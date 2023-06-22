港姐2023︱第三輪面試 一文看清5位大熱高質佳麗！
《香港小姐2023》第三輪面試佳麗一覽
港姐2023面試︱「港版IU」莊子璇港大學霸出身
由首輪面試開始已經被傳媒封為「港版IU」嘅莊子璇今日以一身粉色長裙現身第三輪面試。今年21歲嘅莊子璇唔單止外表甜美可愛，原來仲係學霸出身，於香港大學修讀營養學。莊子璇經常於社交平台上傳旅行照同自拍，唔賣性感之餘，清純得嚟又夠可愛。
港姐2023面試︱「翻版范冰冰」王敏慈曾惹整容疑雲
有「翻版范冰冰」之稱嘅王敏慈就以一身藍色長裙密實到場。今年21歲的王敏慈樣靚身材好，仲識多樣樂器，非常有才華。不過可能因為五官太精緻，於首輪面試之後一度惹來整容疑雲。好彩有閨蜜急急腳上傳中學合照，從合照中可見王敏慈五官冇太大分別，一直都係瓜子臉長得正！
港姐2023面試︱金髮美女Juliana「禾稈冚珍珠」
大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭灰金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。報稱經營首飾網店開Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。
港姐2023面試︱黑面港姐Michelle成功晉級
獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注的Michelle亦成功晉級，第二輪面試時一邊咬住香口膠一邊影相嘅Michelle，今次就笑容滿面，仲話自己特登為面試而做空中瑜伽減肥。今年24歲的Michelle在網上小有名氣，IG有10000多人追蹤，仲經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。
港姐2023面試︱Lynn 王怡然曾被批評唔識廣東話
來自內地江蘇嘅21歲王怡然Lynn長相甜美可愛，由第一輪面試開始已經被傳媒封為「可愛版阿Sa」。不過來自內地嘅Lynn因為唔識廣東話，而遭受到網民抨擊。Lynn就此於小紅書拍片大方承認自己的確唔識粵語，但好願意去學：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！