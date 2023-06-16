港姐2023｜林楚欣超低胸現身第二輪面試 被記者關注身材即尷尬回應
林楚欣T-back照曝光後首現身
今年20歲的林楚欣於面試當日以白色背心裙斯文現身，但事後因一張超性感T-back自拍照而在網上瘋傳，今日她終於亦「順應民意」以超低胸示人，大展傲人身材。
拒絕回答上圍數字
她接受傳媒訪問時表示，由於上次以保守打扮示人，今次希望以不同形象與大家見面，被問及上圍數字沒有C Cup，Christy表示「有啲怕醜唔好意思」，又表示TVB不讓她講，拒絕回答。
T-back自拍照惹熱議
Christy於初選當日以穩陣的白色背心裙現身，打扮簡約大方。不過有網民隨即在討論區貼出她的性感照，相中，身穿黑色上衣及T-back的Christy對鏡自拍並寫道：「more summer, please.」這則「股惑」帖文引來極大迴響，更有人直指：「好似係見客制服嚟」。Christy事後解釋是因為被邀請參與Model工作：「本身係為咗支持香港舖頭先買，買咗幾條褲同內衣，試咗一條都咁大迴響，我都想著下啲靚T-back。」仲叫網民高抬貴手：「希望連登仔唔好搞大件事，搞到我差啲俾老細鬧」、「連登仔，我唔敢得罪你，希望唔好搞到我冇咗份工」，而相關帖文現時亦被刪去。
曾獲Nel Nel支持參選港姐
Christy與上月離世的著名形象指導張學潤（Nel Nel）原來早有交情，她於港姐初選日後於IG貼出二人合照，透露對方支持她參選港姐：
「不知不覺間昨天已經是今屆香港小姐的首輪面試了，按常你一定會陪在我的身邊為我打氣，說着鼓勵我的說話，就像平時那樣…明明星期一你和我上堂時與平日都沒有什麼異樣，笑笑的還在鼓勵我，仲話下次見面就陪我一齊去揀面試衫，一切都發生得太突然了。看到新聞的第一個瞬間真的感到難以相信，我還在想是不是過幾天還能夠看到你呢？回想起最初當我說想要參加香港小姐的時候，你就十分支持我，說我很上鏡，但係上鏡會顯得比真人肥，20歲仲有少少Baby fat減多少少就完美」。
感激Nel Nel昔日的支持
她亦感謝Nel Nel昔日對自己的支持：
「在過去每當我有什麼做得不好的或者做得好的，你都會直言不諱地提醒，當我信心有不足夠的時候，你鼓勵的說話就像一支強心針，每當我在夜闌人靜思考人生的晚上，你的說話總是徘徊在我的腦海，每一次都讓我充滿着能量，又再繼續為自己的夢想而努力。事情也許已經過去了一段時間，但我不會忘記你對我的支持和說過的鼓勵說話，而這次，我也會像脫了蛹的蝴蝶一樣，帶着你的寄望繼續為自己的目標而努力。感恩讓我遇上您，nelnel 張學潤老師」。
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