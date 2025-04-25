港姐冠軍謝嘉怡現身《奪命提示》結局 唔錫身做打女 苦練泰拳熱血過程曝光

港姐冠軍謝嘉怡現身《奪命提示》結局 起條題 2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）現身《奪命提示》結局，飾演「奪命遊戲」四大殺手之一 ，雖然樣子甜美但原來近年謝嘉怡苦練泰拳，早在接拍劇集時已經有拳擊興趣，她在泰拳訓練場上展現出截然不同的氣場，與選美舞台上的優雅形成鮮明對比！