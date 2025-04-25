港姐冠軍謝嘉怡現身《奪命提示》結局 唔錫身做打女 苦練泰拳熱血過程曝光
謝嘉怡曾為1事迷茫 靠泰拳成為情緒出口
謝嘉怡曾在專訪中享「選美之後，其實有段時間我找不到方向。」剛卸任港姐頭銜，演藝工作的不確定性讓她感到焦慮，直到一次偶然的機會，她走進拳館，從此與泰拳結下不解之緣。「開始只是為了減壓，但打著打著，發現這不僅是運動，更像是一種心靈的修煉。」她的父親是香港人，母親是蘇格蘭人，從小在多元文化的家庭中成長，父母都鼓勵她勇於嘗試。父親曾說：「女孩子不該只被定義為柔弱。」這句話深植她心中，而泰拳的剛勁與紀律，恰好與她的性格不謀而合。
謝嘉怡熱血修煉：世界只剩下呼吸和節奏
謝嘉怡曾在個人IG中分享，泰拳對她而言不僅是鍛鍊，更是一種「動態冥想」。「當你站在擂台上，所有雜念都會消失，你只能專注於每一個動作、每一次呼吸。」她回憶起初學時的狼狽，笑著說：「第一堂課結束後，我連手臂都抬不起來，但那種疲憊感卻讓人上癮。」隨著訓練的深入，她發現自己的體能、耐力和心理素質都在潛移默化中提升。「泰拳教會我，跌倒不是失敗，放棄才是。」她分享了一次實戰對練的經歷：「有次我被對手擊中，當下真的很想停下來，但教練在旁邊喊『繼續！』，我才明白，真正的強悍不是不會輸，而是敢於面對挫折。」
謝嘉怡唔錫身勁打得冀考取業餘泰拳資格
許多人對選美冠軍的印象仍停留在「花瓶」的刻板標籤，但謝嘉怡用行動證明，美麗與力量可以並存。她的泰拳教練阿John透露：「Lisa的進步速度驚人，她不怕辛苦，甚至會主動要求加強訓練。」她每週至少投入三至四天練習，目標是考取業餘泰拳資格，甚至不排除未來參與慈善拳賽。這種「反差萌」也讓她在社交媒體上收穫不少驚喜反應。一段她練習高掃踢的短片，引來網友熱議：「原來港姐冠軍這麼能打！」、「Lisa打拳的樣子好帥！」她笑言：「或許大家沒想到選美小姐會喜歡這種激烈運動，但其實女性本來就可以有很多面向，優雅是我，強悍也是我。」、「這個時代，女性不該再被『柔弱』的標籤限制，我們可以溫柔，也可以強大。」