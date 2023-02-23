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網民嚴選10強最索港女力戰台妹！ 被封「天下第一」僅排第10名？

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近日有網民於連登討論區發帖，嚴選出10大身材出眾的「Double May」KOL，不論身材和樣貌都唔會輸俾出名上圍驕人嘅台灣女生。被封為「天下第一巨乳」嘅湘兒因為屈居第10而最受爭議，就嚟睇下到底另外9位本土double may點樣勝過湘兒！

10.湘兒 IG＠shanewsy

湘兒於IG有近11萬followers，同時亦有香港第一巨乳之封號，雖然有網民指佢「樣爭啲」，不過就有不少網民大讚佢係「世一」：「論身材，絕對係湘兒世一囉」。亦有不少網民戥湘兒只能第十位唔抵，認為「湘兒絕對可以有更高嘅排名囉」。

李蔓瑩 大波妹 港女 湘兒自稱「天下第一巨.....嬰」
湘兒自稱「天下第一巨…..嬰」。（圖片來源：IG＠shanewsy）
李蔓瑩 大波妹 港女
（圖片來源：IG＠shanewsy）

9.人妻Michelle IG＠michelleeeeeeeec

30歲的陳思穎（Michelle），有個7歲女兒，但依然擁有完美體態，更曾經出過性感寫真，同時亦經常在社交平台大曬出海、船P照，大派福利！早前參加開電視《Summer Girls 2023》打入五強！IG有約5萬followers。

李蔓瑩 大波妹 港女 人妻Michelle
人妻Michelle。（圖片來源：IG＠michelleeeeeeeec）
李蔓瑩 大波妹 港女 被讚三十歲又是人母，身材保持極好！
被讚三十歲又是人母，身材保持極好！（圖片來源：IG＠michelleeeeeeeec）

8.雀仔 IG＠tttyyymm

雀仔（劉亦雯）去年參加ViuTV節目《戀愛staycation》而人氣急升，甚受配對的男士們歡迎！雀仔在理工大學畢業，曾修讀wedding planning課程，擔任活動統籌工作，現為KOL及補習老師。IG有4.6萬followers。

李蔓瑩 大波妹 港女
雀仔身形嬌小，上圍豐滿。（圖片來源：IG＠tttyyymm）
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雀仔不時都會分享泳照。（圖片來源：IG＠tttyyymm）

7.Kitkat IG＠kitkat_soleil

插畫家兼模特兒Kitkat曾經到ViuTV節目《戀講嘢》自爆同日本男友拍拖時的刺激故事，例如對方情到濃時突然拉佢入後巷激吻兼上下其手。束有一頭清爽短髮，身高153cm，皮膚白滑，又不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴，有網民力讚：「短髮大波好難得」、「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」Kitkat嘅IG有近6萬followers。

李蔓瑩 大波妹 港女
（圖片來源：IG＠kitkat_soleil）
戀講嘢 kitkat KITKAT 港女插畫師Kitty 港女插畫師
日前有台灣媒體報導Kitkat，大讚她是香港網紅。（圖片來源：[email protected]_soleil）

6.張沛樂 IG＠charlottecheung107

沙律（張沛樂）身材出眾是公認，同保錡分手後由ViuTV跳去開電視，只能第六位，網民指：「睇厭咗！」、「睇咗太多年都過氣！」、「剪咗頭髮之後無咁女人味」等。沙律嘅IG擁有19萬followers。

李蔓瑩 大波妹 港女 沙律張沛樂
沙律張沛樂。（圖片來源：IG＠charlottecheung107）
李蔓瑩 大波妹 港女
（圖片來源：IG＠charlottecheung107）

