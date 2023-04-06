江婉穎

退選港姐「翻版陳妙瑛」江婉穎拒借外傭$1000被鬧爆 一句話被揭犯法急急刪片

最新娛聞
東方新地

廣告

有「翻版陳妙瑛」之稱的江婉穎曾在2021年參選港姐，事後因為合約期太長和薪金問題而決定退選，退選後一直活躍於內地社交平台。近日江婉穎就拍片自爆拒借工人姐姐$1000的經驗，搞到被網民鬧爆之餘，仲因為講太多被網民發現佢疑似觸犯香港法例，隨時有機會會被罰款！

江婉穎 有「翻版陳妙瑛」之稱的網紅江婉穎在2021年參選港姐，事後因為各種問題決定退選，退選後一直活躍於內地社交平台。
有「翻版陳妙瑛」之稱的網紅江婉穎在2021年參選港姐，事後因為各種問題決定退選，退選後一直活躍於內地社交平台。（圖片來源：[email protected]

退選港姐江婉穎拒借工人姐姐$1000遭鬧爆

近日退選港姐江婉穎在內地社交平台分享解僱工人姐姐的經驗：「我之前一直有請菲姐來我家打掃衛生，基本上可能一周來一次，然後一次來三個小時。」她在片中也提到該位菲傭姐姐因為哥哥過身，而向自己借港幣$1000。雖然該位姐姐表示會在月底還錢，並且拿出哥哥去世的照片以作證明，不過江婉穎因為怕對方會「走數」，所以拒絕借錢，並且因為怕對方會因拒絕借錢一事而懷恨在心，所以最後決定解僱對方。

有不少網民都認為江婉穎沒有人情味，認為港幣$1000對於她來說只是小數目，何不借給工人姐姐已解燃眉之急；同時亦有部分網民支持江婉穎的決定，認為工人姐姐借錢唔還錢的實例多，唔借錢俾對方亦情有可原。

江婉穎 退選港姐江婉穎在內地社交平台分享自己解僱工人姐姐的經驗
退選港姐江婉穎在內地社交平台分享自己解僱工人姐姐的經驗（圖片來源：小紅書@江婉穎）
江婉穎 江婉穎菲傭姐姐因為家人過身而向江婉穎借$1000，不過江婉穎就以自己資金都在內地的理由決絕。
江婉穎菲傭姐姐因為家人過身而向江婉穎借$1000，不過江婉穎就以自己資金都在內地的理由決絕。（圖片來源：小紅書@江婉穎）
江婉穎 江婉穎的菲傭姐姐更拿出家人過身的照片以作證明。
江婉穎的菲傭姐姐更拿出家人過身的照片以作證明。（圖片來源：小紅書@江婉穎）

一句話被揭犯法 急急刪片息事

不過，江婉穎在片中就懷疑講多咗，事因她在片中提及到：「1000塊錢你都拿不出來啊？你不能找你正職的僱主借嗎？」該發言令網民懷疑她所聘請的是「兼職外傭」，根據香港法例，假如在香港聘僱他人外傭兼職家務工作乃屬違法行為，隨時會被罰款獲監禁。江婉穎在事後亦急急腳將該影片下架，似乎想借刪片平息事件。

江婉穎 江婉穎在片中提及到：「1000塊錢你都拿不出來啊？你不能找你正職的僱主借嗎？」，令網民懷疑她所聘請的是「兼職外傭」，屬於犯法行為！
江婉穎在片中提及到：「1000塊錢你都拿不出來啊？你不能找你正職的僱主借嗎？」，令網民懷疑她所聘請的是「兼職外傭」，屬於犯法行為！（圖片來源：小紅書@江婉穎）

曾爆港姐內幕 稱評委嫌棄偏肉感佳麗

內地出身的退選港姐江婉穎一向作風感言，去年就以過來人身份，大爆參選港姐的內幕，並大呻對香港傳媒的不滿！江婉穎2021年參加完港姐第二輪複選後，就選擇了退選，她自言當時評委們對她的評價還是不錯的，但她覺得他們和自己的審美理念不是很相符，因為當時有位外貌不俗但偏肉感的選手，被評委直接對她說：「你太胖了，一定要減肥，不然就不要來了！」而她覺得審美應該是多元化的，不應該覺得特別瘦才是美麗好看的身材。

