27歲郭柏妍拍劇煞食長腿爭啲「毀容」 密集式傷勢嚇親粉絲：好凶狠！
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2020年港姐季軍Rosita郭柏妍，自從入行以來便受到TVB重視。在電視劇《下流上車族》中，她所飾演的角色「車芊芊」，經常展示她那修長的美腿，吸引了不少觀眾的目光。然而，她最近透露自己的煞食長腿爭啲「毀容」，情況令人震驚！
郭柏妍分享驚悚經歷
郭柏妍在自己的YouTube頻道上更新影片，向粉絲介紹生活中的點滴。她透露，在今年六月拍攝外景時發生了一件不幸的事故：「劇情係我爆軑要跪低處理，剛拍完返廠即大件事，我成隻腳見到嘅地方任何角度，都有蚊赧紅色一點點，細細區域已經廿粒蚊咬我。個情景係好恐怖，我完全唔想出街唔想著短褲，唔想俾人見到我隻腳，但因為大部分戲服都係短褲，如果著長褲衣物同紅點摩擦我係更痕更腫。」她描述了當時的困境，表達了對此次事件的恐懼和不便。
網友留言：好少咁樣咬法 撞到咸濕蚊啦
在Rosita公開的照片中，可以看到她的雙腿被蚊子密集叮咬，紅點覆蓋了她的皮膚，情況猶如毀容一般。她在拍攝期間不得不忍受痕癢，並努力克服困難繼續工作：「當時正在拍劇要連戲，Rosita強忍痕癢頂硬上，常常未能專心拍攝，直至一星期後雙腿情況才有好轉。」不少網友留言：「好少咁樣咬法 撞到咸濕蚊啦」、「啲蚊好凶狠」、「畀蚊錫錫」、「原先白淨又修長的美腿，宜家有甘多蚊印」。
粉絲驚喜禮物令Rosita感動落淚
這位被粉絲寵愛的小花不僅在生日當天送出了親手製作的禮物，還在社交平台上分享了多張夢幻般的寫真照片，以此向粉絲們加碼福利。照片中的Rosita身穿一襲白色禮裙，展露她那白滑的美背和修長的雙腿。手持白色氣球的她，露出甜美的笑容，成功俘虜了大批粉絲的心。粉絲們紛紛在照片下留言讚美，稱她為「青春美麗，愛你！靚爆鏡」和「美美天使」。而有「最美星二代」之稱的關楓馨更是在留言中驚呼：「omgggg rositaaaa」。
圖片來源：TVB、郭柏妍＠YouTube、IG@rositakpyy