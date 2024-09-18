《愛‧回家》Rebecca被指撞樣港姐冠軍大讚對方「靚啲後生啲」：咁抬舉我？
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無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的演員們於昨日（18日）參與中秋節慶祝活動，包括呂慧儀、張景淳、古佩玲及沈可欣等。在活動中，被指同出爐港姐冠軍倪樂琳撞樣的沈可欣成為焦點！
《愛‧回家》Rebecca被指撞樣港姐冠軍
最近網民熱烈討論新一屆港姐冠軍倪樂琳與《愛．回家》中的「Rebecca」沈可欣撞樣。沈可欣在接受訪問時笑言，指好多朋友都有發送對比照片給自己，但就笑指大家都太咁抬舉自己；倪樂琳「靚女又後生」，就連自己老公就都話唔似。
自爆曾考慮參加港姐
沈可欣坦言當年25歲時也曾想參選港姐，但因為正在攻讀演藝學院的最後一年，且自覺無法勝任穿泳衣上台的挑戰，最終選擇放棄。她自嘲說，應該肥的地方又不肥，覺得自己的身材不符合選美的標準。當被問到有冇後悔沒參選，沈可欣就表示認為一切都是「整定」，自己性格偏向隨緣。
港姐冠軍倪樂琳回應撞樣傳聞
至於港姐冠軍倪樂琳本人亦有在公開活動回應與沈可欣撞樣一事，倪樂琳表示《愛回家》是一套很有口碑的節目，加上可以同演員撞樣，證明自己有做演員的潛質，感到好開心。
出爐港姐冠軍倪樂琳被批老相
2號倪樂琳Ellyn雖然捧走冠軍寶座，但就被網民紛紛留言狠批唔上鏡兼老相。有網民就嫌倪樂琳眼袋太大、牙齒太奇怪又大細眼，亦有網民認為亞軍梁嘉莹和季軍楊梓瑤更加上鏡：「似盧淑儀多過似李嘉欣」「咁容易就冠軍，點解我十幾歲唔去參加」「肉酸到。又老。睇到吓死人」「這屆冠軍港姐真啲不漂亮，明白她分數畧高，反為季軍樣貌比較漂亮」「敗筆係啲牙到，冠、季啲牙整整先」等。
獲封為「翻版李嘉欣」 網民：究竟邊忽似?
倪樂琳從入圍後一直獲封為「翻版李嘉欣」，但網民就認為倪樂琳同有「最美港姐」之稱的李嘉欣一啲都唔似，指佢同另一港姐盧淑儀似樣啲：「李嘉欣大佢30年都好過佢」「李嘉欣應該會嬲左」「點解影到好似32歲咁？ 一點也不似李嘉欣啊！似盧淑儀多啲！」「簡直侮辱緊李嘉欣」等。
倪樂琳泳裝問答以「愛回家」作為颱風命名
泳裝問答以「愛回家」作為颱風命名，轉數快表示「打風當然要返屋企」，深得台下珍姐喜愛，皆因TVB在早前受惠於颱風魔羯，《愛回家》創下年度高收視，說中了高層心聲，不過懷疑因為泳裝環節心口現汗斑，作為首個答題佳麗只得到18分的低分，令人大跌眼鏡。
圖片來源：TVB、IG@janiceshum0312、IG@michele_monique_reis、網民留言截圖、IG@ellyncyy