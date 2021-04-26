AA

無綫用盡港姐招牌拍偽紀錄劇 冠軍馮盈盈夥拍落選簡淑兒再戰司儀曾志偉

東方新地 - 娛聞

除了《開心大綜藝》和《大整蠱》等新節目外，無綫新任高層曾志偉原來在戲劇方面亦有新搞作，有指將計劃以今年8月底舉行的《香港小姐競選》，拍攝一部以選美為題材的偽紀錄劇，曾志偉出山擔任港姐司儀外，更欽點2016年港姐冠軍馮盈盈做女主角，演出還有2012年落選佳麗簡淑兒參演，馮盈盈直言希望利用這是演出機會，彌補當年選美時的遺憾……

文：東方新地｜圖：無綫及ViuTV劇照、馮盈盈及簡淑兒IG圖片、新傳媒圖片庫

馮盈盈最近機會不斷，大騷及綜藝節目都見到佢。
馮盈盈最近機會不斷，大騷及綜藝節目都見到佢。

馮盈盈 獲欽點拍劇 2021年面試港姐有機會出鏡

據知無綫這部以選美為題材的偽紀錄劇（Mockumentary）將會由劇集《智能愛人》的編審兼監製陳翹英製作，陳翹英曾是無綫70年代皇牌綜藝節目《歡樂今宵》的小品編劇，之後又編寫過《上海灘》、《射鵰英雄傳》等多部經典劇作，80年代陳翹英曾升任無線電視戲劇組創作主任及香港德寶電影公司創作總監，到90年代又曾出任亞洲電視戲劇組製作總監。前年陳翹英曾為ViuTV劇集《理想國》擔任編審及監製，到去年回歸無綫助陣，在劇集《智能愛人》中與馮盈盈、簡淑兒均有過合作，加上兩人都是選美出身，因此獲陳翹英欽點參演新劇，作為前港姐冠軍的馮盈盈更會擔正做女主角。

港姐劇
《智能愛人》近日已在無綫myTV Gold上架，劇中馮盈盈做女二，同陸永有床戲。

曾志偉回應時證實有以港姐為題拍攝偽紀錄劇的構思，並表示全力配合陳翹英的作品，同時有指他亦會相隔八年再度擔任港姐司儀一職。據悉此偽紀錄劇將於6月正式開拍，而今屆《香港小姐競選》將於5月開始進行招募，屆時劇中將會加入今屆港姐選舉招募、面試及宣傳活動中的實況片段，因此各個面試佳麗即使未能入圍，亦有機會在劇集中出鏡。

港姐劇
今年《香港小姐競選》將於8月底舉行，曾志偉（左一）將會相隔八年再度擔任港姐司儀一職，圖為他在2013年擔任港姐司儀時。

馮盈盈自爆戴后冠留遺憾

獲欽點拍劇的馮盈盈大讚劇集題材新穎，更話可以利用今次機會，彌補當年選美時全程無露齒笑的遺憾，她解釋原來當年她尚未箍牙成功，因此無自信可以笑得好睇，連戴后冠一刻都只能微笑，她指自己最近已箍好牙，如果劇中可以再有戴后冠的戲份，一定會露齒笑來彌補自己當年的遺憾。

港姐劇
馮盈盈於2016年奪得港姐冠軍入行，現年26歲的她相隔五年有機會在台上再戴多次后冠。
港姐劇
其實當年馮盈盈參選港姐時都有露齒笑過，不過都係笑得好含蓄。

簡淑兒 再選港姐已超齡

除了馮盈盈外，落選港姐簡淑兒都有份演出，當提及與簡淑兒再度合作，馮盈盈指對方是她選美上的師姐，兩人在劇集《智能愛人》和myTV SUPER五周年特備節目《SUPER FIVE》中都有合作，她笑指簡淑兒外表好斯文，但在遊戲節目《SUPER FIVE》中合作做任務時，發現對方玩得超級癲，仲玩得癲過她和麥美恩。無綫從2010年開始已把港姐參選年齡上限從25歲放寬至27歲，雖然簡淑兒現年已31歲，與真實港姐參加資格有不符，不過應該難唔到天生一副童顏的簡淑兒。

港姐劇
簡淑兒曾於2012年參選港姐，但當年她未能打入十強就已被淘汰，並於翌年加入無綫，擔任娛樂新聞台主持，近年以拍劇為主，更有宅男女神之稱號。
港姐劇
加入無綫已有八年的簡淑兒，多年來外貌被指不斷進化，愈變愈靚。

ViuTV 早有偽紀錄劇

「Mockumentary」（偽紀錄片/劇）一詞是由「Mock」（模仿）與「Documentary」（紀錄片）所組成，意思是模仿紀錄片形式拍攝的影視作品，近年在荷李活非常流行，去年ViuTV單元劇節目《寂寞是幫兇》亦是以偽紀錄劇形式製作。

港姐劇
ViuTV單元劇節目《寂寞是幫兇》由郭爾君主演。

以偽紀錄劇形式製作的ViuTV單元劇節目《寂寞是幫兇》，改編自五宗與寂寞有關的真人真事社會悲劇個案，其中一單個案涉及日本老人自焚案，劇組更遠赴日本實地拍攝，製作認真。

讀者留言

熱門文章

 