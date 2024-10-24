30歲邵初風騷擺pose谷新劇 入行3年終被重用有劇拍
邵初連環興奮擺pose宣傳
邵初於《巾幗梟雄之懸崖》飾演娜娜一角，亦是邵初繼《愛回家》後第1部演出嘅電視劇。日前（20日）邵初就孖住劇中一眾主演出席宣傳活動，邵初事後亦在社交平台連環騷出當日嘅盛況，仲以多個唔同嘅pose出鏡，兼配文表示：「記錄: 初妹第一套劇做嘅第一個宣傳《巾幗梟雄之懸崖》，着返戲服又做返娜娜喇」，大騷劇中造型同靚爆好心情！
網民大讚邵初搵啱戲路
邵初在社交平台曬出民初打扮嘅造型仲獲唔少網民留言大讚：「都話你襯古裝㗎啦」、「初B你個民初裝好靚喔」、「初初，可塑性好高」、「呢個look真係超靚」、「感覺這個風格真的太適合你了」、「比起《愛回家》的造型好太多了，看起來年輕又有活力！」
邵初一登場即被黎耀祥鬧爆
邵初所飾演嘅娜娜於昨晚（23日）登場，邵初在睇見柴十七（黎耀祥飾）嘅報告書之後表示「冇feel」，不過就遭到黎耀祥爆seed喪鬧，更連環指邵初係「神經病」、「八婆」。隨後邵初於由黎耀祥主持嘅會員大會上被當場「炒魷魚」，更被狠批係「徹頭徹尾，如假包換嘅馬屁精、哈巴狗！」
愛回家｜邵初同KC有性感出浴戲？！KC瘋狂曬肌誘Minnie
2021年港姐季軍邵初（Kristy）自今年7月加入《愛回家》飾演律師Minnie後，戲份愈來愈多，第2394集嘅劇情更由她和KC（歐瑞偉）擔正做主角！
《愛回家》邵初 KC 有性感出浴戲？！
第2394集《愛回家》題目是「非常odd couple」，講到Terry（李偉健）為令Minnie對KC的態度軟化，不但向Minnie發送KC的半裸騷肌照，更趁KC在酒店房沖涼時，呃Minnie入房！預告見到KC不停大曬結實的胸肌和腹肌，而準備入浴室的Minnie，亦有拉低衫輕露香肩的鏡頭。
愛回家｜邵初孖葉蒨文同框被寸顯老 真實年紀公開
2021年港姐季軍30歲邵初（Kristy）最近加入《愛回家》飾演惡女Minnie，角色身份一直好神秘，有傳將與KC發展成為CP，又有指她是劇中阿Mike嘅家姐/前度女友，編劇還未披露其真正身份，但在最新一集邵初就跟劇中32歲葉蒨文正面衝突，兩女同框惹起不少觀眾熱議！
21年港姐亞軍邵初 VS 16年落選港姐葉蒨文
邵初是中越混血兒，2021年當選季軍後加入TVB，主持過不少節目，曾因陪曾志偉到珠海出差，而引來網民熱議，指她取代「波波」黃婧靈成為曾志偉的新寵，不過比起邊個更受寵，原來邵初更介意網民留言時批評她的樣子太顯老。
邵初曬素顏照反擊：心態決定狀態
邵初曾在社交網分享自己的素顏照作出反擊，並表示：「他們說我老，但我不這麼覺得，心態決定狀態，心胸決定格局，眼界決定境界。」引來不少網民支持，大讚她的素顏Look比平日更美更年輕，也更有氣質和「愈來愈有味道了。」
網民狂寸：優雅地接受歲月流逝
不過有網民就持反對意見，取笑邵初：「還不過30就優雅的老去」、「優雅地接受歲月流逝也是一件很美好的事」等等，也有網民力撐邵初：「初印象成熟，但是了解就覺得可愛和潮」、「一點都不老，要求所有人符合他們白幼瘦的審美真的沒有必要。」