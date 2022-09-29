退選港姐「翻版陳妙瑛」江婉穎爆港姐內幕 大呻對傳媒不滿及TVB霸王條款
退選港姐江婉穎 爆評委嫌棄偏肉感佳麗
江婉穎去年在參加完港姐第二輪複選後，就選擇了退選，她自言當時評委們對她的評價還是不錯的，但她覺得他們和自己的審美理念不是很相符，因為當時有位外貌不俗但偏肉感的選手，被評委直接對她說：「你太胖了，一定要減肥，不然就不要來了！」而她覺得審美應該是多元化的，不應該覺得特別瘦才是美麗好看的身材。
江婉穎又講到她去年在香港讀碩士時，因為讀的是新傳媒專業，所以很多老師都是圈內人，有老師提議她去選港姐，最後她找了一個普通人朋友幫她做提名人，她指港姐提名人沒有特別要求，只要了解參賽者為人和誠意推薦便可。
指TVB「霸王」合約起薪太低
江婉穎又講到她退賽的另一個原因，就是因為合約問題，她指TVB的合約偏向「霸王條款」那種，參賽時必須是「零合作、零簽約」的狀態，但當時參賽的選手很多本身都是KOL，都有合約在身，節目組就要求她們即場打電話跟公司解約，才能正式簽約，開始進入比賽。加上TVB的起薪不是特別高，而且合約期太長，也是她選擇退選的原因之一。
江婉穎透露她今年提名了一個朋友參賽，據那名朋友所指，今年的比賽對粵語的要求比去年較寛鬆，她認為一則是因為對港姐競選的關注度愈來愈低，二則是因為來參選的內地人愈來愈多。
去年評委有曾志偉
江婉穎憶述她去年選港姐時，要穿著泳裝在評委面前走一圈，展示自己的樣貌和身材，而當時的評委有曾志偉和一些TVB高層，現場還有很多攝影機進行拍攝，而評審標準主要是看她們的身材是否高䠷、長相是否大氣精緻、氣質是否有親和力等。
當時評審們得知江婉穎是內地佳麗後，就詢問她：「什麼時候來香港？」、「為什麼來香港？」、「平常喜歡吃什麼菜？有什麼興趣愛好？」等等。她認為這環節是考驗佳麗的談吐舉止和廣東話發音：「如果只是單純長相過關，粵語水平無法達到正常溝通的話，在之後的比賽環節中也依然會被篩選下去。」
不滿港傳媒問佳麗「鄉下」
江婉穎特別提到她覺得香港有一些媒體真的是「so mean」（好刻薄）：「我記得當時有個選手長得特別漂亮，然後她是內地人，他們聽到這位選手的口音後，直接就問她：『你是哪個鄉下來的？』我就覺得超級沒有禮貌！」不過網民對此都認為只是因為語言文化不同，因為在香港「鄉下」意思是指「家鄉」，並非有心歧視，有網民更認為是她過度解讀。
內地童星出身 去年碩士畢業
現年24歲的江婉穎（Wynn）是廣州人，去年自中大傳媒碩士畢業，小時候曾演出過李思捷有份執導的內地兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》，現時她是香港一間媒體平台的主持人，近日曾訪問過有「重慶綺夢」之稱的落選佳麗Atlantico，早前又曾與佘詩曼、蓋鳴揮一同錄影過浙江衞視節目《一桌年夜飯》。
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