5.娜仔 IG＠alvinaaaaa.t

娜仔Alvina，現年24歲，去年以新人姿態為網上頻道HIFIVE拍沙灘競技片後，一片驚人！全職KOL，不時曬水著！IG有5.4萬followers。

李蔓瑩 大波妹 港女 HIFIVE新女，在片中盡搶前輩卡姐鏡！
HIFIVE新女，在片中盡搶前輩卡姐鏡！（圖片來源： IG＠alvinaaaaa.t）

4.蘇菲 IG＠____s.o.p.h.i.a____

蘇菲被網民大讚「白滑身材好，樣靚」，而且愈來愈開放，「最初話唔想靠身材，最後都要露肉吸人氣」、「勝在後生靚甜」等，IG近12萬followers。

港女 李蔓瑩 大波妹
（圖片來源：IG＠____s.o.p.h.i.a____）
港女 李蔓瑩 大波妹
（圖片來源：IG＠____s.o.p.h.i.a____）

3.卡姐 IG＠becalouest

卡姐Rebecca IG有10.3萬followers，被網民讚「唔係典型靚女，但有型格，有味道」、「感覺佢高級啲，有啲格調，肯露又唔cheap」、「卡姐其實可以直接出道做藝人」等。

港女 李蔓瑩 大波妹 卡姐熱愛運動！
卡姐熱愛運動！（圖片來源：IG＠becalouest）
港女 李蔓瑩 大波妹 側漏卡姐！
側漏卡姐！（圖片來源：IG＠becalouest）
港女 李蔓瑩 大波妹 晒內衣！
晒內衣！（圖片來源：IG＠becalouest）

2.Kylie 鄭杞瑤 IG＠ckykylie

有翻版袁嘉敏之稱的 Kylie C. 來頭並不簡單，2021年參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同「 Face of Hong Kong 」模特兒冠軍，同年參加了ViuTV節目《水著考有Feel》，去年則分別參加《戀愛Staycation》和《尾二一屆口罩小姐》而被網民認識。及後加入「美容教主」唐安麒的公司旗下，火速成為新一代宅男女神，現時IG已有超過17萬Followers。除此之外，Kylie C.還是一名學霸，在大學時修讀犯罪心理學的高材生。Kylie C.畢業後便任職行為治療師幫助自閉症小朋友，除中、英文外，更精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常巴閉。

港女 李蔓瑩 大波妹
鄭杞瑤又稱「杞子」。（圖片來源： IG＠ckykylie）
港女 李蔓瑩 大波妹
（圖片來源： IG＠ckykylie）

1.Renee李蔓瑩 IG＠reneebobo

李蔓瑩Renee童顏上圍32E，32歲的她，無論樣貌、身材、膚質都不似年過三十，現時IG有23.3萬followers。「Renee個樣同談討都似廿零歲」、「佢拍落右雨度都贏晒」、「男女都鍾意佢」、「咁多年仲咁pure好有仙氣，真係難得，絕對實至名歸」等。

港女 李蔓瑩 大波妹 日本旅行晒靚背，網民擔心玻璃反光見全身！
日本旅行晒靚背，網民擔心玻璃反光見全身！（圖片來源：IG＠reneebobo）
港女 大波妹 李蔓瑩多年來都保住仙氣！
李蔓瑩多年來都保住仙氣！（圖片來源：IG＠reneebobo）
港女 李蔓瑩 大波妹 可愛又得！
可愛又得！（圖片來源：IG＠reneebobo）
港女 李蔓瑩 大波妹 做司儀又得！
做司儀又得！（圖片來源：IG＠reneebobo）
港女 李蔓瑩 大波妹 talk得做主持又得！
talk得做主持又得！（圖片來源：IG＠reneebobo）

資料來源：連登討論區

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撰文：東方新地（部份內容來自新Monday）圖片來源：IG＠ckykylie、IG＠reneebobo、IG＠shanewsy、IG＠michelleeeeeeeec、IG＠tttyyymm、IG＠kitkat_soleil、IG＠charlottecheung107、IG＠alvinaaaaa.t、IG＠becalouest、IG＠____s.o.p.h.i.a____、IG＠

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