前港姐季軍王敏慈轉戰內地市場 首拍劇即孖最強卡士上陣
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2023年港姐季軍王敏慈（Lovelle）參選時因精緻外貌獲封為「翻版范冰冰」，有樣有身材嘅王敏慈更係當時嘅大熱佳麗之一，人氣唔輸同屆冠軍莊子璇！不過王敏慈當選後就繼續返回北京中央戲劇學院繼續學業，只係間唔中回港出席活動。近日王敏慈就在社交平台曬出煞科新相，似乎已經將發展重心轉戰內地……
王敏慈孖內地最強卡士拍劇
王敏慈近日在社交平台曬出1張手捧鮮花嘅照片，更配文表示：「殺青大吉！感恩和玉蓮相遇的日子～我們江湖再見」，透露自己已經完成首次劇集拍攝。
王敏慈在文中亦有標註劇集名為《雨霖鈴》，而該劇嘅主角更有內地人氣演員楊洋、章若楠、張予曦及方逸倫等。王敏慈首次拍劇就孖住最強卡士上陣，更獲唔少網民熱議：「居然還是正午陽光的劇 資源真的好」、「資源這麼好，畢業就進組，看來不回TVB了」、「反而冠軍都無咩job」、「科班出身，又這麼美，回不回TVB其實都一樣」
同屆3甲僅王敏慈冇工作聯絡方式
根據TVB藝人官網，2023年嘅3甲佳麗僅王敏慈未有顯示工作接洽資料，而且其個人社交平台也是留白狀態。其實王敏慈自參選港姐以來便已擁有Instagram、小紅書以及微博帳號，而上述社交平台嘅帳號狀態亦處於活躍狀態。因此TVB藝人官網並為顯示上述任何一個社交平台，亦引起唔少網民討論。
王敏慈人氣撼贏同屆亞軍王怡然
王敏慈除咗係2023年港姐嘅季軍外，其實佢於「你最like的心水佳麗」首周及第2周票數檢閱中，都分別佔據榜首以及第2名，可見人氣至參選以來一直都處於不俗嘅位置！
王敏慈雖然目前主力更新內地社交平台，但係其個人Instagram有超過5萬Fans，於1月底最新曬出的賀年Po也有超過 900讚好，觀眾緣遠超同屆季軍王怡然。
撰文：東方新地圖片來源：微博@雨霖鈴、微博@王敏慈呀、[email protected]、ig@lynn_wyr、小紅書@王敏慈呀資料或影片來源：原文刊於新假期