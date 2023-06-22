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港姐2023︱第三輪面試 一文看清5位大熱高質佳麗！

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《2023香港小姐競選》於六月中開始舉行面試，唔少報名佳麗都火速被網民起底，深受網民關注。今日（22日）繼續港姐第三輪面試，總共有26位入圍佳麗到場面試，究竟有邊位大熱佳麗有幸晉級，我哋一齊睇睇！

《香港小姐2023》第三輪面試佳麗一覽

港姐2023面試︱「港版IU」莊子璇港大學霸出身

由首輪面試開始已經被傳媒封為「港版IU」嘅莊子璇今日以一身粉色長裙現身第三輪面試。今年21歲嘅莊子璇唔單止外表甜美可愛，原來仲係學霸出身，於香港大學修讀營養學。莊子璇經常於社交平台上傳旅行照同自拍，唔賣性感之餘，清純得嚟又夠可愛。

港姐 「港版IU」莊子璇外表甜美可愛。
「港版IU」莊子璇外表甜美可愛。（圖片來源：[email protected]_ig）
港姐 唔賣性感，行清純路線。
唔賣性感，行清純路線。（圖片來源：[email protected]_ig）
港姐 除咗外貌甜美，原來仲係HKU出身。
除咗外貌甜美，原來仲係HKU出身。（圖片來源：[email protected]_ig）

港姐2023面試︱「翻版范冰冰」王敏慈曾惹整容疑雲

有「翻版范冰冰」之稱嘅王敏慈就以一身藍色長裙密實到場。今年21歲的王敏慈樣靚身材好，仲識多樣樂器，非常有才華。不過可能因為五官太精緻，於首輪面試之後一度惹來整容疑雲。好彩有閨蜜急急腳上傳中學合照，從合照中可見王敏慈五官冇太大分別，一直都係瓜子臉長得正！

港姐 「翻版范冰冰」王敏慈於首輪面試已經搶曬鏡。
「翻版范冰冰」王敏慈於首輪面試已經搶曬鏡。（圖片來源：[email protected]
港姐 身材仲好好添。
身材仲好好添。（圖片來源：[email protected]
港姐 因為五官太精緻，曾惹來整容疑雲。
因為五官太精緻，曾惹來整容疑雲。（圖片來源：[email protected]
港姐 不過王敏慈閨蜜就即刻上傳兩人中學合照，力證好友冇整容。
不過王敏慈閨蜜就即刻上傳兩人中學合照，力證好友冇整容。（圖片來源：小紅書圖片）

港姐2023面試︱金髮美女Juliana「禾稈冚珍珠」

大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭灰金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。報稱經營首飾網店開Juliana非常「有料」，經常於IG大曬背心短褲性感照，大曬火辣身材。

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（圖片來源：[email protected]
港姐 佳麗之一嘅Juliana頭頂金髮登場非常搶鏡。
佳麗之一嘅Juliana頭頂金髮登場非常搶鏡。（圖片來源：[email protected]
港姐 身材非常火辣。
身材非常火辣。（圖片來源：[email protected]
港姐 經常喺IG大派福利。
經常喺IG大派福利。（圖片來源：[email protected]

港姐2023面試︱黑面港姐Michelle成功晉級

獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注的Michelle亦成功晉級，第二輪面試時一邊咬住香口膠一邊影相嘅Michelle，今次就笑容滿面，仲話自己特登為面試而做空中瑜伽減肥。今年24歲的Michelle在網上小有名氣，IG有10000多人追蹤，仲經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。

港姐 Michelle獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注。
Michelle獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注。（圖片來源：[email protected]
港姐 IG經常上傳性感照派福利。
IG經常上傳性感照派福利。（圖片來源：[email protected]
港姐 又一身材火辣嘅大熱佳麗。
又一身材火辣嘅大熱佳麗。（圖片來源：[email protected]

港姐2023面試︱Lynn 王怡然曾被批評唔識廣東話

來自內地江蘇嘅21歲王怡然Lynn長相甜美可愛，由第一輪面試開始已經被傳媒封為「可愛版阿Sa」。不過來自內地嘅Lynn因為唔識廣東話，而遭受到網民抨擊。Lynn就此於小紅書拍片大方承認自己的確唔識粵語，但好願意去學：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」

港姐 王怡然表示雖然自己唔識廣東話，但願意去學廣東話。
王怡然表示雖然自己唔識廣東話，但願意去學廣東話。（圖片來源：小紅書@王怡然）
港姐 喺小紅書上略有名氣。
喺小紅書上略有名氣。（圖片來源：小紅書@王怡然）
港姐 經常拍片介紹香港生活。
經常拍片介紹香港生活。（圖片來源：小紅書@王怡然）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_ig、[email protected]、小紅書圖片、小紅書@王怡然

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