36歲陳庭欣與10億男友飛峇里島 大晒男友視覺力證二人情不變
陳庭欣與10億男友飛峇里島 似足預演婚禮換多套晚裝
陳庭欣在日前（10/06）於IG分享多張新相，與男友楊振源（Benny）齊齊飛到印尼峇里島出席好友的豪華婚禮，陳庭欣亦為朋友擔當婚宴MC，相當有義氣！陳庭欣又與男友Benny心情大好，二人同樣換上多套晚裝，似足預演婚禮一樣！雖然早前有指今年男友Benny未有現身陳庭欣的多場生日會，但二人又齊齊飛峇里島，看來二人力證情不變，依然甜蜜！
陳庭欣大曬與男友外遊合照 攬腰又擺心心手勢
早前5月，陳庭欣在社交網貼出多張與男友旅行的照片及影片，仲有一大班朋友結伴旅行，陳庭欣高調晒出的合照當中，男友明顯一直攬住其腰部，陳庭欣又擺出心心手勢；另外，陳庭欣又貼出一段短片記錄與男友甜蜜旅行的時刻，以行動高調回應二人感情狀況，女友地位穩如泰山！陳庭欣又寫道：「由一年一度，變為三年一度，我哋係一班等到頸都長嘅Villa buddies」，看來二人玩得非常盡興！
陳庭欣與男友Benny曾公開不婚宣言
陳庭欣懶理男朋友醜聞，曾公開表示因為不太喜歡小朋友，加上男朋友曾經結完又離的背景，令她完全沒有想過結婚。其後她為慶祝拍拖四周年，於社交平台上載兩人在家中簡單慶祝的合照，大曬恩愛，留言︰「Happy 365 x 4！#anniversary #stayhome #簡單但幸福」不少網民向他們送上祝賀，又讚他們的慶祝方法十分浪漫。
陳庭欣戀上億萬富商 甘做後母湊仔
陳庭欣曾與同年入行的翟威廉相戀，地下情拍拖5年後，女方就對外指「看不到二人有將來」來回應二人的關係，但分手後現時關係如同家人。2017年，她被指跟有米大狀唐偉倫（Warren）拍拖。2018年，她就戀上坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源 （Benny），據知情者透露：「當年彩豐行有份贊助港姐選舉，佢之後搵機會主動埋Benny身，將人哋前度Ruby（劉依靜）踢走，為咗箍實男友，成日check住Benny行蹤，好快就搬入Benny屋企同居，又幫Benny湊仔（Benny同前妻所生的兩個兒子），藉以融入Benny家庭，不過，Benny有米又有事業，可以話係鑽石筍盤，一路好多女埋身，又點會睇得實？」2019年Benny投資1,200萬開設健身中心， 她拍性感廣告做生招牌，變身老闆娘，翌年男友退股，但陳庭欣仍然代言人﹗
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！