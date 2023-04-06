退選港姐「翻版陳妙瑛」江婉穎拒借外傭$1000被鬧爆 一句話被揭犯法急急刪片

有「翻版陳妙瑛」之稱的江婉穎曾在2021年參選港姐，事後因為合約期太長和薪金問題而決定退選，退選後一直活躍於內地社交平台。近日江婉穎就拍片自爆拒借工人姐姐$1000的經驗，搞到被網民鬧爆之餘，仲因為講太多被網民發現佢疑似觸犯香港法例，隨時有機會會被罰款！