前港姐季軍王敏慈轉戰內地市場 首拍劇即孖最強卡士上陣

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2023年港姐季軍王敏慈（Lovelle）參選時因精緻外貌獲封為「翻版范冰冰」，有樣有身材嘅王敏慈更係當時嘅大熱佳麗之一，人氣唔輸同屆冠軍莊子璇！不過王敏慈當選後就繼續返回北京中央戲劇學院繼續學業，只係間唔中回港出席活動。近日王敏慈就在社交平台曬出煞科新相，似乎已經將發展重心轉戰內地……

王敏慈孖內地最強卡士拍劇

王敏慈近日在社交平台曬出1張手捧鮮花嘅照片，更配文表示：「殺青大吉！感恩和玉蓮相遇的日子～我們江湖再見」，透露自己已經完成首次劇集拍攝。

王敏慈在文中亦有標註劇集名為《雨霖鈴》，而該劇嘅主角更有內地人氣演員楊洋、章若楠、張予曦及方逸倫等。王敏慈首次拍劇就孖住最強卡士上陣，更獲唔少網民熱議：「居然還是正午陽光的劇 資源真的好」、「資源這麼好，畢業就進組，看來不回TVB了」、「反而冠軍都無咩job」、「科班出身，又這麼美，回不回TVB其實都一樣」

港姐 季軍 王敏慈近日字啊社交平台曬出煞科相，並配文透露自己已經完成內地新劇《雨霖鈴》嘅拍攝。（圖片來源：微博@王敏慈呀）
王敏慈近日字啊社交平台曬出煞科相，並配文透露自己已經完成內地新劇《雨霖鈴》嘅拍攝。（圖片來源：微博@王敏慈呀）

同屆3甲僅王敏慈冇工作聯絡方式

根據TVB藝人官網，2023年嘅3甲佳麗僅王敏慈未有顯示工作接洽資料，而且其個人社交平台也是留白狀態。其實王敏慈自參選港姐以來便已擁有Instagram、小紅書以及微博帳號，而上述社交平台嘅帳號狀態亦處於活躍狀態。因此TVB藝人官網並為顯示上述任何一個社交平台，亦引起唔少網民討論。

港姐 季軍 根據TVB藝人官網，2023年嘅3甲佳麗僅王敏慈未有顯示工作接洽資料，而且個人社交平台也是留白狀態。（圖片來源：TVB）
根據TVB藝人官網，2023年嘅3甲佳麗僅王敏慈未有顯示工作接洽資料，而且個人社交平台也是留白狀態。（圖片來源：TVB）
港姐 季軍 不過王敏慈嘅社交平台就keep住活躍，更於剛煞科不久就已經大派新片福利！（圖片來源：小紅書@王敏慈呀）
不過王敏慈嘅社交平台就keep住活躍，更於剛煞科不久就已經大派新片福利！（圖片來源：小紅書@王敏慈呀）
港姐 季軍 王敏慈當選後繼續返回北京中央戲劇學院繼續學業，只係間中現身香港出席活動。（圖片來源：小紅書@王敏慈呀）
王敏慈當選後繼續返回北京中央戲劇學院繼續學業，只係間中現身香港出席活動。（圖片來源：小紅書@王敏慈呀）

王敏慈人氣撼贏同屆亞軍王怡然

王敏慈除咗係2023年港姐嘅季軍外，其實佢於「你最like的心水佳麗」首周及第2周票數檢閱中，都分別佔據榜首以及第2名，可見人氣至參選以來一直都處於不俗嘅位置！

王敏慈雖然目前主力更新內地社交平台，但係其個人Instagram有超過5萬Fans，於1月底最新曬出的賀年Po也有超過 900讚好，觀眾緣遠超同屆季軍王怡然。

港姐 季軍 王敏慈於「你最like的心水佳麗」首周票數檢閱中大比數拋離其他佳麗。（圖片來源：ig@misshkpageant）
王敏慈於「你最like的心水佳麗」首周票數檢閱中大比數拋離其他佳麗。（圖片來源：ig@misshkpageant）
港姐 季軍 王敏慈隨後於第2周「你最like的心水佳麗」中，與有「TVB最強咪神」之稱嘅郭珮文不分上下！（圖片來源：ig@misshkpageant）
王敏慈隨後於第2周「你最like的心水佳麗」中，與有「TVB最強咪神」之稱嘅郭珮文不分上下！（圖片來源：ig@misshkpageant）
港姐 季軍 2023年嘅港姐3甲出爐後，王敏慈嘅Instagram帳號粉絲人數更飆升至5萬，與亞軍王怡然嘅粉絲人大相逕庭。（圖片來源：ig@lovelle.minci、ig@lynn_wyr）
2023年嘅港姐3甲出爐後，王敏慈嘅Instagram帳號粉絲人數更飆升至5萬，與亞軍王怡然嘅粉絲人大相逕庭。（圖片來源：[email protected]、ig@lynn_wyr）

撰文：東方新地圖片來源：微博@雨霖鈴、微博@王敏慈呀、[email protected]、ig@lynn_wyr、小紅書@王敏慈呀資料或影片來源：原文刊於新假期

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