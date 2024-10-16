27歲郭柏妍拍劇煞食長腿爭啲「毀容」 密集式傷勢嚇親粉絲：好凶狠！

2020年港姐季軍Rosita郭柏妍，自從入行以來便受到TVB重視。在電視劇《下流上車族》中，她所飾演的角色「車芊芊」，經常展示她那修長的美腿，吸引了不少觀眾的目光。然而，她最近透露自己的煞食長腿爭啲「毀容」，情況令人震驚！

