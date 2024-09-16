出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相獲封為「翻版李嘉欣」 網民：究竟邊忽似?

《2024年香港小姐競選》總決賽於昨晚（15日）舉行，三甲終於出爐，分別由2號倪樂琳Ellyn、11號梁嘉莹Emily和14號楊梓瑤Amina獲得冠亞季寶座。不過網民對出爐港姐冠軍倪樂琳感到不滿，紛紛留言狠批倪樂琳唔上鏡兼老相。

