港姐亞軍梁嘉瑩與吳芷靖合照「保持距離」2大舉動間接默認不和到出面
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《2024香港小姐競選》上月完結，但賽後不時傳出不和負面新聞，當中包括亞軍梁嘉莹與落選吳芷靖間不和。至到近日TVB為兩大綜藝節目《2024香港小姐競選》、以及《2024巴黎奧運》台前幕後舉行慶功宴，除咗秦冀雯因為要返學未有現身之外，14位港姐齊人現身，梁嘉瑩與吳芷靖在台上合照時「保持距離」，兩人近乎零交流⋯⋯
梁嘉瑩被爆暗寸吳芷靖
據網上流出的對話截圖顯示，亞軍梁嘉瑩曾經批評吳芷靖，建議她明年再參選並「買冠軍」。對此，梁嘉瑩後來否認了這些言論，而吳芷靖則直接承認並回應說「觀眾有眼睇！」這段爭議加深了外界對她們關係的好奇。在之後的公開活動中，梁嘉瑩選擇封口，僅表示大家有交流。
梁嘉瑩吳芷靖台上台下「保持距離」 口和心不和！
當大家按號碼順序上台合影時，梁嘉瑩與吳芷靖被安排站在一起，但兩人之間卻隔了近一個身位的距離，這一幕被《TVB娛樂新聞台》的攝影機捕捉下來，顯示出她們之間可能的微妙關係。另外在台下時，吳芷靖與梁嘉瑩再被安排一起合影，但這次她們之間的距離更遠，達到了3個身位。這次的合影與之前在台上的情形大相逕庭，其他佳麗則相互靠得更近，形成了鮮明的對比。這一變化可能反映了她們之間關係的變化或是對之前事件的一種回應。
吳芷靖梁嘉莹各有各玩 私下零接觸
台下互動方面，兩位不和主角亦沒有私下接觸，吳芷靖主要是同參選時嘅導師江美儀、陳紫佟及程姜月聊天，笑容滿面，有講有笑！落選港姐陳甜甜亦有把當晚的合照放在社交平台，梁嘉莹與陳甜甜同屬「留港組」而比較啱玩，二人頭貼頭合照，明顯比吳芷靖「保持距離」好大對比。
江美儀讚吳芷靖好純：唔好咁快被污染
導師江美儀受訪時回應佳麗參選後變化：「佢哋三個都keep得幾好，仲好靚呀！（麥美恩：咁有冇咩唔同？）大個咗啲，同埋我同佢哋講唔好咁快被污染呀，因為佢哋三個（吳芷靖、陳紫佟、程姜月）好純呀！」似乎意有所指吳芷靖是一個沒有機心、純真的人。
圖片來源：TVB娛樂新聞台、小紅書、陳甜甜@小紅書