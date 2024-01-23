港女野人2丨4位靚女大派泳衣福利 胡美貽「正面突擊」仲吸睛！

J2行山真人騷《港女野人》被喻為J2版「美女郊遊遊」，口碑不俗再度添食拍第二輯！四名港姐出身的何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole） 將跳出香港，飛到紐西蘭尋找「秘密靚景」，各人在IG仲大派養眼福利！