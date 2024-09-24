港姐季軍楊梓瑤「楊枝甘露」答案引爆網絡 網民瘋狂「試食」特色雙餸飯
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在最近的港姐決賽中，楊梓瑤（Amina）在泳裝問答環節中提出了一個令人驚訝的答案。當被問到要選擇哪兩種菜式來代表香港的「雙餸飯」時，她選擇了「楊枝甘露」。這個答案不僅讓司儀和觀眾感到驚訝，而且還幫助她贏得了當晚問答環節的最高分，並獲得了「智囊百選女神」大獎。
「楊枝甘露」成為網絡新寵
賽後，「楊枝甘露」這一答案迅速成為了Amina的標誌，她的粉絲甚至將自己的名字改為「甘露」。受到Amina「楊枝甘露」效應的影響，市面上對「楊枝甘露」的需求也大增。最近，有網民在社交平台上分享了自己在香港品嚐「楊枝甘露」兩餸飯的照片，Amina也轉發了這條帖子。
商家趁熱推出優惠
此外，便利店也趁機推出了「楊枝甘露」的特價優惠，將樽裝價格從$17.9降至$10。這一促銷活動引起了市民的熱烈反響，不少人在社交平台上表示：「多謝我哋TVB小姐季軍宣傳，搞到大家都無啦啦食楊枝甘露。」友誼小姐王汛文也分享了便利店的特價圖片，並將其傳給Amina，留言說：「因為你，都在做優惠呢。」對此，Amina回應說：「笑死。」
網民：下次可以出椰汁西米露飯
對於呢個熱潮，不少網民爆笑回應：「我想食楊枝甘露啊」「平時食開椰汁西米露+芒果雪花冰飯」「下次可以出椰汁西米露飯」「又甜又咸好奇怪」「估唔到真係有」。
圖片來源：TVB