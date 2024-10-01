港姐亞軍梁嘉瑩與吳芷靖合照「保持距離」2大舉動間接默認不和到出面

《2024香港小姐競選》上月完結，但賽後不時傳出不和負面新聞，當中包括亞軍梁嘉莹與落選吳芷靖間不和。至到近日TVB為兩大綜藝節目《2024香港小姐競選》、以及《2024巴黎奧運》台前幕後舉行慶功宴，除咗秦冀雯因為要返學未有現身之外，14位港姐齊人現身，梁嘉瑩與吳芷靖在台上合照時「保持距離」，兩人近乎零交流⋯⋯

