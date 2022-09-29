退選港姐「翻版陳妙瑛」江婉穎爆港姐內幕 大呻對傳媒不滿及TVB霸王條款

今屆港姐競選有不少內地佳麗參加並成功打入決賽，其中「爆炸頭」徐麟（Astrid）就來自安徽，在決賽的問答環節中，她更因為半鹹淡的「譚仔話」而引起話題，上屆被封為「翻版陳妙瑛」的退選港姐江婉穎（Wynn）同樣來自內地，日前她就以過來人身份，大爆參選港姐的內幕，並大呻對香港傳媒的不滿！