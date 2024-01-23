港女野人2丨4位靚女大派泳衣福利 胡美貽「正面突擊」仲吸睛！
廣告
J2行山真人騷《港女野人》被喻為J2版「美女郊遊遊」，口碑不俗再度添食拍第二輯！四名港姐出身的何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole） 將跳出香港，飛到紐西蘭尋找「秘密靚景」，各人在IG仲大派養眼福利！
4位靚女晒養眼福利 大騷豐滿上圍
4位靚女在社交網分享拍攝花絮照，見佢哋上山下海，又睇海豚又嘆美食夠晒充實，仲在IG大派養眼福利。眾人穿著泳裝展示出健美身段，而胡美貽、廖慧儀和陳若思更展示了豐滿上圍，夠晒養眼！穿着橙紅色泳衣的胡美貽就成功突圍而出，大晒3吋深長事業線，非常性感！
陳若思晒事業線加美背 認真多花款
連日來，陳若思不時在IG story 更新動態，之前有晒出4位靚女小背心look行山，一時輕露事業線，一時又做「影後」晒白滑美背，認真多花款！
廖慧儀小背心上陣挑戰「末日火山」
另一方面，廖慧儀之前亦有晒出行山照，同樣小背心上陣一樣有睇頭！佢行嘅路線係位於新西蘭，位於北島，叫做「末日火山」Tongariro路線，係《魔戒》拍攝地點，路線全長19.4公里，依體力狀況不同，行走時間由6到12小時不等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：IG@nicolewmy、IG＠amberchann46、IG@newayyee_yoga