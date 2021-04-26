無綫用盡港姐招牌拍偽紀錄劇 冠軍馮盈盈夥拍落選簡淑兒再戰司儀曾志偉
文：東方新地｜圖：無綫及ViuTV劇照、馮盈盈及簡淑兒IG圖片、新傳媒圖片庫
馮盈盈 獲欽點拍劇 2021年面試港姐有機會出鏡
據知無綫這部以選美為題材的偽紀錄劇（Mockumentary）將會由劇集《智能愛人》的編審兼監製陳翹英製作，陳翹英曾是無綫70年代皇牌綜藝節目《歡樂今宵》的小品編劇，之後又編寫過《上海灘》、《射鵰英雄傳》等多部經典劇作，80年代陳翹英曾升任無線電視戲劇組創作主任及香港德寶電影公司創作總監，到90年代又曾出任亞洲電視戲劇組製作總監。前年陳翹英曾為ViuTV劇集《理想國》擔任編審及監製，到去年回歸無綫助陣，在劇集《智能愛人》中與馮盈盈、簡淑兒均有過合作，加上兩人都是選美出身，因此獲陳翹英欽點參演新劇，作為前港姐冠軍的馮盈盈更會擔正做女主角。
曾志偉回應時證實有以港姐為題拍攝偽紀錄劇的構思，並表示全力配合陳翹英的作品，同時有指他亦會相隔八年再度擔任港姐司儀一職。據悉此偽紀錄劇將於6月正式開拍，而今屆《香港小姐競選》將於5月開始進行招募，屆時劇中將會加入今屆港姐選舉招募、面試及宣傳活動中的實況片段，因此各個面試佳麗即使未能入圍，亦有機會在劇集中出鏡。
馮盈盈自爆戴后冠留遺憾
獲欽點拍劇的馮盈盈大讚劇集題材新穎，更話可以利用今次機會，彌補當年選美時全程無露齒笑的遺憾，她解釋原來當年她尚未箍牙成功，因此無自信可以笑得好睇，連戴后冠一刻都只能微笑，她指自己最近已箍好牙，如果劇中可以再有戴后冠的戲份，一定會露齒笑來彌補自己當年的遺憾。
簡淑兒 再選港姐已超齡
除了馮盈盈外，落選港姐簡淑兒都有份演出，當提及與簡淑兒再度合作，馮盈盈指對方是她選美上的師姐，兩人在劇集《智能愛人》和myTV SUPER五周年特備節目《SUPER FIVE》中都有合作，她笑指簡淑兒外表好斯文，但在遊戲節目《SUPER FIVE》中合作做任務時，發現對方玩得超級癲，仲玩得癲過她和麥美恩。無綫從2010年開始已把港姐參選年齡上限從25歲放寬至27歲，雖然簡淑兒現年已31歲，與真實港姐參加資格有不符，不過應該難唔到天生一副童顏的簡淑兒。
ViuTV 早有偽紀錄劇
「Mockumentary」（偽紀錄片/劇）一詞是由「Mock」（模仿）與「Documentary」（紀錄片）所組成，意思是模仿紀錄片形式拍攝的影視作品，近年在荷李活非常流行，去年ViuTV單元劇節目《寂寞是幫兇》亦是以偽紀錄劇形式製作。
以偽紀錄劇形式製作的ViuTV單元劇節目《寂寞是幫兇》，改編自五宗與寂寞有關的真人真事社會悲劇個案，其中一單個案涉及日本老人自焚案，劇組更遠赴日本實地拍攝，製作認真。