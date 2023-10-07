36歲陳庭欣與10億男友飛峇里島 大晒男友視覺力證二人情不變

現年36歲的港姐冠軍陳庭欣（Toby）自與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，即升呢搬入九肚山洋房同居，更不時大曬豪宅生活照。拍拖以來，多次被傳出男方疑似出軌，更令兩人感情出現暗湧，不過陳庭欣都曾多次強調二人感情穩定，至今仍愛得高調。日前更分享二人特意飛到印尼峇里島出席好友的豪華婚禮，力證二人情不變！