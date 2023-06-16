港姐2023｜林楚欣超低胸現身第二輪面試 被記者關注身材即尷尬回應

《2023香港小姐競選》上周六（10日）舉行完首輪面試之後，已經有多位參選佳麗率先彈出引起網民熱烈討論，今早（16日）TVB舉行次輪面試，由林作保險團隊成員的林楚欣（Christy）亦有現身電視城出席第二輪面試。