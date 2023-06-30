港姐 終極面試

港姐2023｜候選佳麗「26進22」過程曝光 胸部被逐一放大評分

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TVB昨日公開《2023香港小姐競選 終極面試》特輯的30秒預告，讓觀眾觀看「26進22」的淘汰過程，但節目組為了保留神秘感，竟然將佳麗們的靚樣全部作模糊處理，畫面驟眼望落無比怪異。

港姐 終極面試 26位佳麗現身《2023香港小姐競選 終極面試》。
26位佳麗現身《2023香港小姐競選 終極面試》。（圖片來源：[email protected] (official)）
港姐 終極面試 打格得相當求其！
打格得相當求其！（圖片來源：[email protected] (official)）
港姐 終極面試 節目將於本周日播出。
節目將於本周日播出。（圖片來源：[email protected] (official)）

眼睛、嘴巴和胸部被放大評分

在30秒預告中看到，晉身「終極面試」的26位佳麗以不記名形式，穿上bra top和leggings兼用手拿着牌「遮樣」站在曾志偉及樂易玲等評判面前進行遴選，就以下4位佳麗為例，她們將被名為A1、A2、A3及A4，並將她們的眼睛、嘴巴和胸部三個部份放大投放於螢幕上，並逐一被現場的觀眾參與評分，過程似足選妃一樣。

港姐 終極面試 4位佳麗被名為A1、A2、A3及A4。
4位佳麗被名為A1、A2、A3及A4。（圖片來源：[email protected] (official)）
港姐 終極面試 她們的眼睛、嘴巴和胸部三個部份被放大投放於螢幕上
她們的眼睛、嘴巴和胸部三個部份被放大投放於螢幕上（圖片來源：[email protected] (official)）
港姐 終極面試 逐一點評！
逐一點評！（圖片來源：[email protected] (official)）

C3佳麗真實身份呼之欲出

為了防止劇透，26位佳麗齊人的畫面都被打格遮住容貌，而她們分組比拼的環節雖然已經用牌子手動「遮樣」，但依然可以透過她們當日的服裝去分辨出誰是誰。早前《娛樂新聞台》播出節目探班片段，其實早已洩露劇透，預告中的C3佳麗真實身份正正就是憑傲人身材贏盡話題的Juliana（郭珮文），穿上bra top後的她依然無得輸，贏其他佳麗幾條街！

港姐 終極面試 「金髮蔡思貝」Juliana郭珮文）因澎湃身形成為話題佳麗之一。
「金髮蔡思貝」Juliana（郭珮文）因澎湃身形成為話題佳麗之一。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 全部部位都會被放大嚴格審視。
全部部位都會被放大嚴格審視。（圖片來源：[email protected] (official)）
港姐 終極面試 C3就是Juliana。
C3就是Juliana。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 曾志偉亦是評判之一。
曾志偉亦是評判之一。（圖片來源：[email protected] (official)）

Juliana「招牌金髮」立即變黑 入完髮型屋慘被封胸

第一日現身的分別有11名入圍佳麗：Juliana郭珮文、Hilary莊子璇、Gladys趙穎琪、Michelle潘明璇、Victoria 毛志琛、Zora陳怡名、Hanna 胡睿涵、Jennifer周婷、Hera陳霈錤、Anna吳詠婷、Kitty 王藝淳。

而第二日現身的佳麗共有10名：Venus高伊聤、Debbie梁倩淇、Cindy陳曉彤、Lynn王怡然、Nicole梁晶晶、Jessica黃泳嘉、Eris鄧凱文、Cherry鄭思怡、Lea賀怡雯、Jenny姜依寧。

Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，直言：「呢個黑色，可能啲人就認唔到係我。」而另一方面，當日以Deep-U低領現身的Juliana，在「變髮」之後面對傳媒時竟然換上一件較高領的白色T-Shirt，封胸示人性感度大減！

港姐 終極面試 港姐2023 「變髮」當日亦都谷盡現身。
「變髮」當日亦都谷盡現身。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023 不過變髮之後被滅金，而且要著多件衫減性感。
不過變髮之後被滅金，而且要著多件衫減性感。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

莊子璇繼續可愛 笑裡藏刀出言抽水

至於「港版IU」Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的清純味道，仙氣及可愛形象不減。她笑言自己稱不上可愛：「Keep返個瀏海會Young啲。」至於Hilary被封仙氣脫俗嘅代表，她透露：「好開心，但係都有啲壓力，希望可以做得更加好。」又話聽到好多媒體叫佢「翻版乜乜乜」，自己開心嘅係因為前輩們都好靚，但佢最希望係做返自己莊子璇1.0 。

當日莊子璇與Juliana同時接受訪問，但當主播提到Juliana因突出上圍而被傳媒關注時，身旁的莊子璇竟然突衝口而出抽水補一句：「好嘢開心Share呀嘛！」場面一度尷尬！

港姐 終極面試 港姐2023 港姐 莊子璇入圍第三輪面試。
莊子璇入圍第三輪面試。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023 港姐 熱門 Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減
Hilary莊子璇繼續保持空氣瀏海的純純味道，仙氣形象不減（圖片來源：[email protected]東張+）
港姐 終極面試 港姐2023 二人一起接受訪問時，莊子璇竟然出言抽水！
二人一起接受訪問時，莊子璇竟然出言抽水！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

鄉音國語多被笑指選「亞姐」

除了兩位「大熱」佳麗在鏡頭前「針峰相對」之外，網民亦發現今次的港姐亦有不少帶有鄉音，甚至需要用國語輔助發言的佳麗，網民一時唔習慣揶揄似選「亞洲小姐」，例如「野性學霸」Michelle明顯有新加坡口音；Zora陳怡名更誤將「太重」講成「太醜」；Jennifer周婷亦「鬼妹仔」口音再加國語受訪；Kitty 王藝淳更強行以廣東話受訪，尊重本土不過就每粒字都歪晒音，差啲聽唔明佢講乜！

到第二日亮相的佳麗更加嚴重，包括Cherry鄭思怡、Lea賀怡雯、Lynn王怡然、Jessica黃泳嘉以及Jenny姜依寧，聽得出她們5位的母語都非廣東話，認真國際化！

港姐 終極面試 港姐2023 Zora陳怡名更誤將「太重」講成「太醜」
Zora陳怡名更誤將「太重」講成「太醜」（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023 Jennifer周婷亦「鬼妹仔」口音再加國語受訪
Jennifer周婷亦「鬼妹仔」口音再加國語受訪（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023 爭啲聽唔明Kitty 王藝淳講乜！
爭啲聽唔明Kitty 王藝淳講乜！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

想知各佳麗口音有幾嚴重？即睇片重溫：

「翻版范冰冰」王敏慈缺席

有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈在首三輪面試都受到傳媒追訪，由最初被指整容到後來改化淡妝重捨靚樣！不過今次兩日的「變髮」就未有現身，據聞是因事缺席。

港姐 終極面試 港姐2023 港姐 妝容淡了，成個氣質出晒嚟！
妝容淡了，成個氣質出晒嚟！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023 港姐 讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。
讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐 終極面試 港姐2023 「翻版范冰冰」王敏慈中）與另外兩位佳麗Lynn及Lea一同現身。
「翻版范冰冰」王敏慈（中）第二輪面試好濃妝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐 終極面試 王敏慈閨蜜上傳兩人中學合照，力證好友冇整容。
王敏慈閨蜜上傳兩人中學合照，力證好友冇整容。（圖片來源：小紅書圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] (official)、[email protected] 娛樂新聞台、[email protected]東張+

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