網民嚴選10強最索港女力戰台妹！ 被封「天下第一」僅排第10名？

近日有網民於連登討論區發帖，嚴選出10大身材出眾的「Double May」KOL，不論身材和樣貌都唔會輸俾出名上圍驕人嘅台灣女生。被封為「天下第一巨乳」嘅湘兒因為屈居第10而最受爭議，就嚟睇下到底另外9位本土double may點樣勝過湘兒！