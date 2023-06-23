港姐2023︱「翻版范冰冰」王敏慈摵甩整容味 金髮Juliana性感烏身險失守
「翻版范冰冰」王敏慈回歸淡妝甩整容味
有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈在第一、二輪面試時被批妝太濃整容樣，來到第三輪面試更加一改風格以一身藍色長裙密實到場。為了摵甩整容疑雲，除了早前閨蜜上傳中學合照力證精緻五官純天然之外，今次王敏慈更以淡妝到場，將準備一展看家本領，向傳媒透露：「（會表演）Instrument，古箏（彈咗好耐喇？係啊）」，最後更加向現場傳媒鞠躬致謝，相當得體，不少網民都表示大大加分！
Juliana低胸Top登場險失守
對比起其它高貴優雅、斯斯文文的佳麗，當日一頭金髮的Juliana就以低胸黑色Top登場性感搶鏡，經常於IG大曬背心短褲性感照的她在鏡頭前盡顯「有料」一面，被問到有關當日的衣著時，Juliana說：「係呀，今日著得同以往唔同，可能唔同感覺呢！」不過著得性感都係有風險，Juliana落車烏低身時，服裝明顯有點走位以致瀕臨失守邊緣！
「港版IU」莊子璇港大學霸出身
由首輪面試開始已經被傳媒封為「港版IU」的莊子璇仍然是大熱人選，原本就是霸出身於香港大學修讀營養學的她貫徹大方得體的表演，直接著面試晚禮服登場，雖然有冒險成份，但起碼由到場開始已經以最佳狀態示人，果然清純得嚟又夠可愛！
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黑面港姐Michelle
獲2017年港姐冠軍雷莊𠒇提名而備受關注的Michelle亦成功晉級，第二輪面試時一邊咬住香口膠一邊影相嘅Michelle，今次就笑容滿面，仲話自己特登為面試而做空中瑜伽減肥。今年24歲的Michelle在網上小有名氣，IG有10000多人追蹤，仲經常大派福利公開性感照片大騷傲人身材。
港姐2023面試︱Lynn 王怡然曾被批評唔識廣東話
來自內地江蘇嘅21歲王怡然Lynn長相甜美可愛，由第一輪面試開始已經被傳媒封為「可愛版阿Sa」。不過來自內地嘅Lynn因為唔識廣東話，而遭受到網民抨擊。Lynn就此於小紅書拍片大方承認自己的確唔識粵語，但好願意去學：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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