港姐季軍楊梓瑤「楊枝甘露」答案引爆網絡 網民瘋狂「試食」特色雙餸飯

在最近的港姐決賽中，楊梓瑤（Amina）在泳裝問答環節中提出了一個令人驚訝的答案。當被問到要選擇哪兩種菜式來代表香港的「雙餸飯」時，她選擇了「楊枝甘露」。這個答案不僅讓司儀和觀眾感到驚訝，而且還幫助她贏得了當晚問答環節的最高分，並獲得了「智囊百選女神」大獎。

