港姐三甲家人齊現身《東張》冠季軍媽媽顏值高 亞軍家姐原來仲靚女
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上週日晚（15日）在將軍澳電視廣播城舉行，出爐港姐冠亞季軍當選後瞬間成為全程焦點。其中，三位港姐的家人都齊齊上《東張西望》接受訪問，網民都大讚港姐就連家人們都顏值爆燈，其中亞軍梁嘉莹家姐被指比妹妹更靚女！
港姐冠軍倪樂琳媽媽五官精緻談吐溫文
日前，港姐三甲的家人都齊齊上《東張西望》接受訪問。港姐冠軍倪樂琳就有家人到場祝賀，倪樂琳一見到母親就即刻與媽媽相擁。從片段中可見，倪樂琳的媽媽五官精緻、談吐溫文。當被問到是否覺得女兒奪冠是「實至名歸」時，倪樂琳媽媽非常謙虛地表示：「咁又唔可以咁講嘅，不過都係靠佢自己努力，總之就係恭喜佢啦！」倪樂琳媽媽亦表示認為女兒與李嘉欣唔似樣：「其實我覺得唔太似，我成日都話你做你自己就得。」
亞軍梁嘉莹家姐仲靚女親揭唔選港姐原因
至於亞軍梁嘉莹方面，梁嘉莹一從巴士下車就有家姐在場等候。梁嘉莹家姐拿著梁嘉莹最喜歡的麥當勞薯條和麥樂雞等候妹妹，搞到梁嘉莹都非常感動，即刻在場爆喊。雖然妹妹梁嘉莹廣東話講唔正，但家姐就操一口流利廣東話，就連顏值都非常高。梁嘉莹家姐在接受訪問時親揭唔選港姐原因：「我妹妹已經係亞軍，我覺得咁就已經夠了」。
季軍楊梓瑤媽媽顏值高 身材纖瘦似兩姐妹
至於季軍楊梓瑤方面，就有媽媽和哥哥到場支持。楊梓瑤媽媽打扮年輕，身材又纖瘦，同楊梓瑤猶如兩姐妹，就連楊梓瑤在接受訪問時都大讚媽媽年輕時很漂亮。
網民大讚港姐家人顏值高 其中冠軍媽媽最吸睛
今次港姐三甲家人齊齊現身《東張西望》，不少網民都大讚三位港姐的家人顏值高，其中焦點更落在冠軍倪樂琳媽媽身上。網民都大讚倪樂琳媽媽五官比女兒更加精緻，又夠大方得體，更指媽媽似資深藝人甄珍：「冠軍媽媽輪廓好靚，個女好似佢」「媽咪個嘴比較靚」「冠軍個媽媽其實睇真仲靚過佢個女，只不過係上咗年紀同肥咗。」
圖片來源：TVB、IG@ljyemily1119