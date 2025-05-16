翁嘉穗富商老公鄔友正報名《中年好聲音4》 豪氣做1件事盼創奇蹟
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前港姐冠軍翁嘉穗的富商丈夫鄔友正自開通小紅書帳號後，頻頻分享生活趣事。日前，他與太太以贊助商身份出席《中年好聲音3》總決賽，並在網上宣布將報名參加《中年好聲音4》。
鄔友正特別提到季軍劉洋表現出色
他在帖文中以「中年好聲音四，有沒有奇蹟？」為題，寫道：「海馬是中年好聲音三的贊助商之一，所以我有幸可以在現場觀看決賽，今年參賽者水準好高，完全冇冷場，唱得好好聽！」他特別提到季軍劉洋的表現令他鼓舞：「他是火鍋店老闆，一樣可以唱到第三名！大家都係老闆，佢得，是否我也應該有機會？結果是黃博勇奪冠軍。」
鄔友正挑戰《中年好聲音4》 勇敢追夢
鄔友正坦言，見證參賽者高水準表現後，對報名《中年好聲音4》略感猶豫，但仍決心一試：「我本來準備參加中年好聲音四的比賽，但看到參賽者水準咁高，難免有些猶豫！輸贏對我唔重要，最緊要開心！以前曾經好多本來冇可能的事情，我都勇往直前去做，居然有奇蹟！如果唔做，奇蹟永遠不會出現！」他透露正積極練歌：「現在仲有兩個月時間給我遞交表格同錄歌曲！我盡力在這兩個月練好唱歌，希望可以錄到首合格的歌曲去參賽，再次向奇蹟進軍。」
鄔友正豪氣承諾做1件事！
鄔友正分享當晚觀賽照片，包括與冠軍黃博的合照，以及與太太翁嘉穗、評審葉蒨文和羅志祥的留影，喜悅之情溢於言表。帖文發布後，其朋友及員工紛紛留言索取《中年好聲音4》決賽門票，鄔友正豪氣回應：「可以！到時用這張截圖來換兩張門票」、「中四我爭取做冠名贊助！冠名贊助會好多飛，到時送兩張給你！」展現其大氣風範，引發網友熱議。
圖片來源：鄔友正@小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期