江婉穎又講到她在香港讀碩士時，因為讀的是新傳媒專業，所以很多老師都是圈內人，有老師提議她去選港姐，最後她找了一個普通人朋友幫她做提名人，她指港姐提名人沒有特別要求，只要了解參賽者為人和誠意推薦便可。

港姐 江婉穎重著參選港姐時的「戰衣」拍片，大爆港姐面試內幕。
江婉穎重著參選港姐時的「戰衣」拍片，大爆港姐面試內幕。（圖片來源：抖音@江婉颖）

指TVB「霸王」合約起薪太低

江婉穎又講到她退賽的另一個原因，就是因為合約問題，她指TVB的合約偏向「霸王條款」那種，參賽時必須是「零合作、零簽約」的狀態，但當時參賽的選手很多本身都是KOL，都有合約在身，節目組就要求她們即場打電話跟公司解約，才能正式簽約，開始進入比賽。加上TVB的起薪不是特別高，而且合約期太長，也是她選擇退選的原因之一。

江婉穎透露她去年提名了一個朋友參賽，據那名朋友所指，去年的比賽對粵語的要求比自己參加的時候較寛鬆，她認為一則是因為對港姐競選的關注度愈來愈低，二則是因為來參選的內地人愈來愈多。

港姐 去年第二輪面試中，江婉穎改著清純白裙，密冚身材。
去年第二輪面試中，江婉穎改著清純白裙，密冚身材。（圖片來源：[email protected] (official)）
港姐 江婉穎指當時她身邊有個和她一起參賽的模特兒姊妹，因為時間太緊，怎麼都解不掉約。
江婉穎指當時她身邊有個和她一起參賽的模特兒姊妹，因為時間太緊，怎麼都解不掉約。（圖片來源：抖音@江婉颖）

不滿港傳媒問佳麗「鄉下」

江婉穎特別提到她覺得香港有一些媒體真的是「so mean」（好刻薄）：「我記得當時有個選手長得特別漂亮，然後她是內地人，他們聽到這位選手的口音後，直接就問她：『你是哪個鄉下來的？』我就覺得超級沒有禮貌！」不過網民對此都認為只是因為語言文化不同，因為在香港「鄉下」意思是指「家鄉」，並非有心歧視，有網民更認為是她過度解讀。

江婉穎 港姐
（圖片來源：網民留言截圖）
江婉穎 港姐
（圖片來源：網民留言截圖）
江婉穎 港姐
（圖片來源：網民留言截圖）

內地童星出身 去年碩士畢業

現年24歲的江婉穎（Wynn）是廣州人，自中大傳媒碩士畢業，小時候曾演出過李思捷有份執導的內地兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》，現時她是香港一間媒體平台的主持人，早前曾訪問過有「重慶綺夢」之稱的落選佳麗Atlantico，又曾與佘詩曼、蓋鳴暉一同錄影過浙江衞視節目《一桌年夜飯》。

港姐 江婉穎近日曾訪問過有「重慶綺夢」之稱的落選佳麗Atlantico，Atlantico在訪問中自認是豬扒，獲讚大方得體EQ高。
江婉穎曾訪問過有「重慶綺夢」之稱的落選佳麗Atlantico，Atlantico在訪問中自認是豬扒，獲讚大方得體EQ高。（圖片來源：影片截圖）
港姐 今年初，江婉穎曾與佘詩曼、蓋鳴揮一同錄影浙江衞視節目《一桌年夜飯》。
今年初，江婉穎曾與佘詩曼、蓋鳴暉一同錄影浙江衞視節目《一桌年夜飯》。（圖片來源：微博@江婉穎Wynn）
港姐 小時候的江婉穎左），曾經參演過內地兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》。
小時候的江婉穎（左），曾經參演過內地兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》。（圖片來源：影片截圖）
港姐 江婉穎去年中大碩士畢業。
江婉穎中大碩士畢業。（圖片來源：微博@江婉穎Wynn）
港姐 現時江婉穎在香港一間媒體平台擔任主持人
現時江婉穎在香港一間媒體平台擔任主持人（圖片來源：微博@江婉穎Wynn）
港姐 江婉穎不時在社交網分享靚相。
江婉穎不時在社交網分享靚相。（圖片來源：微博@江婉穎Wynn）
江婉穎 港姐
（圖片來源：微博@江婉穎Wynn）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] (official)、抖音@江婉穎、微博@江婉穎Wynn、[email protected]、小紅書@江婉穎

讀者留言

熱門文章

 