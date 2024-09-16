出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相獲封為「翻版李嘉欣」 網民：究竟邊忽似?
出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相
2號倪樂琳Ellyn雖然捧走冠軍寶座，但就被網民紛紛留言狠批唔上鏡兼老相。有網民就嫌倪樂琳眼袋太大、牙齒太奇怪又大細眼，亦有網民認為亞軍梁嘉莹和季軍楊梓瑤更加上鏡：「似盧淑儀多過似李嘉欣」「咁容易就冠軍，點解我十幾歲唔去參加」「肉酸到。又老。睇到吓死人」「這屆冠軍港姐真啲不漂亮，明白她分數畧高，反為季軍樣貌比較漂亮」「敗筆係啲牙到，冠、季啲牙整整先」等。
獲封為「翻版李嘉欣」 網民：究竟邊忽似?
倪樂琳從入圍後一直獲封為「翻版李嘉欣」，但網民就認為倪樂琳同有「最美港姐」之稱的李嘉欣一啲都唔似，指佢同另一港姐盧淑儀似樣啲：「李嘉欣大佢30年都好過佢」「李嘉欣應該會嬲左」「點解影到好似32歲咁？ 一點也不似李嘉欣啊！似盧淑儀多啲！」「簡直侮辱緊李嘉欣」等。
倪樂琳泳裝問答以「愛回家」作為颱風命名
泳裝問答以「愛回家」作為颱風命名，轉數快表示「打風當然要返屋企」，深得台下珍姐喜愛，皆因TVB在早前受惠於颱風魔羯，《愛回家》創下年度高收視，說中了高層心聲，不過懷疑因為泳裝環節心口現汗斑，作為首個答題佳麗只得到18分的低分，令人大跌眼鏡。
香港小姐2024 倪樂琳今年23歲 現時係一個畢業生
倪樂琳英文名係 Ellyn ，來自香港 ， 倪樂琳 （ Ellyn ）身高有 167.5 cm，學歷係城大畢業 ，平時嘅興趣包括睇書 、跳舞，現時身份係一位畢業生 ，為咗參選今次2024年香港小姐，佢將IG戶口由 StellaLokLam 改名為 ellyncyy，自我介紹影片入面分享咗自己個人嘅參選原因、回應了被稱為 「城大李嘉欣」這稱號的心情。
Ellyn參選前 IG 原名叫Stella 加入女團Morii Girls
倪樂琳參選港姐首輪已得到圈中人支持，原來這位城大畢業生，曾經加入本地女團Morii Girls，參加港姐前原名叫做Stella，今次IG由 StellaLokLam 改名Ellyn ，做好準備參加港姐選拔，由參選開始已雄霸不少版位，她自己亦坦言很喜歡幕前工作：
「我好鍾意表演，我好鍾意接觸觀眾，亦都好鍾意將正能量帶畀人。」
Ellyn又坦率指不介意及很感恩被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，但仍希望憑自己的實力讓大家記得她：「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」
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倪樂琳去年加入MORII GIRLS享受演出拍水著寫真
MORII GIRLS（美少女企劃）係香港女子組合，2022年8月成立，原本由9個女子組成，其後加入至10人，成員包括TVB藝人區明妙、《全民造星IV》參賽者何榛綦、坂部佩莎及李晞彤，主要喺Youtube拍下跳舞MV，雖然未有派台歌，但都拍過不少翻唱歌，嘗試了不少校服Look，23年更加拍過水著寫真：