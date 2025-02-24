前港姐季軍王敏慈轉戰內地市場 首拍劇即孖最強卡士上陣

2023年港姐季軍王敏慈（Lovelle）參選時因精緻外貌獲封為「翻版范冰冰」，有樣有身材嘅王敏慈更係當時嘅大熱佳麗之一，人氣唔輸同屆冠軍莊子璇！不過王敏慈當選後就繼續返回北京中央戲劇學院繼續學業，只係間唔中回港出席活動。近日王敏慈就在社交平台曬出煞科新相，似乎已經將發展重心轉戰內地……