表示「睇到好嬲，係咪腦殘」，指行山意外常有發生，對於沒有經驗的女生們作出「考驗」不可理喻，斥「根本就教壞細路，要人揹落山，一陣真係整親咁點算？」、「而家咩年代，為咗效果畀位佢Show喊戲就要咁玩，行山咁兒嬉？」、「教練都傻傻哋，就算你係呢個出發點，人哋又唔係考牌，無啦啦有咩好玩，唔辛苦㗎？」、「尊重啦唔該，笑唔出囉完全，一陣有樣學樣真係多得你唔少」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》