應屆兩港姐同日鬥曬婚照！東張新咪神深V谷胸成功KO港姐冠軍
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4月1日是愚人節，應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）與同屆落選港姐鄧凱文（Eris）不約而同選擇在社交網曬出婚紗照，以結婚喜訊整蠱網民！不過網民都紛紛錯重點，大讚新晉東張女神鄧凱文谷胸上陣有睇頭，相反作為港姐冠軍的莊子璇卻被笑條腰太粗，好似有咗3個月身孕一樣！
港姐冠軍莊子璇：我結婚了！
現年21歲的莊子璇4月1日在社交網突然上載婚紗照，並留言：「終於可以和大家公佈…我結婚了❤️」雖然她同時Hashtag了「aprilfools」和「愚人節快樂」，之後又在IG Story中解釋只是拍廣告，但仍引來不少網民信以為真，向她送上祝福，並問她：「邊個係你老公？」不過亦有網民指她著上婚紗後腰身似「有咗三個月」、「奉子成婚？」更有網民祝她早生貴子！
莊子璇否認同Zayden緋聞
有網民更提到莊子璇同《聲夢傳奇2》彭家賢（Zayden）之間的緋聞，追問兩人是否「結婚」，對此莊子璇向傳媒斬釘截鐵否認，指大家只是因為兩人曾一同拍檔主持《J Music》，以致有所誤會，但她現在只是兼顧學業已非常忙碌，所以不會和Zayden拍拖。
東張新咪神鄧凱文：Yes, I do
與此同時，已晉身為東張女神的24歲無綫新咪神鄧凱文亦上載了一輯婚紗照，並寫上：「Yes, I do💍」相中她穿著一襲吊帶Deep V婚紗，曬出深長事業線，身側更是半透視設計，引來網民紛紛大讚她完勝莊子璇！不過她在配文就笑指自己有親手執其中兩張相，似乎對原相未夠滿意。
鄧凱文拍婚紗照圓夢
事後鄧凱文對傳媒表示今次只是拍攝婚紗照留倩影，以完成她自小的心願，她直言細細個已經好鍾意睇人哋著婚紗，同屋企人行街見到人哋影婚紗相就會行過去問：「姐姐可唔可以同我影一張合照？」因為覺得著婚紗好靚，所以今次決定去圓夢，而被問到真正的婚禮時，她笑言現在年紀尚小，要先專注工作，所以仲未憧憬過結婚。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@hilary_ig、IG@thm___、TVB、YouTube@SeeSaw先