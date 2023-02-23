網民嚴選10強最索港女力戰台妹！ 被封「天下第一」僅排第10名？
10.湘兒 IG＠shanewsy
湘兒於IG有近11萬followers，同時亦有香港第一巨乳之封號，雖然有網民指佢「樣爭啲」，不過就有不少網民大讚佢係「世一」：「論身材，絕對係湘兒世一囉」。亦有不少網民戥湘兒只能第十位唔抵，認為「湘兒絕對可以有更高嘅排名囉」。
9.人妻Michelle IG＠michelleeeeeeeec
30歲的陳思穎（Michelle），有個7歲女兒，但依然擁有完美體態，更曾經出過性感寫真，同時亦經常在社交平台大曬出海、船P照，大派福利！早前參加開電視《Summer Girls 2023》打入五強！IG有約5萬followers。
8.雀仔 IG＠tttyyymm
雀仔（劉亦雯）去年參加ViuTV節目《戀愛staycation》而人氣急升，甚受配對的男士們歡迎！雀仔在理工大學畢業，曾修讀wedding planning課程，擔任活動統籌工作，現為KOL及補習老師。IG有4.6萬followers。
7.Kitkat IG＠kitkat_soleil
插畫家兼模特兒Kitkat曾經到ViuTV節目《戀講嘢》自爆同日本男友拍拖時的刺激故事，例如對方情到濃時突然拉佢入後巷激吻兼上下其手。束有一頭清爽短髮，身高153cm，皮膚白滑，又不時會在IG分享照片，深得一班宅男粉絲愛戴，有網民力讚：「短髮大波好難得」、「影相有誠意，為人進取，連捆綁都影埋，身材好屈機」Kitkat嘅IG有近6萬followers。
6.張沛樂 IG＠charlottecheung107
沙律（張沛樂）身材出眾是公認，同保錡分手後由ViuTV跳去開電視，只能第六位，網民指：「睇厭咗！」、「睇咗太多年都過氣！」、「剪咗頭髮之後無咁女人味」等。沙律嘅IG擁有19萬followers。
5.娜仔 IG＠alvinaaaaa.t
娜仔Alvina，現年24歲，去年以新人姿態為網上頻道HIFIVE拍沙灘競技片後，一片驚人！全職KOL，不時曬水著！IG有5.4萬followers。
4.蘇菲 IG＠____s.o.p.h.i.a____
蘇菲被網民大讚「白滑身材好，樣靚」，而且愈來愈開放，「最初話唔想靠身材，最後都要露肉吸人氣」、「勝在後生靚甜」等，IG近12萬followers。
3.卡姐 IG＠becalouest
卡姐Rebecca IG有10.3萬followers，被網民讚「唔係典型靚女，但有型格，有味道」、「感覺佢高級啲，有啲格調，肯露又唔cheap」、「卡姐其實可以直接出道做藝人」等。
2.Kylie 鄭杞瑤 IG＠ckykylie
有翻版袁嘉敏之稱的 Kylie C. 來頭並不簡單，2021年參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同「 Face of Hong Kong 」模特兒冠軍，同年參加了ViuTV節目《水著考有Feel》，去年則分別參加《戀愛Staycation》和《尾二一屆口罩小姐》而被網民認識。及後加入「美容教主」唐安麒的公司旗下，火速成為新一代宅男女神，現時IG已有超過17萬Followers。除此之外，Kylie C.還是一名學霸，在大學時修讀犯罪心理學的高材生。Kylie C.畢業後便任職行為治療師幫助自閉症小朋友，除中、英文外，更精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常巴閉。
1.Renee李蔓瑩 IG＠reneebobo
李蔓瑩Renee童顏上圍32E，32歲的她，無論樣貌、身材、膚質都不似年過三十，現時IG有23.3萬followers。「Renee個樣同談討都似廿零歲」、「佢拍落右雨度都贏晒」、「男女都鍾意佢」、「咁多年仲咁pure好有仙氣，真係難得，絕對實至名歸」等。
資料來源：連登討論區
常見問題
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