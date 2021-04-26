無綫用盡港姐招牌拍偽紀錄劇 冠軍馮盈盈夥拍落選簡淑兒再戰司儀曾志偉

除了《開心大綜藝》和《大整蠱》等新節目外，無綫新任高層曾志偉原來在戲劇方面亦有新搞作，有指將計劃以今年8月底舉行的《香港小姐競選》，拍攝一部以選美為題材的偽紀錄劇，曾志偉出山擔任港姐司儀外，更欽點2016年港姐冠軍馮盈盈做女主角，演出還有2012年落選佳麗簡淑兒參演，馮盈盈直言希望利用這是演出機會，彌補當年選美時的遺憾……

文：東方新地｜圖：無綫及ViuTV劇照、馮盈盈及簡淑兒IG圖片、新傳媒圖片庫