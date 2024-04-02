應屆兩港姐同日鬥曬婚照！東張新咪神深V谷胸成功KO港姐冠軍

4月1日是愚人節，應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）與同屆落選港姐鄧凱文（Eris）不約而同選擇在社交網曬出婚紗照，以結婚喜訊整蠱網民！不過網民都紛紛錯重點，大讚新晉東張女神鄧凱文谷胸上陣有睇頭，相反作為港姐冠軍的莊子璇卻被笑條腰太粗，好似有咗3個月身孕一樣！