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出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相獲封為「翻版李嘉欣」 網民：究竟邊忽似?

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《2024年香港小姐競選》總決賽於昨晚（15日）舉行，三甲終於出爐，分別由2號倪樂琳Ellyn、11號梁嘉莹Emily和14號楊梓瑤Amina獲得冠亞季寶座。不過網民對出爐港姐冠軍倪樂琳感到不滿，紛紛留言狠批倪樂琳唔上鏡兼老相。

出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相

2號倪樂琳Ellyn雖然捧走冠軍寶座，但就被網民紛紛留言狠批唔上鏡兼老相。有網民就嫌倪樂琳眼袋太大、牙齒太奇怪又大細眼，亦有網民認為亞軍梁嘉莹和季軍楊梓瑤更加上鏡：「似盧淑儀多過似李嘉欣」「咁容易就冠軍，點解我十幾歲唔去參加」「肉酸到。又老。睇到吓死人」「這屆冠軍港姐真啲不漂亮，明白她分數畧高，反為季軍樣貌比較漂亮」「敗筆係啲牙到，冠、季啲牙整整先」等。

倪樂琳 出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相。（圖片來源：TVB）
出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相。（圖片來源：TVB）
倪樂琳 被指同《愛回家》Rebecca撞樣。（圖片來源：TVB）
被指同《愛回家》Rebecca撞樣。（圖片來源：TVB）

獲封為「翻版李嘉欣」 網民：究竟邊忽似?

倪樂琳從入圍後一直獲封為「翻版李嘉欣」，但網民就認為倪樂琳同有「最美港姐」之稱的李嘉欣一啲都唔似，指佢同另一港姐盧淑儀似樣啲：「李嘉欣大佢30年都好過佢」「李嘉欣應該會嬲左」「點解影到好似32歲咁？ 一點也不似李嘉欣啊！似盧淑儀多啲！」「簡直侮辱緊李嘉欣」等。

倪樂琳 倪樂琳被指同李嘉欣撞樣。（圖片來源：TVB）
倪樂琳被指同李嘉欣撞樣。（圖片來源：TVB）
倪樂琳 不過網民就覺得倪樂琳同李嘉欣相差9條街。（圖片來源：IG@michele_monique_reis）
不過網民就覺得倪樂琳同李嘉欣相差9條街。（圖片來源：IG@michele_monique_reis）

倪樂琳泳裝問答以「愛回家」作為颱風命名

泳裝問答以「愛回家」作為颱風命名，轉數快表示「打風當然要返屋企」，深得台下珍姐喜愛，皆因TVB在早前受惠於颱風魔羯，《愛回家》創下年度高收視，說中了高層心聲，不過懷疑因為泳裝環節心口現汗斑，作為首個答題佳麗只得到18分的低分，令人大跌眼鏡。

倪樂琳 首個答題佳的倪樂琳歲轉數夠快，但就只得到18分的低分，令人大跌眼鏡。（圖片來源：TVB）
首個答題佳的倪樂琳歲轉數夠快，但就只得到18分的低分，令人大跌眼鏡。（圖片來源：TVB）

香港小姐2024 倪樂琳今年23歲 現時係一個畢業生

倪樂琳英文名係 Ellyn ，來自香港 ， 倪樂琳 （ Ellyn ）身高有 167.5 cm，學歷係城大畢業 ，平時嘅興趣包括睇書 、跳舞，現時身份係一位畢業生 ，為咗參選今次2024年香港小姐，佢將IG戶口由 StellaLokLam 改名為 ellyncyy，自我介紹影片入面分享咗自己個人嘅參選原因、回應了被稱為 「城大李嘉欣」這稱號的心情。

倪樂琳 倪樂琳 （ Ellyn ）參選照一出，即得到不少好評。（圖片來源：TVB）
倪樂琳 （ Ellyn ）參選照一出，即得到不少好評。（圖片來源：TVB）
倪樂琳 城大畢業的倪樂琳，欣賞的是朱千雪和麥明詩，因為二人當選後仍不斷進修，突破自己，倪樂琳認為兩位師姐是值得景仰和學習的目標。（圖片來源：ellyncyy）
城大畢業的倪樂琳，欣賞的是朱千雪和麥明詩，因為二人當選後仍不斷進修，突破自己，倪樂琳認為兩位師姐是值得景仰和學習的目標。（圖片來源：ellyncyy）
倪樂琳 身型有優勢。（圖片來源：ellyncyy）
身型有優勢。（圖片來源：ellyncyy）

Ellyn參選前 IG 原名叫Stella 加入女團Morii Girls

倪樂琳參選港姐首輪已得到圈中人支持，原來這位城大畢業生，曾經加入本地女團Morii Girls，參加港姐前原名叫做Stella，今次IG由 StellaLokLam 改名Ellyn ，做好準備參加港姐選拔，由參選開始已雄霸不少版位，她自己亦坦言很喜歡幕前工作：

「我好鍾意表演，我好鍾意接觸觀眾，亦都好鍾意將正能量帶畀人。」

Ellyn又坦率指不介意及很感恩被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，但仍希望憑自己的實力讓大家記得她：「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」

倪樂琳 倪樂琳原本叫Stella，在女團Morii Girls 拍過水著寫真。（圖片來源：Morii Girls ）
倪樂琳原本叫Stella，在女團Morii Girls 拍過水著寫真。（圖片來源：Morii Girls ）
倪樂琳 倪樂琳用Stella的名字在女團出道。（圖片來源：Morii Girls ）
倪樂琳用Stella的名字在女團出道。（圖片來源：Morii Girls ）

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倪樂琳去年加入MORII GIRLS享受演出拍水著寫真

MORII GIRLS（美少女企劃）係香港女子組合，2022年8月成立，原本由9個女子組成，其後加入至10人，成員包括TVB藝人區明妙、《全民造星IV》參賽者何榛綦、坂部佩莎及李晞彤，主要喺Youtube拍下跳舞MV，雖然未有派台歌，但都拍過不少翻唱歌，嘗試了不少校服Look，23年更加拍過水著寫真：

倪樂琳 倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳 倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳 倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳 倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ckay_pic@IG）
倪樂琳 倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ellyncyy）
倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ellyncyy）
倪樂琳 倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ellyncyy）
倪樂琳水著寫真。（圖片來源：ellyncyy）
倪樂琳 模仿女團 (G)I-DLE 跳唱 ‘QUEENCARD’｜（圖片來源：MORII GIRLS）
模仿女團 (G)I-DLE 跳唱 ‘QUEENCARD’｜（圖片來源：MORII GIRLS）
倪樂琳 模仿女團 (G)I-DLE 跳唱 ‘QUEENCARD’｜（圖片來源：MORII GIRLS）
模仿女團 (G)I-DLE 跳唱 ‘QUEENCARD’｜（圖片來源：MORII GIRLS）

圖片來源：TVB、IG@michele_monique_reis、網民留言截圖、IG@ellyncyy

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